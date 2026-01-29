https://sarabic.ae/20260129/طالبة-مصرية-من-معرض-الكتاب-شغوفة-بالثقافة-الروسية-فيديو-1109760202.html

طالبة مصرية من معرض الكتاب: شغوفة بالثقافة الروسية... فيديو

طالبة مصرية من معرض الكتاب: شغوفة بالثقافة الروسية... فيديو

سبوتنيك عربي

قالت جنى سامي، الطالبة في قسم اللغة الروسية في كلية الألسن، جامعة عين شمس، إن اختيارها لدراسة اللغة الروسية جاء لكونها لغة مميزة ونادرة. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T12:49+0000

2026-01-29T12:49+0000

2026-01-29T12:49+0000

مصر

حصري

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109760046_19:0:700:383_1920x0_80_0_0_f5be43d28b9d099ec8d37d68bc1829c4.jpg

وأشارت لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إلى أنها شغوفة بالثقافة الروسية التي تراها في تطور دائم مع مصر، خاصة من خلال مشروعات التعاون الكبرى مثل مشروع الضبعة النووي.وأشادت جنى بالأدب الروسي، واصفة إياه بالعريق الممتد منذ القرن الثامن عشر والتاسع عشر، مؤكدة أن الكتاب الروس يتميزون بأعمالهم المؤثرة التي تركت بصمة واضحة في الأدب العالمي.وأضافت أن الأدب الروسي يهتم بشكل خاص بالطفل وتثقيفه، باعتباره "شباب المستقبل"، وهو ما يعكس اهتمام روسيا الكبير بالأجيال القادمة.كما أوضحت أن هناك تشابها بين الثقافة الروسية والعربية، مثل قصائد المدح، وهو ما يجعلها أكثر قربا من المجتمع العربي.وأشارت إلى أن الإقبال على الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب كان كبيرا، مؤكدة حرصها على حضور المعرض كل عام، وأنها خصصت مشاركتها هذا العام للتركيز على الثقافة الروسية تحديدا.وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض.

https://sarabic.ae/20260122/فعاليات-فنية-متنوعة-على-مسارح-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-في-أول-أيامه-1109527418.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

نوران عطالله https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103990070_0:0:590:590_100x100_80_0_0_0c5276ea6a09b93dbead10e3133d4a6d.jpg

مصر, حصري, الأخبار