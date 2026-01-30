جنوب أفريقيا تعلن القائم بأعمال إسرائيل "شخص غير مرغوب فيه"
أعلنت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أن القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية بالبلاد شخص غير مرغوب فيه، وذلك بسبب منشورات مسيئة على وسائل التواصل استهدفت رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا.
بريتوريا - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "أبلغت وزارة العلاقات الدولية والتعاون حكومة دولة إسرائيل بقرارها إعلان، أرييل سيدمان، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، شخصا غير مرغوب فيه".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب "سلسلة من الانتهاكات غير المقبولة للأعراف والممارسات الدبلوماسية، والتي تُشكل تحديا مباشرًا لسيادة جنوب أفريقيا".
وأوضح البيان أن المبعوث الإسرائيلي لم يكتف باستخدام "منصات التواصل الاجتماعي الإسرائيلية الرسمية لشنّ هجمات مسيئة" ضد رامافوزا، بل تقاعس أيضا مرارا وتكرارا عن إبلاغ الوزارة بالزيارات المرتقبة لمسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وقالت الوزارة: "تُمثل هذه التصرفات إساءة بالغة لاستخدام الامتيازات الدبلوماسية، وخرقا جوهريا لاتفاقية فيينا، وقد قوّضت بشكل منهجي الثقة والبروتوكولات الأساسية للعلاقات الثنائية".
وطلبت الوزارة من سيدمان مغادرة جنوب أفريقيا خلال 72 ساعة.
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن القائم بالأعمال الجنوب أفريقي، شون إدوارد باينفيلدت، شخص غير مرغوب فيه، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية.
ويأتي هذا الإجراء ردا على إعلان بريتوريا في وقت سابق من اليوم، أن القائم بالأعمال الإسرائيلي، أرييل سيدمان، شخص غير مرغوب فيه، وأن عليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.
وأضافت وزارة الخارجية أن باينفيلدت مُلزم أيضًا بمغادرة إسرائيل خلال 72 ساعة.
وتابعت: "سيتم النظر في اتخاذ خطوات إضافية لاحقا".