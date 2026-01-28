https://sarabic.ae/20260128/الداخلية-السورية-توجه-بإعداد-التعليمات-التنفيذية-بتجنيس-السوريين-الأكراد-1109737939.html
الداخلية السورية توجه بإعداد التعليمات التنفيذية بتجنيس السوريين الأكراد
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، أن "قرار الداخلية تضمن توجيه الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم ومراعاة تبسيط الإجراءات على الكرد خلال مدة أقصاها الخامس من شهر شباط/فبراير القادم". ودعا القرار إلى "العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق نصه مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع".وكان الشرع قد أصدر، في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، المرسوم رقم 13 لعام 2026، الذي أكد فيه أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، حيث يمنح المرسوم الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بمن فيهم مكتومي القيد.
https://sarabic.ae/20260116/الشرع-يصدر-مرسوما-بمنح-الجنسية-السورية-للمواطنين-من-أصول-كردية-المقيمين-على-أراضي-سوريا-1109319490.html
وجهت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية لتجنيس السوريين الأكراد، تنفيذا للمرسوم الذي أصدره الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مؤخرا.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، أن "قرار الداخلية تضمن توجيه الإدارة العامة للشؤون المدنية بإعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم ومراعاة تبسيط الإجراءات على الكرد خلال مدة أقصاها الخامس من شهر شباط/فبراير القادم".
وأضاف القرار: "يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقـــوق والواجبات".
ودعا القرار إلى "العمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة ليصار إلى تنفيذ هذا المرسوم وفق نصه مع الأخذ بعين الاعتبار تبسيط الإجراءات على أهلنا الكرد قدر المستطاع".
وكان الشرع قد أصدر، في 16 كانون الثاني/يناير الجاري، المرسوم رقم 13 لعام 2026
، الذي أكد فيه أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، حيث يمنح المرسوم الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية بمن فيهم مكتومي القيد.