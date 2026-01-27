https://sarabic.ae/20260127/ممثل-جناح-الجزائر-بمعرض-القاهرة-للكتاب-يتحدث-لـسبوتنيك-عن-مشاركة-بلاده-في-الدورة-57-1109703413.html

ممثل جناح الجزائر بمعرض القاهرة للكتاب يتحدث لـ"سبوتنيك" عن مشاركة بلاده في الدورة 57.. فيديو

أكد فضيل ناصر، ممثل جناح الجزائر الرسمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب بشأن المشاركة الجزائرية في الدورة 57، أن بلاده تسعى دائما إلى الحضور والتواجد في المعرض... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الجزائر حريصة دوما على المشاركة السنوية في معرض الكتاب، وبأن بلاده سعيدة دوما بهذا الحضور واصف المعرض بأنه "أكبر تظاهرة عربية دولية والتي تعنى بشريان الثقافة وهو الكتاب".وذكر ناصر أن "الجزائر مهتمة جدا وتسعى دائما لأن تكون حاضرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وخاصة في نسخته 57 لهذه التظاهرة الدولية المهمة عن طريق جناحين، جناح رسمي في القاعة الرسمية وتعرض فيه حوالي 110 كتب تعنى بكل ما هو تراث وفن من أجل الترويج للصورة الجزائرية والحضارة وللجالية الجزائرية هنا في مصر ولكل الطواقين للتعرف على الجزائر".وذكر ناصر أن "الجزائر مهتمة جدا وتسعى دائما لأن تكون حاضرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب وخاصة في نسخته 57 لهذه التظاهرة الدولية المهمة عن طريق جناحين، جناح رسمي في القاعة الرسمية وتعرض فيه حوالي 110 كتب تعنى بكل ما هو تراث وفن من أجل الترويج للصورة الجزائرية والحضارة وللجالية الجزائرية هنا في مصر ولكل الطواقين للتعرف على الجزائر".وأضاف: "كما تشارك الجزائر بجناح آخر في القاعة الثانية جناح بمساحة 27 متر مربع يُعرض فيه أكثر من 400 كتاب في كل التخصصات الأدبية والأكاديمية والفنية وكتاب الطفل والناشئة، حيث نعطي فرصة لكل القراء الذين يريدون التعرف على الأدب والكتاب الجزائري من خلال اقتنائه".وقال ممثل جناح الجزائر الرسمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، إن "مشاركة الجزائر في معرض القاهرة هي مشاركة دائمة نظرا للعلاقات المتميزة بين الدولتين والشعبين الشقيقين، والجزائر تولي أهمية قصوى للمواظبة على المشاركة في معرض القاهرة وشيء ملاحظ دائما في كل الطبعات هو إقبال جماهيري ممتاز، سواء من الجالية الجزائرية أو من الإخوة المصريين أو من كل الجنسيات العربية والدولية".وتابع: "الجمهور يهتم أكثر بالتراث الجزائري والتعرف على الجزائر كدولة من حيث السياحة وأيضا تعرف على تاريخها المعروف والبطولات الجزائرية من خلال التاريخ، أما فيما الأدب فالجنس الأدبي الذي يستهوي أكثر القراء هو في اللسانيات والرواية الجزائرية وعليه إقبال ممتاز جدا".وبشأن أثمان وأسعار الكتب، أوضح أن "المشاركة هي مشاركة رسمية لأن جناح الجزائر يجمع أكثر من 40 دار نشر جزائرية هذا يساعد على أن تكون الأسعار في متناول القارئ العربي والقارئ المصري خاصة، ولو أن الملاحظ أن الكتب أقل سعرا ولكن أسعارنا لا تبعد كثيرا عن القدرة الشرائية للقارئ هنا في معرض القاهرة".وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض.

