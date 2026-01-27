https://sarabic.ae/20260127/السودان-يمنح-الأولوية-للشركات-السعودية-للإسهام-في-مشروعات-إعادة-الإعمار-1109702418.html
السودان يمنح الأولوية للشركات السعودية للإسهام في مشروعات إعادة الإعمار
أكد وزير البنى التحتية والنقل السوداني، سيف النصر التجاني هارون، الثلاثاء أولوية منح الشركات السعودية فرص المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، خاصة في السكك...
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن أحمد جعفر، في مكتبه ببورتسودان.وتناول اللقاء تطوير الشراكات في النقل البحري والبري، السكك الحديدية، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والطيران المدني، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، واستكمال ترتيبات اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين، وفقا لصحيفة "السوداني".كما بحث الجانبان فرص تطوير الخطوط الجوية السودانية عبر تعاون فني واستثماري مع شركات سعودية، ضمن خطة إعادة بناء الناقل الوطني.وأعرب وزير البنى التحتية والنقل السوداني، سيف النصر التجاني هارون، لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن أحمد جعفر، عن تقدير السودان لمواقف المملكة الداعمة لوحدة واستقرار البلاد، فيما أكد السفير السعودي حرص بلاده على دعم جهود إعادة البناء وتشجيع الاستثمارات السعودية في قطاعي البنى التحتية والنقل.وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
أكد وزير البنى التحتية والنقل السوداني، سيف النصر التجاني هارون، الثلاثاء أولوية منح الشركات السعودية فرص المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، خاصة في السكك الحديدية والموانئ، مع تعزيز الاتصالات الفنية وتشكيل لجان مشتركة لتسهيل تنفيذ المشاريع.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن أحمد جعفر، في مكتبه ببورتسودان.
وتناول اللقاء تطوير الشراكات في النقل البحري والبري، السكك الحديدية، والموانئ، والمناطق اللوجستية، والطيران المدني، إضافة إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، واستكمال ترتيبات اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين، وفقا لصحيفة
"السوداني".
كما بحث الجانبان فرص تطوير الخطوط الجوية السودانية عبر تعاون فني واستثماري مع شركات سعودية، ضمن خطة إعادة بناء الناقل الوطني.
وأشار اللقاء إلى تنظيم ورشة متخصصة في شهر فبراير/ شباط المقبل للشركات السعودية الراغبة في الاستثمار بمشروعات البنى التحتية والنقل في السودان، والتحضير لعدد من الملتقيات والمؤتمرات الخاصة بإعادة الإعمار.
وأعرب وزير البنى التحتية والنقل السوداني، سيف النصر التجاني هارون، لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن أحمد جعفر، عن تقدير السودان لمواقف المملكة الداعمة لوحدة واستقرار البلاد، فيما أكد السفير السعودي حرص بلاده على دعم جهود إعادة البناء وتشجيع الاستثمارات السعودية في قطاعي البنى التحتية والنقل.
وفي نيسان/ أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني
وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات
لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.