عربي
عباس لبوتين: روسيا صديقنا الكبير الذي نعتمد عليه في جميع المجالات
بمشاركة روسيا.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو وصور
بمشاركة روسيا.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو وصور
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار العالم الآن
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109506953_0:157:1280:877_1920x0_80_0_0_56a7956d6a2d82a91baec05e31b6fbc6.jpg
تحمل نسخة هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، وهو اقتباس من الأديب الكبير نجيب محفوظ، شخصية المعرض هذا العام، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتم اختيار الفنان الكبير محيى الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، تقديرا لمسيرته التى جمعت بين ثراء الخيال وجمال الصورة فى وجدان الأجيال، فضلا عن اختيار شخصية "الكاتب المصرى" محورا لفعاليات المعرض، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة.وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأول للجمهور إقبالا متوسطا، خاصة على أجنحة وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب التي تقدم تخفيضات كبيرة على الكتب هذا العام. وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض، حيث تشارك العديد من الدول بأجنحة مميزة في مقدمتها روسيا والسعودية والإمارات، وسلطنة عمان، وعدد من الدول العربية والأوروبية.ويشهد اليوم الأول جدولا متنوعا من الندوات الفكرية، واللقاءات الأدبية، والأمسيات الشعرية، إلى جانب الأنشطة الفنية وفعاليات الطفل، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مصر والعالم العربي والدولي. ويحتفي المعرض في افتتاحه هذا العام بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره شخصية الدورة، حيث تتصدر أعماله وإبداعاته عددًا من الفعاليات والحوارات النقدية التي تناقش أثره في الأدب العربي والعالمي، إلى جانب لقاءات تناقش قضايا ثقافية معاصرة.
بمشاركة روسيا.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو وصور

بمشاركة روسيا.. انطلاق فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب
بمشاركة روسيا.. انطلاق فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير/ كانون الثاني حتى 3 فبراير/ شباط المقبل.
تحمل نسخة هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، وهو اقتباس من الأديب الكبير نجيب محفوظ، شخصية المعرض هذا العام، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وتم اختيار الفنان الكبير محيى الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، تقديرا لمسيرته التى جمعت بين ثراء الخيال وجمال الصورة فى وجدان الأجيال، فضلا عن اختيار شخصية "الكاتب المصرى" محورا لفعاليات المعرض، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة.
وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأول للجمهور إقبالا متوسطا، خاصة على أجنحة وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب التي تقدم تخفيضات كبيرة على الكتب هذا العام.
وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض، حيث تشارك العديد من الدول بأجنحة مميزة في مقدمتها روسيا والسعودية والإمارات، وسلطنة عمان، وعدد من الدول العربية والأوروبية.
ويشهد اليوم الأول جدولا متنوعا من الندوات الفكرية، واللقاءات الأدبية، والأمسيات الشعرية، إلى جانب الأنشطة الفنية وفعاليات الطفل، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مصر والعالم العربي والدولي.
ويحتفي المعرض في افتتاحه هذا العام بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره شخصية الدورة، حيث تتصدر أعماله وإبداعاته عددًا من الفعاليات والحوارات النقدية التي تناقش أثره في الأدب العربي والعالمي، إلى جانب لقاءات تناقش قضايا ثقافية معاصرة.
