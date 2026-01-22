https://sarabic.ae/20260122/بمشاركة-روسيا-انطلاق-فعاليات-اليوم-الأول-من-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-صور--1109507406.html

بمشاركة روسيا.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو وصور

بمشاركة روسيا.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-22T10:39+0000

2026-01-22T10:39+0000

2026-01-22T10:57+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم العربي

مصر

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/16/1109506953_0:157:1280:877_1920x0_80_0_0_56a7956d6a2d82a91baec05e31b6fbc6.jpg

تحمل نسخة هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، وهو اقتباس من الأديب الكبير نجيب محفوظ، شخصية المعرض هذا العام، بحسب مراسل "سبوتنيك".وتم اختيار الفنان الكبير محيى الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، تقديرا لمسيرته التى جمعت بين ثراء الخيال وجمال الصورة فى وجدان الأجيال، فضلا عن اختيار شخصية "الكاتب المصرى" محورا لفعاليات المعرض، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة.وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأول للجمهور إقبالا متوسطا، خاصة على أجنحة وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب التي تقدم تخفيضات كبيرة على الكتب هذا العام. وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض، حيث تشارك العديد من الدول بأجنحة مميزة في مقدمتها روسيا والسعودية والإمارات، وسلطنة عمان، وعدد من الدول العربية والأوروبية.ويشهد اليوم الأول جدولا متنوعا من الندوات الفكرية، واللقاءات الأدبية، والأمسيات الشعرية، إلى جانب الأنشطة الفنية وفعاليات الطفل، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مصر والعالم العربي والدولي. ويحتفي المعرض في افتتاحه هذا العام بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره شخصية الدورة، حيث تتصدر أعماله وإبداعاته عددًا من الفعاليات والحوارات النقدية التي تناقش أثره في الأدب العربي والعالمي، إلى جانب لقاءات تناقش قضايا ثقافية معاصرة.

https://sarabic.ae/20260121/الأدب-الروسي-حاضر-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب--1109483110.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن