مصر تفتتح 48 مسجدا في يوم واحد بمشاركة السيسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تفتتح 48 مسجدا في يوم واحد بمشاركة السيسي
مصر تفتتح 48 مسجدا في يوم واحد بمشاركة السيسي
دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مسجد "العزيز الحكيم" في منطقة المقطم بالقاهرة، حيث أدى فيه صلاة الفجر. 16.01.2026, سبوتنيك عربي
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
الأخبار
وأفادت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم الجمعة، بأن الرئيس السيسي أدى صلاة الفجر بالمسجد إيذانا بافتتاحه، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة المصرية وقادة الأزهر الشريف.وتفقد الرئيس المصري، المسجد، فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان منطقة المقطم، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى مركز للكشف الطبي، فضلا عن مصلى للسيدات.واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بشأن أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات.وفي السياق نفسه، افتتحت وزارة الأوقاف المصرية 48 مسجدا في أنحاء مصر، منها 8 مساجد جديدة، و35 بعد إحلالها وتجديدها، و5 بعد صيانة وتطوير.ومع افتتاح المساجد الجديدة، يرتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ شهر تموز/يوليو 2025 إلى 482 مسجدا، بينها 372 مسجدا جديدا أو مُجددا، و110 مساجد خضعت لصيانة.ومنذ يوليو للعام 2014، بلغ إجمالي ما نفذته الوزارة المصرية من إنشاءات وإحلال وتجديد وصيانة وفرش للمساجد 13,971 مسجدا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24.886 مليار جنيه.وضمت قائمة المساجد المفتتحة اليوم الجمعة عدد كبير من المحافظات المصرية، وهي "سوهاج، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، قنا، البحيرة، أسوان، الإسماعيلية، الغربية، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، الدقهلية، والأقصر".
مصر
مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر تفتتح 48 مسجدا في يوم واحد بمشاركة السيسي

06:29 GMT 16.01.2026
دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مسجد "العزيز الحكيم" في منطقة المقطم بالقاهرة، حيث أدى فيه صلاة الفجر.
وأفادت بوابة "الأهرام"، صباح اليوم الجمعة، بأن الرئيس السيسي أدى صلاة الفجر بالمسجد إيذانا بافتتاحه، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين بالدولة المصرية وقادة الأزهر الشريف.
مولد الحسين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
السيسي يفتتح مسجد الحسين بعد تجديده... والرئاسة تنشر صورة للضريح
27 أبريل 2022, 07:33 GMT
وتفقد الرئيس المصري، المسجد، فور وصوله، والذي يُعد منارة جديدة ومؤسسة دينية متكاملة، تقدم خدمات مجتمعية مختلفة لسكان منطقة المقطم، حيث يضم المسجد قاعتين للمناسبات، ودار حضانة لتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى مركز للكشف الطبي، فضلا عن مصلى للسيدات.
واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، بشأن أعمال الإنشاء التي نفذتها الهيئة في المسجد، وذلك في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد وصيانة وفرش مئات المساجد بمختلف المحافظات.
وفي السياق نفسه، افتتحت وزارة الأوقاف المصرية 48 مسجدا في أنحاء مصر، منها 8 مساجد جديدة، و35 بعد إحلالها وتجديدها، و5 بعد صيانة وتطوير.
ومع افتتاح المساجد الجديدة، يرتفع إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ شهر تموز/يوليو 2025 إلى 482 مسجدا، بينها 372 مسجدا جديدا أو مُجددا، و110 مساجد خضعت لصيانة.
ومنذ يوليو للعام 2014، بلغ إجمالي ما نفذته الوزارة المصرية من إنشاءات وإحلال وتجديد وصيانة وفرش للمساجد 13,971 مسجدا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 24.886 مليار جنيه.
وضمت قائمة المساجد المفتتحة اليوم الجمعة عدد كبير من المحافظات المصرية، وهي "سوهاج، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، قنا، البحيرة، أسوان، الإسماعيلية، الغربية، الجيزة، القليوبية، بورسعيد، بني سويف، الشرقية، الدقهلية، والأقصر".
