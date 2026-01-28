الداخلية السورية توجه بإعداد التعليمات التنفيذية بتجنيس السوريين الأكراد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260128/الداخلية-السورية-توجه-بإعداد-التعليمات-التنفيذية-بتجنيس-السوريين-الأكراد-1109737939.html
الداخلية السورية توجه بإعداد التعليمات التنفيذية بتجنيس السوريين الأكراد
الداخلية السورية توجه بإعداد التعليمات التنفيذية بتجنيس السوريين الأكراد
سبوتنيك عربي
وجهت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية لتجنيس السوريين الأكراد، تنفيذا للمرسوم الذي أصدره الرئيس... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T18:48+0000
2026-01-28T18:48+0000
أخبار سوريا اليوم
أحمد الشرع
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/16/1096059035_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4affbf0c3d7518df412470202d1acb54.jpg
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، أن "قرار الداخلية تضمن توجيه الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم ومراعاة تبسيط الإجراءات على الكرد خلال مدة أقصاها الخامس من شهر شباط/فبراير القادم". ودعا القرار إلى "العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق نصه مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع".وكان الشرع قد أصدر، في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي أكد فيه أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، حيث يمنح المرسوم الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بمن فيهم مكتومي القيد.
https://sarabic.ae/20260116/الشرع-يصدر-مرسوما-بمنح-الجنسية-السورية-للمواطنين-من-أصول-كردية-المقيمين-على-أراضي-سوريا-1109319490.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/16/1096059035_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1b8a3e1454c9a6cb71811dcac5223051.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, العالم, العالم العربي

الداخلية السورية توجه بإعداد التعليمات التنفيذية بتجنيس السوريين الأكراد

18:48 GMT 28.01.2026
© Sputnikمحافظة الحسكة - سوريا
محافظة الحسكة - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
وجهت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية لتجنيس السوريين الأكراد، تنفيذا للمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مؤخرا.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، أن "قرار الداخلية تضمن توجيه الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم ومراعاة تبسيط الإجراءات على الكرد خلال مدة أقصاها الخامس من شهر شباط/فبراير القادم".
وأضاف القرار: "يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقـــوق والواجبات".
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
الشرع يصدر مرسوما بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على أراضي سوريا
16 يناير, 19:21 GMT
ودعا القرار إلى "العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق نصه مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع".
وكان الشرع قد أصدر، في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي أكد فيه أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، حيث يمنح المرسوم الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بمن فيهم مكتومي القيد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала