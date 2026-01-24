عربي
السيسي يطالب بدراسة تجارب أستراليا وبريطانيا في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
السيسي يطالب بدراسة تجارب أستراليا وبريطانيا في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبرلمان إلى دراسة تجربة أستراليا المتعلقة بمنع فئات معينة من الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، الذي أقيم اليوم السبت بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحسب ماذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.وأكد السيسي ضرورة دراسة هذا الموضوع الجديد بعناية، من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، لحماية الأطفال والبنات حتى يصلوا إلى السن الذي يضمن تعاملهم الجيد مع هذه الوسائل. ويحتفل الشعب المصري في 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الشرطة المصرية، وهي مناسبة وطنية، تجدد التأكيد على العلاقة الوثيقة بين المواطنين ورجال الأمن، وتستحضر تضحيات وزارة الداخلية المصرية، في سبيل حماية الوطن واستقراره.
15:34 GMT 24.01.2026
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتحدث خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في قمة المناخ COP27 للأمم المتحدة، 11 نوفمبر 2022، في شرم الشيخ، مصر. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبرلمان إلى دراسة تجربة أستراليا المتعلقة بمنع فئات معينة من الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن أستراليا وبريطانيا أصدرتا مؤخراً تشريعات لتنظيم هذه المسألة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، الذي أقيم اليوم السبت بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحسب ماذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
"ليس لحمايتي".. السيسي يوضح خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية
11:32 GMT
وقال الرئيس: "الكلام ده قلته للزملاء من بدري، بس هما مبيقدروش يتحركوا إلا لما يشوفوا حد مش عندنا عملها، طب بردو نعمل زيهم"، مضيفاً أن رئيس وزراء أستراليا استعرض مؤخراً نتائج القانون الصادر في هذا الشأن.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
مصر تفتتح 48 مسجدا في يوم واحد بمشاركة السيسي
16 يناير, 06:29 GMT
وأكد السيسي ضرورة دراسة هذا الموضوع الجديد بعناية، من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، لحماية الأطفال والبنات حتى يصلوا إلى السن الذي يضمن تعاملهم الجيد مع هذه الوسائل.
ويحتفل الشعب المصري في 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الشرطة المصرية، وهي مناسبة وطنية، تجدد التأكيد على العلاقة الوثيقة بين المواطنين ورجال الأمن، وتستحضر تضحيات وزارة الداخلية المصرية، في سبيل حماية الوطن واستقراره.
