الإمارات تعلن انطلاق تمرين "درع السلام 2026" بمشاركة قوات من أذربيجان.. صور

31.01.2026
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم السبت، انطلاق مناورات "درع السلام 2026" في أبو ظبي، بمشاركة وحدات من القوات المسلحة الإماراتية والقوات المسلحة لجمهورية أذربيجان، إلى جانب عدد من الجهات الوطنية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية، وتطوير مهارات التنسيق والتخطيط المشترك، وتعزيز التكامل بين الجهات المشاركة، إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية والأمنية".
وكانت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج" أفادت الأسبوع الماضي، بتوجه مجموعة من قوات أذربيجان إلى الإمارات للمشاركة في التمرين العملياتي التكتيكي المشترك، الذي يسعى إلى تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة للبلدين ودعم ركائز السلم والاستقرار الإقليمي.