بعد سلسلة الحرائق الغامضة في سوهاج بمصر.. الأزهر يتدخل لمحاربة "الخرافات"

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انطلاق أعمال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين في نيويورك
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:18 GMT
16 د
بلا قيود
خبيرة يوضح أسباب تشكيل حكومة موازية في نيالا السودانية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
08:18 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
09:33 GMT
27 د
On air
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
نبض افريقيا
اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم المناطق الاقتصادية البحرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:28 GMT
12 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: الضغط الأمريكي كان العامل الأساسي في توصل كمبوديا وتايلاند إلى وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة مناورة جديدة أم تغيير سياسي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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بعد سلسلة الحرائق الغامضة في سوهاج بمصر.. الأزهر يتدخل لمحاربة "الخرافات"
بعد سلسلة الحرائق الغامضة في سوهاج بمصر.. الأزهر يتدخل لمحاربة "الخرافات"
سبوتنيك عربي
أثارت سلسلة الحرائق التي اجتاحت عشرات المنازل في محافظة سوهاج جنوبي مصر، حالة من الذعر، وسط تفسيرات شعبية تربط الحرائق بـ"الجن" وأعمال خارقة للطبيعة. 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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2025-07-29T18:02+0000
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وأكد الموقع الإلكتروني لبوابة الأهرام، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفدا من مديرية أوقاف سوهاج، قد زار قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوبي المحافظة، لمتابعة الأوضاع الدعوية والخدمية في أعقاب الحرائق الغامضة التي شهدتها القرية في الآونة الأخيرة.ووفقا للموقع، "تفقد الوفد من المساجد بالقرية، واطّلعوا على سير العمل الدعوي، ومدى التزام الأئمة والخطباء بأداء دورهم في توعية المواطنين وبث الطمأنينة بينهم، مشددا على أهمية دور المسجد في أوقات المحن والأزمات".ولفت الوفد إلى أن "المسجد ليس فقط مكانا للصلاة، بل يُعد مركزا للإشعاع الروحي والاجتماعي، يمد المجتمع بالقيم ويعزز الروح المعنوية بين أفراده".يُذكر أن قرية برخيل شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الحرائق الغامضة التي أثارت قلق المواطنين، وأسفرت عن تضرر عدد من المنازل، وسط مطالبات بسرعة التحقيق في أسباب تلك الحرائق وتقديم الدعم العاجل للمتضررين.وتعرض ما يزيد عن 25 منزلا في القرية لحرائق متكررة، التهمت الأثاث والممتلكات والحيوانات والطيور التي يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم.
https://sarabic.ae/20240726/حريق-هائل-في-منطقة-الموسكي-المصرية-وتسجيل-خسائر-مادية-كبيرة-1091150840.html
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مصر, العالم العربي, الأخبار
مصر, العالم العربي, الأخبار

بعد سلسلة الحرائق الغامضة في سوهاج بمصر.. الأزهر يتدخل لمحاربة "الخرافات"

18:02 GMT 29.07.2025
© Sputnik . Munther Saeedحرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية
حرائق في ريف اللاذقية على السواحل السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . Munther Saeed
تابعنا عبر
أثارت سلسلة الحرائق التي اجتاحت عشرات المنازل في محافظة سوهاج جنوبي مصر، حالة من الذعر، وسط تفسيرات شعبية تربط الحرائق بـ"الجن" وأعمال خارقة للطبيعة.
وأكد الموقع الإلكتروني لبوابة الأهرام، مساء اليوم الثلاثاء، أن وفدا من مديرية أوقاف سوهاج، قد زار قرية برخيل التابعة لمركز البلينا جنوبي المحافظة، لمتابعة الأوضاع الدعوية والخدمية في أعقاب الحرائق الغامضة التي شهدتها القرية في الآونة الأخيرة.
أدخنة تتصاعد من حريق بوتليغ فاير ليلاً بالقرب من بلاي، أوريغون الأمركية في 16 يوليو/ تموز 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
حريق هائل في منطقة الموسكي المصرية.. وتسجيل خسائر مادية كبيرة
26 يوليو 2024, 14:31 GMT
ووفقا للموقع، "تفقد الوفد من المساجد بالقرية، واطّلعوا على سير العمل الدعوي، ومدى التزام الأئمة والخطباء بأداء دورهم في توعية المواطنين وبث الطمأنينة بينهم، مشددا على أهمية دور المسجد في أوقات المحن والأزمات".
ولفت الوفد إلى أن "المسجد ليس فقط مكانا للصلاة، بل يُعد مركزا للإشعاع الروحي والاجتماعي، يمد المجتمع بالقيم ويعزز الروح المعنوية بين أفراده".
وتتابع مديرية الأوقاف باهتمام بالغ تداعيات ما حدث في قرية برخيل، حيث تعمل على تقديم الدعم الدعوي والنفسي اللازم للأهالي، بالتعاون مع الجهات المعنية، انطلاقا من دور وزارة الأوقاف في تفعيل الرسالة المجتمعية للمسجد.
يُذكر أن قرية برخيل شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من الحرائق الغامضة التي أثارت قلق المواطنين، وأسفرت عن تضرر عدد من المنازل، وسط مطالبات بسرعة التحقيق في أسباب تلك الحرائق وتقديم الدعم العاجل للمتضررين.
وتعرض ما يزيد عن 25 منزلا في القرية لحرائق متكررة، التهمت الأثاث والممتلكات والحيوانات والطيور التي يعتمد عليها الأهالي في معيشتهم.
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