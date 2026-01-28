https://sarabic.ae/20260128/مجلس-الأمن-يمدد-ولاية-بعثة-أممية-لتنفيذ-اتفاق-الحديدة-في-اليمن-لفترة-نهائية-1109711510.html

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة أممية لتنفيذ اتفاق الحديدة في اليمن

مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة أممية لتنفيذ اتفاق الحديدة في اليمن

تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع قرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق توصلت إليه الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أواخر...

وقال موقع أخبار الأمم المتحدة عبر منصة "إكس": "مجلس الأمن الدولي تبنى قرارًا بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) في اليمن، لفترة نهائية مدتها شهران حتى 31 مارس/آذار 2026".وكانت الأمم المتحدة قد شكلت، في 16 يناير/كانون الثاني 2019، بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2452)، بهدف مساعدة الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية و"أنصار الله".وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، خلال جولة مفاوضات سلام استضافتها العاصمة السويدية ستوكهولم، أواخر ديسمبر/كانون الأول 2018، إلى اتفاق بشأن الحديدة، تضمن إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها (الحديدة والصليف ورأس عيسى) إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، إلا أن الاتفاق لم ينفذ بسبب خلافات على تفاصيله.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تُقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة.

