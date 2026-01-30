https://sarabic.ae/20260130/غرينلاند-تدرس-إمكانية-العودة-إلى-الاتحاد-الأوروبي-لأسباب-أمنية-1109793921.html

غرينلاند تدرس إمكانية العودة إلى الاتحاد الأوروبي لأسباب أمنية

قال نائب رئيس برلمان غرينلاند بنتياراك أوتوسن، الجمعة، إن الجزيرة قد تدرس العودة إلى الاتحاد الأوروبي لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي، على خلفية ما وصفها بتهديدات... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف أوتوسن في تصريح لـ"سبوتنيك": "إذا فُرضت علينا تعريفات اقتصادية سيئة من جانب الولايات المتحدة، فسنحتاج إلى التوجه نحو الاتحاد الأوروبي… لأسباب تتعلق بالأمن القومي".وأوضح أن هذا الملف نوقش بالفعل داخل البرلمان العام الماضي، بما في ذلك سيناريوهات كيفية "عودة غرينلاند إلى أوروبا"، مشيرًا إلى أنه لا يزال غير واضح ما إذا كانت العودة ستتم كدولة مستقلة أو ضمن مملكة الدنمارك.وذكّر أوتوسن بأن غرينلاند تتمتع بوضع الحكم الذاتي منذ عام 2009، وقد تنظر مستقبلًا في خيار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي كدولة مستقلة.يشار إلى أن غرينلاند كانت قد انسحبت من الجماعة الأوروبية عام 1985.وتُعد غرينلاند جزءًا من مملكة الدنمارك، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح مرارًا بأن الجزيرة ينبغي أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة.وفي المقابل، حذرت سلطات الدنمارك وغرينلاند واشنطن من أي محاولة للسيطرة على الجزيرة، مؤكدة توقعها احترام سلامتهما الإقليمية.

