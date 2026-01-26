https://sarabic.ae/20260126/مصر-تدرس-تطبيق-تجارب-دول-أخرى-في-منع-الأطفال-من-استخدام-الهواتف-المحمولة-1109656370.html

مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة

في عالم باتت فيه الهواتف الذكية جزءا لا ينفصل عن تفاصيل حياتنا اليومية، لم يعد استخدامها مقتصرا على الكبار فقط، بل أصبح الأطفال في قلب هذه الثورة الرقمية،... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وبينما يرى البعض في التكنولوجيا نافذة للمعرفة والتعلم، يتزايد القلق العالمي من آثارها النفسية والسلوكية والتعليمية على الأجيال الجديدة.في هذا السياق، تدرس مصر الاستفادة من تجارب دول أخرى، مثل أستراليا وبريطانيا، في فرض قيود على استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، وذلك في ضوء دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى بحث هذا الملف الحيوي.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدراسات أثبتت كذلك تأثر الصحة النفسية لدى جيلي "زد" و"ألفا" بسبب استخدام الهواتف المحمولة"، لافتًا إلى أن "الأطفال في معظم بقاع العالم تعرضوا لجرائم رقمية من ابتزاز وتحرش وخداع".وفي سياق متصل، شددت أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة سامية خضر، على أن "أطفال اليوم يختلفون كليا عن أطفال الأجيال السابقة بسبب تزايد وعيهم".بينما قال الكاتب الصحفي وخبير المحتوى الرقمي، تامر إمام، إن "استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي أمر بالغ الخطورة لأنهم يستخدمون هذه المنصات بلا توعية أسرية أو مجتمعية".وشدد إمام على "خطورة الألعاب الإلكترونية مثل "روبلوكس"، لافتا إلى "الخطورة الكبيرة التي يواجهها الطفل داخل ما أسماه: "مجتمع روبلوكس" الذي انجرف أطفالنا إليه، دون إدراك من الأهالي لما يدور داخل هذه المنصات، ومن أهمها الابتزاز الإلكتروني".

