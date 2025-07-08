https://sarabic.ae/20250708/-أول-بيان-للنيابة-العامة-المصرية-بشأن-حريق-سنترال-رمسيس-1102494059.html

أول بيان للنيابة العامة المصرية بشأن حريق سنترال رمسيس

أول بيان للنيابة العامة المصرية بشأن حريق سنترال رمسيس

سبوتنيك عربي

أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، أول بيان لها بشأن حادث حريق سنترال رمسيس، الواقع في وسط القاهرة. 08.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-08T13:24+0000

2025-07-08T13:24+0000

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وأفادت النيابة في بيانها الذي نشرته على مواقع التواصل، أنها "تلقت إخطارا من قسم شرطة الأزبكية باندلاع حريق كبير بمبنى سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات"، مشيرة إلى "انتقال المحامي العام لنيابة شمال القاهرة وفريق من أعضاء النيابة لمعاينة الموقع خارجيا، إذ تبيّن أن الحريق نشب في المبنى الرئيسي المكون من 11 طابقا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية المكون من 6 طوابق".وأضاف البيان أن "النيابة ناظرت جثامين 4 متوفين، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإجراء الكشف الظاهري عليهم وتحديد أسباب الوفاة وسحب عينات الحمض النووي".وأكدت النيابة العامة المصرية أنها "تواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحريق، وتقييم مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، واشتراطات الحماية المدنية، على أن تُستكمل المعاينة الداخلية بعد انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد".وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، في وقت سابق، انقطاعا جزئيا لخدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في القاهرة والجيزة بسبب حريق هائل في "سنترال رمسيس".وقالت الشركة المصرية، في بيان لها، إن "الحريق تسبب في تلف عدد من الكابلات الرئيسية داخل السنترال، ما أدى إلى تعطل جزئي للخدمة عن بعض المناطق خاصة في وسط القاهرة والجيزة".واندلع حريق داخل "سنترال رمسيس" في وسط القاهرة، صباح اليوم، مما تسبب في تصاعد الأدخنة من الطابق العلوي بالمبنى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.وكان المهندس محمد نصر الدين، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، قد توجه إلى موقع الحريق فور وقوعه، برفقة عدد من نواب وقيادات الشركة، لمتابعة تطورات الموقف ميدانيًا، والوقوف على حجم الأضرار، وضمان استعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن.ورغم السيطرة على الحريق، لم يعرف حتى الآن السبب وراء اندلاعه، أو حصر الخسائر، فيما رجحت مصادر من داخل الشركة أن تكون بداية النيران قد نشبت في أحد المكاتب الإدارية، قبل أن تمتد إلى أجزاء أخرى من المبنى.

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