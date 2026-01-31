https://sarabic.ae/20260131/أول-قانون-في-العالم-للذكاء-الاصطناعي-1109845711.html
أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي
أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
في خطوة تاريخية لتنظيم التقنيات المتقدمة، أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تُقر قانونا شاملا ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، واضعة إطارا قانونيا يوازن... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T13:34+0000
2026-01-31T13:34+0000
2026-01-31T13:34+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109844073_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54d6213e679b8ddc558409ef1a8cefdb.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1f/1109844073_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_52e0ce8b7e204cd72cee8a378973500c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
أول قانون في العالم للذكاء الاصطناعي
في خطوة تاريخية لتنظيم التقنيات المتقدمة، أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تُقر قانونا شاملا ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، واضعة إطارا قانونيا يوازن بين الابتكار والسلامة والثقة المجتمعية. تعرف على تفاصيل القرار من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".