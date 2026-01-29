https://sarabic.ae/20260129/مقتل-أم-زكي-يهز-باب-حارة-دمشق-1109771350.html
مقتل أم زكي يهز "باب حارة" دمشق
مقتل أم زكي يهز "باب حارة" دمشق
توفيت الفنانة السورية هدى شعراوي، اليوم الخميس، داخل منزلها في وسط العاصمة دمشق، عن عمر يناهز 87 عاما، في حادثة أثارت حالة من الجدل والحزن في الأوساط الفنية... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
فن
نقابة الفنانين السوريين
العالم
أخبار العالم الآن
وأكد نقيب الفنانين في سوريا، مازن الناطور، في تصريح صحفي، صحة الأنباء المتداولة حول العثور على الفنانة مقتولة داخل منزلها، مشيرا إلى أن التقارير الأولية الصادرة عن الطب الشرعي أفادت بأن الجريمة وقعت ما بين الساعة الخامسة والسادسة من صباح اليوم الخميس 29 كانون الثاني/يناير.وكانت وسائل إعلام سورية قد كشفت، في وقت سابق، أن هدى شعراوي قتلت داخل منزلها في ظروف غامضة، فيما باشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقاً رسميا لكشف ملابسات الحادثة.كما شاركت في أعمال درامية أخرى من بينها: أيام شامية، عيلة 7 نجوم، قلة ذوق وكترة غلبة، وغيرها من الأعمال التي رسخت حضورها الفني لسنوات طويلة.
توفيت الفنانة السورية هدى شعراوي، اليوم الخميس، داخل منزلها في وسط العاصمة دمشق، عن عمر يناهز 87 عاما، في حادثة أثارت حالة من الجدل والحزن في الأوساط الفنية والشعبية.
وأكد نقيب الفنانين في سوريا، مازن الناطور، في تصريح صحفي، صحة الأنباء المتداولة حول العثور على الفنانة مقتولة داخل منزلها، مشيرا إلى أن التقارير الأولية الصادرة عن الطب الشرعي أفادت بأن الجريمة وقعت ما بين الساعة الخامسة والسادسة من صباح اليوم الخميس 29 كانون الثاني/يناير.
وأوضح الناطور أن الشبهات الأولية تشير إلى خادمة الفنانة الراحلة، التي يعتقد أنها ارتكبت الجريمة قبل أن تلوذ بالفرار، ولا تزال متوارية عن الأنظار حتى اللحظة، بحسبب وسائل إعلام عربية.
وكانت وسائل إعلام سورية قد كشفت، في وقت سابق، أن هدى شعراوي قتلت داخل منزلها في ظروف غامضة
، فيما باشرت قوى الأمن الداخلي تحقيقاً رسميا لكشف ملابسات الحادثة.
يذكر أن الفنانة الراحلة تعد من أبرز نجمات الدراما السورية، وشاركت في العديد من الأعمال التي تميزت بطابع البيئة الشامية، وكان من أشهر أدوارها شخصية "الداية أم زكي" في المسلسل الشهير "باب الحارة".
كما شاركت في أعمال درامية أخرى
من بينها: أيام شامية، عيلة 7 نجوم، قلة ذوق وكترة غلبة، وغيرها من الأعمال التي رسخت حضورها الفني لسنوات طويلة.