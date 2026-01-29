https://sarabic.ae/20260129/إعلام-ترامب-يطالب-نتنياهو-بإبرام-اتفاق-مع-سوريا-بحلول-مارس-المقبل-1109748045.html

إعلام: ترامب يطالب نتنياهو بإبرام اتفاق مع سوريا بحلول مارس المقبل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، بأن هناك ضغوطا أمريكية مكثفة على إسرائيل وسوريا لإبرام اتفاقية أمنية شاملة بينهما بحلول شهر مارس/آذار المقبل. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

الأخبار

أخبار إسرائيل اليوم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108746509_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_4acfc2f5020ada5c083a6a8031615fa4.jpg

وذكرت صحيفة غربية، صباح اليوم الخميس، أنه جرى اتصالا هاتفيا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، أخبر ترامب الشرع أنه أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهرا لإنهاء الصفقة الأمنية مع دمشق.وأوضح الرئيس ترامب للشرع أن هناك تقدما كبيرا في المحادثات مع إسرائيل، في وقت تبقى القضية الوحيدة ممثلة في جبل الشيخ، مع وجود اتفاق على باقي البنود.ولفتت الصحيفة إلى أن الضغط الأمريكي على إسرائيل يأتي بشكل أساسي من المبعوث الرئاسي الخاص توم براك، وليس موقفا ينال الإجماع داخل الإدارة الأمريكية، حيث يوجد انقسام بشأن القضايا السورية.ويوم الأحد الماضي، كشف مصدر سوري لوسائل إعلام إسرائيلية عن "اقتراب التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا بوساطة أمريكية"، في ظل ما وصفه بـ"تسارع ملحوظ في وتيرة التطورات".ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية، عن المصدر السوري، قوله: "هناك أجواء تفاؤل غير مسبوقة قد تفضي إلى افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق، قبل نهاية العام الحالي"، وقالت إن المصدر المقرّب من الرئيس الشرع، أشار إلى أنه "من المتوقع أن يعقد مسؤولون سوريون وإسرائيليون لقاءً قريبًا بوساطة أمريكية، ربما في باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الأمني بين دمشق والقدس".ونوه المصدر بأن "الخطة السورية الأصلية كانت تقوم على إبرام اتفاق أمني محدود وافتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في دمشق دون صفة دبلوماسية، إلا أن الضغوط الأمريكية، وتحديدًا من الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب الانفتاح السوري المتزايد، دفعت نحو تسريع وتوسيع نطاق المباحثات".وأضاف أن "الرئيس الشرع، قد يكون منفتحًا على رفع مستوى الاتفاق إلى علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل افتتاح سفارة إسرائيلية في دمشق، في حال توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق اندماج مع الدروز في جنوب البلاد، على غرار الاتفاق مع الأكراد في الشمال الشرقي، والتزمت إسرائيل باحترام وحدة سوريا وسلامة أراضيها".وفي سياق متصل، أشار المصدر إلى أن "دمشق تعتزم تبني نظام إدارة محلية جديدا قائم على توسيع اللامركزية الإدارية، بهدف تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات السورية".ووفقًا للمصدر، "من شأن هذا التوجه أن يسهم في إنهاء النزاعات المستمرة مع الدروز والأكراد والعلويين وسائر الأقليات"، مضيفًا أن "تشكيل حكومة سورية جديدة يُتوقع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في ظل تحولات سياسية وأمنية متسارعة تشهدها البلاد".وقدمت الولايات المتحدة مقترحًا لسوريا وإسرائيل، خلال اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى من البلدين برعاية أمريكية في باريس، عُقد في الآونة الاخيرة، مقترحًا بشأن اتفاق أمني يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود بين البلدين، حسبما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.وحسبما أفاد الموقع، نقلًا عن مسؤول أمريكي، فإن "الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل وسوريا مقترحًا جديدًا لاتفاق أمن بينهما، يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود".وأفاد مصدر إعلامي أمريكي، باختتام الجولة الخامسة من المفاوضات بين إسرائيل وسوريا في باريس، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية".وذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن مسؤول إسرائيلي: "اختتام جولة المفاوضات الخامسة بين إسرائيل وسوريا في باريس بوساطة أمريكية"، مشيرًا إلى أنها كانت "إيجابية"، وأوضح المسؤول أن "إسرائيل وسوريا اتفقتا في باريس، على تسريع وتيرة المفاوضات واللقاء بشكل متكرر واتخاذ خطوات لبناء الثقة".وأضاف أن "الوفدين الإسرائيلي والسوري، أعربا عن رغبتهما في التوصل لاتفاق أمني يتماشى مع رؤية ترامب للشرق الأوسط".

