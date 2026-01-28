https://sarabic.ae/20260128/قنوات-الصوديوم-طريقة-جديدة-لعلاج-الألم-وتوقعات-بتفوق-الذكاء-الاصطناعي-على-الإنسان-خلال-عامين-1109724864.html

قنوات الصوديوم طريقة جديدة لعلاج الألم.. وتوقعات بتفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان خلال عامين

قنوات الصوديوم طريقة جديدة لعلاج الألم.. وتوقعات بتفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان خلال عامين

في مسعى لخلق بدائل فعالة لمسكنات الألم الخالية من الأفيون والمواد المسببة للإدمان، توصل الباحثون مؤخرًا إلى فئة جديدة من العقاقير تستهدف حجب قنوات الصوديوم في...

قنوات الصوديوم طريقة جديدة لعلاج الألم.. وتوقعات بتفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان خلال عامين سبوتنيك عربي قنوات الصوديوم طريقة جديدة لعلاج الألم.. وتوقعات بتفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان خلال عامين

ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مؤخرًا على علاج متطور من هذا النوع، وهو يختلف عن مشتقات الأفيون التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي وتحمل مخاطر الإدمان.توقعات بتفوق الذكاء الاصطناعي على الإنسان خلال عامينقال الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، إن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على القدرات الفكرية لأي إنسان في أي مجال خلال أقل من عامين فقط، وذلك ضمن رؤيته للذكاء الاصطناعي والروبوتات واستكشاف الفضاء التي قدمها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.ويقول ماسك عن الذكاء الاصطناعي: "إنه أذكى بكثير من معظم البشر، ولكنه ليس أذكى منهم في أي مجال. إلا أن هذا سيحدث، ومن المرجح أن يصبح أذكى من أي إنسان في أي مجال خلال أقل من عامين، وأذكى من جميع البشر مجتمعين في حوالي 5 سنوات من الآن".واعتبر الخبير أن "التقدم السريع الذي نشهده حاليًا يجعل الذكاء الاصطناعي العام أو AGI قابل للتحقق قريبًا، لكن العوائق الرئيسية لهذا الأمر ليست معرفية بل لوجستية من قبيل نقص الرقائق الإلكترونية، والطاقة الهائلة المطلوبة، والتمويل"، مشيرًا إلى أن هناك "سباقًا أمريكيًا-صينيًا في هذا المجال يشبه سباق الفضاء مع توجه شركات الذكاء الاصطناعي لامتلاك مفاعلات نووية لحل مشكلة الطاقة الهائلة اللازمة، ورغم أن التحديات اللوجستية تجعل الأمر غير وشيك إلا أن هناك مخاطر وجودية من تفوق الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشري مجتمعًا إذا فقدنا إمكانية السيطرة عليه"، وأكد أن "هناك حاجة إلى الموازنة بين التطور والتحكم".تقارير التلوث بالمايكروبلاستيك مبالغ فيهاأفاد بحث جديد نشرته مجلة "Nature" العلمية، الأسبوع الجاري، بأن مستويات الميكروبلاستيك في الغلاف الجوي قد تم تقديرها بشكل مبالغ فيه في بعض الدراسات السابقة.وقارنت الدراسة نماذج حاسوبية علمية متقدمة لتقدير كمية ومصادر الميكروبلاستيك (الجزيئات البلاستيكية الدقيقة أصغر من 5 مم) التي تنبعث إلى الغلاف الجوي سنويًا من مصادر مختلفة حول العالم مع قياسات ميدانية من 283 موقعًا حول العالم.وتقول عالمة البيئة من جامعة فيينا، إيوانا إيفانجيلو، إن "هذا لا يعني أن الميكروبلاستيك ليس موجودًا بكثرة في الجو"، فالمشكلة لا تزال قائمة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات الدقيقة وتوحيد طرق القياس العالمية.

