https://sarabic.ae/20250729/بعد-سلسلة-الحرائق-الغامضة-في-سوهاج-بمصر-الأزهر-يتدخل-لمحاربة-الخرافات-1103171280.html
بعد سلسلة الحرائق الغامضة في سوهاج بمصر.. الأزهر يتدخل لمحاربة "الخرافات"
بعد سلسلة الحرائق الغامضة في سوهاج بمصر.. الأزهر يتدخل لمحاربة "الخرافات"
سبوتنيك عربي
أثارت سلسلة الحرائق التي اجتاحت عشرات المنازل في محافظة سوهاج جنوبي مصر، حالة من الذعر، وسط تفسيرات شعبية تربط الحرائق بـ"الجن" وأعمال خارقة للطبيعة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T18:02+0000
2025-07-29T18:02+0000
2025-07-29T18:02+0000
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وأكد الموقع الإلكتروني لبوابة الأهرام، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفدا من مديرية أوقاف سوهاج، قد زار قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوبي المحافظة، لمتابعة الأوضاع الدعوية والخدمية في أعقاب الحرائق الغامضة التي شهدتها القرية في الآونة الأخيرة.ووفقا للموقع، "تفقد الوفد من المساجد بالقرية، واطّلعوا على سير العمل الدعوي، ومدى التزام الأئمة والخطباء بأداء دورهم في توعية المواطنين وبث الطمأنينة بينهم، مشددا على أهمية دور المسجد في أوقات المحن والأزمات".ولفت الوفد إلى أن "المسجد ليس فقط مكانا للصلاة، بل يُعد مركزا للإشعاع الروحي والاجتماعي، يمد المجتمع بالقيم ويعزز الروح المعنوية بين أفراده".يُذكر أن قرية برخيل شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الحرائق الغامضة التي أثارت قلق المواطنين، وأسفرت عن تضرر عدد من المنازل، وسط مطالبات بسرعة التحقيق في أسباب تلك الحرائق وتقديم الدعم العاجل للمتضررين.وتعرض ما يزيد عن 25 منزلا في القرية لحرائق متكررة، التهمت الأثاث والممتلكات والحيوانات والطيور التي يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم.
https://sarabic.ae/20240726/حريق-هائل-في-منطقة-الموسكي-المصرية-وتسجيل-خسائر-مادية-كبيرة-1091150840.html
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مصر, العالم العربي, الأخبار
مصر, العالم العربي, الأخبار
بعد سلسلة الحرائق الغامضة في سوهاج بمصر.. الأزهر يتدخل لمحاربة "الخرافات"
أثارت سلسلة الحرائق التي اجتاحت عشرات المنازل في محافظة سوهاج جنوبي مصر، حالة من الذعر، وسط تفسيرات شعبية تربط الحرائق بـ"الجن" وأعمال خارقة للطبيعة.
وأكد الموقع
الإلكتروني لبوابة الأهرام، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفدا من مديرية أوقاف سوهاج، قد زار قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوبي المحافظة، لمتابعة الأوضاع الدعوية والخدمية في أعقاب الحرائق الغامضة التي شهدتها القرية في الآونة الأخيرة.
ووفقا للموقع، "تفقد الوفد من المساجد بالقرية، واطّلعوا على سير العمل الدعوي، ومدى التزام الأئمة والخطباء بأداء دورهم في توعية المواطنين وبث الطمأنينة بينهم، مشددا على أهمية دور المسجد
في أوقات المحن والأزمات".
ولفت الوفد إلى أن "المسجد ليس فقط مكانا للصلاة، بل يُعد مركزا للإشعاع الروحي والاجتماعي، يمد المجتمع بالقيم ويعزز الروح المعنوية بين أفراده".
وتتابع مديرية الأوقاف باهتمام بالغ تداعيات ما حدث في قرية برخيل، حيث تعمل على تقديم الدعم الدعوي والنفسي اللازم للأهالي، بالتعاون مع الجهات المعنية، انطلاقا من دور وزارة الأوقاف في تفعيل الرسالة المجتمعية للمسجد.
يُذكر أن قرية برخيل شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الحرائق الغامضة التي أثارت قلق المواطنين، وأسفرت عن تضرر عدد من المنازل
، وسط مطالبات بسرعة التحقيق في أسباب تلك الحرائق وتقديم الدعم العاجل للمتضررين.
وتعرض ما يزيد عن 25 منزلا في القرية لحرائق متكررة، التهمت الأثاث والممتلكات والحيوانات والطيور التي يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم.