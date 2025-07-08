أول بيان للنيابة العامة المصرية بشأن حريق سنترال رمسيس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250708/-أول-بيان-للنيابة-العامة-المصرية-بشأن-حريق-سنترال-رمسيس-1102494059.html
أول بيان للنيابة العامة المصرية بشأن حريق سنترال رمسيس
أول بيان للنيابة العامة المصرية بشأن حريق سنترال رمسيس
سبوتنيك عربي
أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، أول بيان لها بشأن حادث حريق سنترال رمسيس، الواقع في وسط القاهرة. 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T13:24+0000
2025-07-08T13:24+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103715/33/1037153316_0:0:3712:2088_1920x0_80_0_0_081d2136e2705e7f0d445283c3d04349.jpg
وأفادت النيابة في بيانها الذي نشرته على مواقع التواصل، أنها "تلقت إخطارا من قسم شرطة الأزبكية باندلاع حريق كبير بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات"، مشيرة إلى "انتقال المحامي العام لنيابة شمال القاهرة وفريق من أعضاء النيابة لمعاينة الموقع خارجيا، إذ تبيّن أن الحريق نشب في المبنى الرئيسي المكون من 11 طابقا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية المكون من 6 طوابق".وأضاف البيان أن "النيابة ناظرت جثامين 4 متوفين، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإجراء الكشف الظاهري عليهم وتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات الحمض النووي".وأكدت النيابة العامة المصرية أنها "تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحريق، وتقييم مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، واشتراطات الحماية المدنية، على أن تُستكمل المعاينة الداخلية بعد انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد".وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، انقطاعا جزئيا لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في القاهرة والجيزة بسبب حريق هائل في "سنترال رمسيس".وقالت الشركة المصرية، في بيان لها، إن "الحريق تسبب في تلف عدد من الكابلات الرئيسية داخل السنترال، ما أدى إلى تعطل جزئي للخدمة عن بعض المناطق خاصة في وسط القاهرة والجيزة".واندلع حريق داخل "سنترال رمسيس" في وسط القاهرة، صباح اليوم، مما تسبب في تصاعد الأدخنة من الطابق العلوي بالمبنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.وكان المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، قد توجه إلى موقع الحريق فور وقوعه، برفقة عدد من نواب وقيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، وضمان استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن.ورغم السيطرة على الحريق، لم يعرف حتى الآن السبب وراء اندلاعه، أو حصر الخسائر، فيما رجحت مصادر من داخل الشركة أن تكون بداية النيران قد نشبت في أحد المكاتب الإدارية، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى.
https://sarabic.ae/20250708/مجلس-النواب-المصري-يستدعي-وزير-الاتصالات-بعد-حادث-حريق-سنترال-رمسيس-1102469705.html
https://sarabic.ae/20250708/البورصة-المصرية-تعلق-التداول-بعد-حريق-سنترال-رمسيس-1102468580.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103715/33/1037153316_464:0:3248:2088_1920x0_80_0_0_9e94bda21e3ac7e148db3da34e36b099.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

أول بيان للنيابة العامة المصرية بشأن حريق سنترال رمسيس

13:24 GMT 08.07.2025
CC BY 3.0 / Bastique / النيابة العامة المصرية
النيابة العامة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
CC BY 3.0 / Bastique /
تابعنا عبر
أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، أول بيان لها بشأن حادث حريق سنترال رمسيس، الواقع في وسط القاهرة.
وأفادت النيابة في بيانها الذي نشرته على مواقع التواصل، أنها "تلقت إخطارا من قسم شرطة الأزبكية باندلاع حريق كبير بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات"، مشيرة إلى "انتقال المحامي العام لنيابة شمال القاهرة وفريق من أعضاء النيابة لمعاينة الموقع خارجيا، إذ تبيّن أن الحريق نشب في المبنى الرئيسي المكون من 11 طابقا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية المكون من 6 طوابق".
وتابعت: "كما انتقل فريق آخر من أعضاء النيابة إلى المستشفيات المجاورة لسماع أقوال المصابين، الذين بلغ عددهم حتى الآن 21 شخصا".
وأضاف البيان أن "النيابة ناظرت جثامين 4 متوفين، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإجراء الكشف الظاهري عليهم وتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات الحمض النووي".
مجلس النواب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
مجلس النواب المصري يستدعي وزير الاتصالات بعد حادث حريق سنترال رمسيس
09:24 GMT
وأكدت النيابة العامة المصرية أنها "تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحريق، وتقييم مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، واشتراطات الحماية المدنية، على أن تُستكمل المعاينة الداخلية بعد انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد".
وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، انقطاعا جزئيا لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في القاهرة والجيزة بسبب حريق هائل في "سنترال رمسيس".
وقالت الشركة المصرية، في بيان لها، إن "الحريق تسبب في تلف عدد من الكابلات الرئيسية داخل السنترال، ما أدى إلى تعطل جزئي للخدمة عن بعض المناطق خاصة في وسط القاهرة والجيزة".
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
البورصة المصرية تعلق التداول بعد حريق سنترال رمسيس
08:30 GMT
واندلع حريق داخل "سنترال رمسيس" في وسط القاهرة، صباح اليوم، مما تسبب في تصاعد الأدخنة من الطابق العلوي بالمبنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.
وكان المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، قد توجه إلى موقع الحريق فور وقوعه، برفقة عدد من نواب وقيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، وضمان استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن.
ورغم السيطرة على الحريق، لم يعرف حتى الآن السبب وراء اندلاعه، أو حصر الخسائر، فيما رجحت مصادر من داخل الشركة أن تكون بداية النيران قد نشبت في أحد المكاتب الإدارية، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала