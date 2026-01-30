"جلفود دبي" يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/جلفود-دبي-يختتم-دورته-بتوسع-قياسي-ومشاركة-روسية-هي-الأكبر-في-تاريخه-1109812063.html
"جلفود دبي" يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
"جلفود دبي" يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
سبوتنيك عربي
اُختتمت فعاليات معرض "جلفود" في دبي، بعد أن سجل توسعا استثنائيا بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، وفق البيانات الرسمية للحدث، ليصبح أول معرض عالمي يقام بالتوازي... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T12:58+0000
2026-01-30T12:58+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
روسيا
معرض
دبي
شركات روسية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109811078_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_414604a1ccd4852c23729af9b9fdef5a.jpg
وتجاوزت المساحة الإجمالية للمعرض 280 ألف متر مربع، وشهدت أجنحة المعرض نشاطا مكثفا من الاجتماعات المهنية وتوقيع الكثيرمن الصفقات ومذكرات التفاهم بين الشركات الإقليمية والعالمية، في قطاعات الأغذية والتقنيات الغذائية واللوجستيات، إلى جانب توسع ملحوظ في الشراكات الدولية.وقدمت الشركات الروسية مجموعة واسعة من المنتجات التي حظيت باهتمام كبير من الزوار والمستوردين، خصوصا في أسواق الشرق الأوسط التي تشهد نموا متزايدا في الطلب على المنتجات الغذائية العالية الجودة.وأسهم التوسع إلى موقعين في تعزيز فرص الشركات الروسية للتواصل مع المشترين العالميين، واستعراض قدراتها الإنتاجية، واستكشاف أسواق جديدة في الخليج وآسيا وأفريقيا. كما عكس الإقبال على الجناح الروسي ضمن المعرض، تنامي الثقة في المنتجات الروسية وتنافسيتها في الأسواق الدولية.وكانت فعاليات معرض "جلفود دبي" انطلقت، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة غير مسبوقة تصل إلى 8500 شركة من مختلف دول العالم، في حدث يؤكد مكانة دبي كمركز محوري لتجارة الغذاء وسلاسل التوريد العالمية.
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
باسل شرتوح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106518112_0:0:1050:1051_100x100_80_0_0_c27cc0d44de4a403a4fa646a5ccf806a.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109811078_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_381598003dc44f74b8d2911ee508b94b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, معرض, دبي, شركات روسية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, معرض, دبي, شركات روسية, تقارير سبوتنيك, حصري

"جلفود دبي" يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه

12:58 GMT 30.01.2026
© Sputnik . basel shartouhجلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
كل المواضيع
حصري
اُختتمت فعاليات معرض "جلفود" في دبي، بعد أن سجل توسعا استثنائيا بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، وفق البيانات الرسمية للحدث، ليصبح أول معرض عالمي يقام بالتوازي في موقعين رئيسيين هما: مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي دبي. ما يعكس حجم الإقبال الدولي المتزايد على المشاركة في أكبر منصة عالمية لصناعة الأغذية.

وتجاوزت المساحة الإجمالية للمعرض 280 ألف متر مربع، وشهدت أجنحة المعرض نشاطا مكثفا من الاجتماعات المهنية وتوقيع الكثيرمن الصفقات ومذكرات التفاهم بين الشركات الإقليمية والعالمية، في قطاعات الأغذية والتقنيات الغذائية واللوجستيات، إلى جانب توسع ملحوظ في الشراكات الدولية.


وفي هذا السياق، برزت روسيا كإحدى أكبر الدول المشاركة في الدورة الحالية، مع مشاركة نحو 140 شركة روسية تغطي قطاعات متنوعة تشمل اللحوم، الألبان، الحبوب، الزيوت، والأغذية المعالجة.
© Sputnik . basel shartouhجلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
© Sputnik . basel shartouh
وقدمت الشركات الروسية مجموعة واسعة من المنتجات التي حظيت باهتمام كبير من الزوار والمستوردين، خصوصا في أسواق الشرق الأوسط التي تشهد نموا متزايدا في الطلب على المنتجات الغذائية العالية الجودة.

وأسهم التوسع إلى موقعين في تعزيز فرص الشركات الروسية للتواصل مع المشترين العالميين، واستعراض قدراتها الإنتاجية، واستكشاف أسواق جديدة في الخليج وآسيا وأفريقيا.
© Sputnik . basel shartouhجلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . basel shartouh
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
© Sputnik . basel shartouhجلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . basel shartouh
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
© Sputnik . basel shartouhجلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . basel shartouh
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
© Sputnik . basel shartouhجلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . basel shartouh
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
1/4
© Sputnik . basel shartouh
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
2/4
© Sputnik . basel shartouh
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
3/4
© Sputnik . basel shartouh
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
4/4
© Sputnik . basel shartouh
جلفود دبي يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
كما عكس الإقبال على الجناح الروسي ضمن المعرض، تنامي الثقة في المنتجات الروسية وتنافسيتها في الأسواق الدولية.
وكانت فعاليات معرض "جلفود دبي" انطلقت، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة غير مسبوقة تصل إلى 8500 شركة من مختلف دول العالم، في حدث يؤكد مكانة دبي كمركز محوري لتجارة الغذاء وسلاسل التوريد العالمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала