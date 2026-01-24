https://sarabic.ae/20260124/السيسي-يطالب-بدراسة-تجارب-أستراليا-وبريطانيا-في-منع-الأطفال-من-استخدام-الهواتف-المحمولة-1109593722.html
السيسي يطالب بدراسة تجارب أستراليا وبريطانيا في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
السيسي يطالب بدراسة تجارب أستراليا وبريطانيا في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبرلمان إلى دراسة تجربة أستراليا المتعلقة بمنع فئات معينة من الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن... 24.01.2026
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، الذي أقيم اليوم السبت بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحسب ماذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.وأكد السيسي ضرورة دراسة هذا الموضوع الجديد بعناية، من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، لحماية الأطفال والبنات حتى يصلوا إلى السن الذي يضمن تعاملهم الجيد مع هذه الوسائل. ويحتفل الشعب المصري في 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الشرطة المصرية، وهي مناسبة وطنية، تجدد التأكيد على العلاقة الوثيقة بين المواطنين ورجال الأمن، وتستحضر تضحيات وزارة الداخلية المصرية، في سبيل حماية الوطن واستقراره.
دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبرلمان إلى دراسة تجربة أستراليا المتعلقة بمنع فئات معينة من الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن أستراليا وبريطانيا أصدرتا مؤخراً تشريعات لتنظيم هذه المسألة.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، الذي أقيم اليوم السبت بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحسب ماذكرت صحيفة
"الشروق" المصرية.
وقال الرئيس: "الكلام ده قلته للزملاء من بدري، بس هما مبيقدروش يتحركوا إلا لما يشوفوا حد مش عندنا عملها، طب بردو نعمل زيهم"، مضيفاً أن رئيس وزراء أستراليا استعرض مؤخراً نتائج القانون الصادر في هذا الشأن.
وأكد السيسي
ضرورة دراسة هذا الموضوع الجديد بعناية، من خلال الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، لحماية الأطفال والبنات حتى يصلوا إلى السن الذي يضمن تعاملهم الجيد مع هذه الوسائل.
ويحتفل الشعب المصري في 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام بعيد الشرطة المصرية، وهي مناسبة وطنية، تجدد التأكيد على العلاقة الوثيقة بين المواطنين ورجال الأمن، وتستحضر تضحيات وزارة الداخلية المصرية، في سبيل حماية الوطن واستقراره.