واشنطن تأمر بإجلاء موظفيها غير الأساسيين من النيجر بسبب "مخاطر أمنية"
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تعليمات لموظفي الحكومة الأمريكيين غير الطارئين وعائلاتهم بمغادرة النيجر، عقب هجوم على مطار نيامي أعلنت مسؤوليته جماعة "داعش" الإرهابية.
وقالت الوزارة في بيان: "تمت مطالبة موظفي الحكومة غير الطارئين وعائلاتهم بمغادرة النيجر نظرًا لمخاطر السلامة"
وأضافت الوزارة إن القرار جاء "بسبب مخاطر تتعلق بالسلامة"، مشيرة إلى أن هذا يشمل جميع الموظفين غير الضروريين وأفراد أسرهم.
وجاء في البيان: "لا يُنصح بالسفر إلى النيجر لأي سبب بسبب الجريمة، الاضطرابات، والإرهاب، والوضع الصحي، وعمليات الاختطاف".
وأضاف البيان: "الحكومة الأمريكية غير قادرة على تقديم خدمات روتينية أو طارئة للمواطنين خارج نيامي. توجد حالة طوارئ وقيود على الحركة في العديد من المناطق".
ودعت الحكومة الأمريكية "مواطنيها في النيجر إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بالإرشادات الأمنية والصحية، مع الاستعداد لمغادرة البلاد عند الضرورة".
وتبنّى تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، الجمعة، الهجوم الذي استهدف مطار نيامي في عاصمة النيجر، وذلك بعد يوم من إعلان المجلس العسكري الحاكم تعرض المطار لهجوم مسلح، واتهامه أطرافًا خارجية بالوقوف خلفه.
وكان المجلس العسكري في النيجر قد أعلن، الخميس، أن مسلحين هاجموا مطار نيامي، مما أدى إلى إصابة أربعة عسكريين بجروح، مؤكدًا أن القوات الأمنية قتلت 20 مهاجمًا وأوقفت عددًا آخر، مشيرًا إلى أن من بين القتلى "عنصرا فرنسيًا".
ويُعد مطار نيامي موقعا استراتيجيا بالغ الحساسية، إذ لا يبعد أكثر من عشرة كيلومترات عن مقر رئاسة الجمهورية، ويضم قاعدة لسلاح الجو، وقاعدة حديثة للطائرات المسيّرة، إضافة إلى المقر العام للقوة المشتركة التي شكلتها النيجر وبوركينا فاسو ومالي لمكافحة الجماعات المتطرفة الناشطة في المنطقة.
