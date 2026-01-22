بمشاركة روسيا.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو وصور
10:39 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 10:57 GMT 22.01.2026)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAبمشاركة روسيا.. انطلاق فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
انطلقت صباح اليوم الخميس فعاليات الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 21 يناير/ كانون الثاني حتى 3 فبراير/ شباط المقبل.
تحمل نسخة هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، وهو اقتباس من الأديب الكبير نجيب محفوظ، شخصية المعرض هذا العام، بحسب مراسل "سبوتنيك".
وتم اختيار الفنان الكبير محيى الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، تقديرا لمسيرته التى جمعت بين ثراء الخيال وجمال الصورة فى وجدان الأجيال، فضلا عن اختيار شخصية "الكاتب المصرى" محورا لفعاليات المعرض، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة.
وشهدت الساعات الأولى من اليوم الأول للجمهور إقبالا متوسطا، خاصة على أجنحة وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب التي تقدم تخفيضات كبيرة على الكتب هذا العام.
ويشهد اليوم الأول جدولا متنوعا من الندوات الفكرية، واللقاءات الأدبية، والأمسيات الشعرية، إلى جانب الأنشطة الفنية وفعاليات الطفل، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مصر والعالم العربي والدولي.
ويحتفي المعرض في افتتاحه هذا العام بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره شخصية الدورة، حيث تتصدر أعماله وإبداعاته عددًا من الفعاليات والحوارات النقدية التي تناقش أثره في الأدب العربي والعالمي، إلى جانب لقاءات تناقش قضايا ثقافية معاصرة.