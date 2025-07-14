https://sarabic.ae/20250714/بشأن-حريق-سنترال-رمسيس-وزارة-مصرية-تنفي-صحة-تسجيل-صوتي-متداول-1102675852.html

بشأن حريق سنترال رمسيس... وزارة مصرية تنفي صحة تسجيل صوتي متداول

بشأن حريق سنترال رمسيس... وزارة مصرية تنفي صحة تسجيل صوتي متداول

سبوتنيك عربي

ردت وزارة النقل المصرية، اليوم الاثنين، على تسجيل صوتي متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءات. 14.07.2025, سبوتنيك عربي

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وأكدت الوزارة في بيان لها، أنها "تنفي فيه صلة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس، كامل الوزير، بالتسجيل الصوتي الكاذب والمدلس والمغرض المنسوب إليه، والمتداول عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن إشارة إلى هشاشة البنية التحتية المصرية، وأن حريق سنترال رمسيس وغيرها سببها ضعف الميزانية وعدم استثمارها لتطوير البنية التحتية".وتابعت وزارة النقل المصرية، مشددة أن "هذا التسجيل لا يمت بصلة للفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأنه تسجيل كاذب ومدلس ومغرض، يهدف إلى إثارة البلبلة، ونشر الشائعات بين المواطنين، والتقليل من إنجازات الدولة المصرية، والمشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تم إنجازها في مختلف المجالات منذ عام 2014 حتى الآن".وناشدت وزارة النقل المصرية المواطنين "بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والشائعات المغرضة، التي تهدف إلى التقليل من إنجازات الدولة المصرية، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية"، وفقا لبيانها.وكان حريق هائل قد اندلع، يوم الاثنين الماضي، في سنترال رمسيس وسط القاهرة واستمر نحو 20 ساعة، ما أدى إلى انقطاع واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت وتعطل جزئي في بعض الأنظمة المالية والخدمية.وأسفر الحريق عن وفاة أربعة أشخاص من العاملين داخل المبنى وإصابة نحو أربعين آخرين، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لتحديد الأسباب.

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