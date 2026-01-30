"جلفود دبي" يختتم دورته بتوسع قياسي ومشاركة روسية هي الأكبر في تاريخه
اُختتمت فعاليات معرض "جلفود" في دبي، بعد أن سجل توسعا استثنائيا بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، وفق البيانات الرسمية للحدث، ليصبح أول معرض عالمي يقام بالتوازي في موقعين رئيسيين هما: مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي دبي. ما يعكس حجم الإقبال الدولي المتزايد على المشاركة في أكبر منصة عالمية لصناعة الأغذية.
وتجاوزت المساحة الإجمالية للمعرض 280 ألف متر مربع، وشهدت أجنحة المعرض نشاطا مكثفا من الاجتماعات المهنية وتوقيع الكثيرمن الصفقات ومذكرات التفاهم بين الشركات الإقليمية والعالمية، في قطاعات الأغذية والتقنيات الغذائية واللوجستيات، إلى جانب توسع ملحوظ في الشراكات الدولية.
وفي هذا السياق، برزت روسيا كإحدى أكبر الدول المشاركة في الدورة الحالية، مع مشاركة نحو 140 شركة روسية تغطي قطاعات متنوعة تشمل اللحوم، الألبان، الحبوب، الزيوت، والأغذية المعالجة.
وقدمت الشركات الروسية مجموعة واسعة من المنتجات التي حظيت باهتمام كبير من الزوار والمستوردين، خصوصا في أسواق الشرق الأوسط التي تشهد نموا متزايدا في الطلب على المنتجات الغذائية العالية الجودة.
وأسهم التوسع إلى موقعين في تعزيز فرص الشركات الروسية للتواصل مع المشترين العالميين، واستعراض قدراتها الإنتاجية، واستكشاف أسواق جديدة في الخليج وآسيا وأفريقيا.
كما عكس الإقبال على الجناح الروسي ضمن المعرض، تنامي الثقة في المنتجات الروسية وتنافسيتها في الأسواق الدولية.
وكانت فعاليات معرض "جلفود دبي" انطلقت، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة غير مسبوقة تصل إلى 8500 شركة من مختلف دول العالم، في حدث يؤكد مكانة دبي كمركز محوري لتجارة الغذاء وسلاسل التوريد العالمية.