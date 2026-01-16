https://sarabic.ae/20260116/مصر-تفتتح-48-مسجدا-في-يوم-واحد-بمشاركة-السيسي-1109293242.html

مصر تفتتح 48 مسجدا في يوم واحد بمشاركة السيسي

وأفادت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم الجمعة، بأن الرئيس السيسي أدى صلاة الفجر بالمسجد إيذانا بافتتاحه، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة المصرية وقادة الأزهر الشريف.وتفقد الرئيس المصري، المسجد، فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان منطقة المقطم، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى مركز للكشف الطبي، فضلا عن مصلى للسيدات.واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بشأن أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات.وفي السياق نفسه، افتتحت وزارة الأوقاف المصرية 48 مسجدا في أنحاء مصر، منها 8 مساجد جديدة، و35 بعد إحلالها وتجديدها، و5 بعد صيانة وتطوير.ومع افتتاح المساجد الجديدة، يرتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ شهر تموز/يوليو 2025 إلى 482 مسجدا، بينها 372 مسجدا جديدا أو مُجددا، و110 مساجد خضعت لصيانة.ومنذ يوليو للعام 2014، بلغ إجمالي ما نفذته الوزارة المصرية من إنشاءات وإحلال وتجديد وصيانة وفرش للمساجد 13,971 مسجدا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24.886 مليار جنيه.وضمت قائمة المساجد المفتتحة اليوم الجمعة عدد كبير من المحافظات المصرية، وهي "سوهاج، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، قنا، البحيرة، أسوان، الإسماعيلية، الغربية، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، الدقهلية، والأقصر".

