مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة

الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
مساحة حرة, аудио

مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة

13:45 GMT 26.01.2026
راديو
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
في عالم باتت فيه الهواتف الذكية جزءا لا ينفصل عن تفاصيل حياتنا اليومية، لم يعد استخدامها مقتصرا على الكبار فقط، بل أصبح الأطفال في قلب هذه الثورة الرقمية، يتعاملون مع الشاشات منذ سنواتهم الأولى، ويتشكل وعيهم وسلوكهم داخل فضاء افتراضي واسع بلا حدود واضحة.
وبينما يرى البعض في التكنولوجيا نافذة للمعرفة والتعلم، يتزايد القلق العالمي من آثارها النفسية والسلوكية والتعليمية على الأجيال الجديدة.
في هذا السياق، تدرس مصر الاستفادة من تجارب دول أخرى، مثل أستراليا وبريطانيا، في فرض قيود على استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، وذلك في ضوء دعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى بحث هذا الملف الحيوي.

قال الكاتب الصحفي وأستاذ الإعلام، الدكتور محمد فتحي، إن "دراسات عدة أثبتت تعرض الأطفال على مستوى دول العالم للتشتت الدراسي، بسبب الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الدراسات أثبتت كذلك تأثر الصحة النفسية لدى جيلي "زد" و"ألفا" بسبب استخدام الهواتف المحمولة"، لافتًا إلى أن "الأطفال في معظم بقاع العالم تعرضوا لجرائم رقمية من ابتزاز وتحرش وخداع".
وفي سياق متصل، شددت أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة سامية خضر، على أن "أطفال اليوم يختلفون كليا عن أطفال الأجيال السابقة بسبب تزايد وعيهم".
وقالت في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "يجب على الآباء والأمهات أن يكونوا أكثر هدوءا في التعامل مع أطفالهم وأن تصبح العلاقة بينهم وكذلك طريقة توجيههم في إطار الصداقة لا في إطار الوصاية والأمر".
بينما قال الكاتب الصحفي وخبير المحتوى الرقمي، تامر إمام، إن "استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي أمر بالغ الخطورة لأنهم يستخدمون هذه المنصات بلا توعية أسرية أو مجتمعية".
وشدد إمام على "خطورة الألعاب الإلكترونية مثل "روبلوكس"، لافتا إلى "الخطورة الكبيرة التي يواجهها الطفل داخل ما أسماه: "مجتمع روبلوكس" الذي انجرف أطفالنا إليه، دون إدراك من الأهالي لما يدور داخل هذه المنصات، ومن أهمها الابتزاز الإلكتروني".
