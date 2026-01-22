عدسة "سبوتنيك" ترصد الإقبال الكبير على الجناح الروسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. فيديو وصور
16:44 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 17:13 GMT 22.01.2026)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمعرض القاهرة الدولي للكتاب
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
رصدت عدسة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، الإقبال الكبير على الجناح الروسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 57.
ويضم الجناح الروسي أعمالا جديدة من الأدب الروسي الكلاسيكي والمعاصر، تعكس الاتجاهات الأدبية الراهنة، حيث قام "البيت الروسي في القاهرة"، بالتعاون مع وزارة التنمية الرقمية الروسية ودار نشر "أو جي اَي"، بتنظيم الجناح الخاص بالأدب الروسي ضمن أروقة المعرض.
وأشاد عدد كبير من جمهور معرض الكتاب بالمشاركة الروسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تحمل أهمية كبيرة من حيث الأعمال المشاركة في المعرض، وما يمثله الأدب الروسي من قيمة أدبية هامة.
تحمل نسخة هذا العام شعار "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونا"، وهو اقتباس مما كتبه الأديب الكبير نجيب محفوظ، شخصية المعرض هذا العام، فيما تم اختيار الفنان الكبير محيى الدين اللباد شخصية لمعرض كتاب الطفل، تقديرا لمسيرته التى جمعت بين ثراء الخيال وجمال الصورة فى وجدان الأجيال، فضلا عن اختيار شخصية "الكاتب المصري" محورا لفعاليات المعرض، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف لهذه الدورة.
وتعد هذه الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، يمثلها أكثر من 6600 عارض، ما يعكس حجم التنوع الثقافي والحضور الدولي داخل أروقة المعرض، حيث تشارك العديد من الدول بأجنحة مميزة في مقدمتها روسيا والسعودية والإمارات، وسلطنة عمان، وعدد من الدول العربية والأوروبية.
ويحتفي المعرض في افتتاحه هذا العام بالأديب العالمي نجيب محفوظ باعتباره شخصية الدورة، حيث تتصدر أعماله وإبداعاته عددًا من الفعاليات والحوارات النقدية التي تناقش أثره في الأدب العربي والعالمي، إلى جانب لقاءات تناقش قضايا ثقافية معاصرة.
ويشهد اليوم الأول جدول متنوع من الندوات الفكرية، واللقاءات الأدبية، والأمسيات الشعرية، إلى جانب الأنشطة الفنية وفعاليات الطفل، بمشاركة نخبة من المفكرين والمبدعين من مصر والعالم العربي والدولي.