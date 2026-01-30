جنوب أفريقيا تعلن القائم بأعمال إسرائيل "شخص غير مرغوب فيه"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/جنوب-أفريقيا-تعلن-القائم-بأعمال-إسرائيل-شخص-غير-مرغوب-فيه-1109816211.html
جنوب أفريقيا تعلن القائم بأعمال إسرائيل "شخص غير مرغوب فيه"
جنوب أفريقيا تعلن القائم بأعمال إسرائيل "شخص غير مرغوب فيه"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أن القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية بالبلاد شخص غير مرغوب فيه، وذلك بسبب منشورات... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T15:30+0000
2026-01-30T15:30+0000
جنوب أفريقيا
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/06/1107874478_0:58:1846:1096_1920x0_80_0_0_65c8bcaea1468b5eff18c11ef1313b73.jpg
بريتوريا - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "أبلغت وزارة العلاقات الدولية والتعاون حكومة دولة إسرائيل بقرارها إعلان، أرييل سيدمان، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، شخصا غير مرغوب فيه".وأوضح البيان أن المبعوث الإسرائيلي لم يكتف باستخدام "منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لشنّ هجمات مسيئة" ضد رامافوزا، بل تقاعس أيضا مرارا وتكرارا عن إبلاغ الوزارة بالزيارات المرتقبة لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.وقالت الوزارة: "تُمثل هذه التصرفات إساءة بالغة لاستخدام الامتيازات الدبلوماسية، وخرقا جوهريا لاتفاقية فيينا، وقد قوّضت بشكل منهجي الثقة والبروتوكولات الأساسية للعلاقات الثنائية".وطلبت الوزارة من سيدمان مغادرة جنوب أفريقيا خلال 72 ساعة.في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن القائم بالأعمال الجنوب أفريقي، شون إدوارد باينفيلدت، شخص غير مرغوب فيه، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية. ويأتي هذا الإجراء ردا على إعلان بريتوريا في وقت سابق من اليوم، أن القائم بالأعمال الإسرائيلي، أرييل سيدمان، شخص غير مرغوب فيه، وأن عليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.وأضافت وزارة الخارجية أن باينفيلدت مُلزم أيضًا بمغادرة إسرائيل خلال 72 ساعة.وتابعت: "سيتم النظر في اتخاذ خطوات إضافية لاحقا".
https://sarabic.ae/20250414/الجزائر-تعلن-12-موظفا-في-السفارة-الفرنسية-أشخاصا-غير-مرغوب-فيهم-1099517203.html
جنوب أفريقيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/06/1107874478_117:0:1757:1230_1920x0_80_0_0_1881a8e80b535b575098973561af1976.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
جنوب أفريقيا, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جنوب أفريقيا, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

جنوب أفريقيا تعلن القائم بأعمال إسرائيل "شخص غير مرغوب فيه"

15:30 GMT 30.01.2026
© Photo / Unsplash/ Tim Johnsonكيب تاون، جنوب أفريقيا
كيب تاون، جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© Photo / Unsplash/ Tim Johnson
تابعنا عبر
أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أن القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية بالبلاد شخص غير مرغوب فيه، وذلك بسبب منشورات مسيئة على وسائل التواصل استهدفت رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.
بريتوريا - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "أبلغت وزارة العلاقات الدولية والتعاون حكومة دولة إسرائيل بقرارها إعلان، أرييل سيدمان، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، شخصا غير مرغوب فيه".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب "سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية، والتي تُشكل تحديا مباشرًا لسيادة جنوب أفريقيا".
وأوضح البيان أن المبعوث الإسرائيلي لم يكتف باستخدام "منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لشنّ هجمات مسيئة" ضد رامافوزا، بل تقاعس أيضا مرارا وتكرارا عن إبلاغ الوزارة بالزيارات المرتقبة لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وقالت الوزارة: "تُمثل هذه التصرفات إساءة بالغة لاستخدام الامتيازات الدبلوماسية، وخرقا جوهريا لاتفاقية فيينا، وقد قوّضت بشكل منهجي الثقة والبروتوكولات الأساسية للعلاقات الثنائية".
وطلبت الوزارة من سيدمان مغادرة جنوب أفريقيا خلال 72 ساعة.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
الجزائر تعلن 12 موظفا في السفارة الفرنسية أشخاصا غير مرغوب فيهم
14 أبريل 2025, 03:10 GMT
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن القائم بالأعمال الجنوب أفريقي، شون إدوارد باينفيلدت، شخص غير مرغوب فيه، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.
ويأتي هذا الإجراء ردا على إعلان بريتوريا في وقت سابق من اليوم، أن القائم بالأعمال الإسرائيلي، أرييل سيدمان، شخص غير مرغوب فيه، وأن عليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وأضافت وزارة الخارجية أن باينفيلدت مُلزم أيضًا بمغادرة إسرائيل خلال 72 ساعة.
وتابعت: "سيتم النظر في اتخاذ خطوات إضافية لاحقا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала