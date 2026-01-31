اليمن… تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
تحذيرات أممية من تدهور متسارع وخطرٍ في الوضع الإنساني باليمن، فأزمة التمويل تهدّد بتقويض المكاسب التي تحقّقت في هذا البلد المُسخَّن بالحرب والأوضاع الإنسانية المتردية، بحسب الأمم المتحدة.
فالأطفال يدفعون الثمن الأكبر مع تفاقم الجوع وسوء التغذية وانهيار الخدمات الصحية في اليمن، ما دفع منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، للتحذير بشدة من أن تنزلق الأمور للأسوأ في العام الجاري.
بالتزامن، حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من أنّ الملايين في اليمن يواجهون أزمة جوع متفاقمة، وذلك في ظل تدهور متسارع للأمن الغذائي، وتراجع حاد في التمويل الإنساني، ولا سيما المتعلق بالمساعدات الغذائية، وتواصل حالة عدم الاستقرار الأمني، الأمر الذي ينذر بأسوأ سيناريو إنساني قد تشهده البلاد منذ أعوام.
يأتي ذلك في حين أنّ لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعومة من الأمم المتحدة كانت قد بيّنت، في آخر تقاريرها بخصوص اليمن، أن أكثر من نصف سكان البلاد، أي نحو 18 مليون شخص، سوف يواجهون مستويات متفاقمة من انعدام الأمن الغذائي في مطلع عام 2026.
في هذا السياق، قال الصحفي اليمني أكرم الحاج إن جميع المحافظات اليمنية منذ عشر سنوات تعاني من العديد من المشكلات الغذائية والإغاثية، لافتًا إلى أن الأمم المتحدة أوقفت برنامج الغذاء العالمي في المحافظات الشمالية، أما المحافظات الجنوبية فتواجه مشكلات أمنية واقتصادية من نوع آخر انعكست على الوضع الغذائي، خاصة مع تعطل الرواتب وإلغاء الوظائف وانتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر.
وأشار الحاج إلى أن جميع الأطراف مسؤولة عن هذا الفشل في إدارة الأزمة الإنسانية، فضلًا عن أن طبيعة عمل المنظمات الأممية أسهمت بشكل كبير في تفاقم الأزمة نظرًا للفساد المستشري في هذه المنظمات.

من جانبه، قال عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، إن تقرير لجنة الإنقاذ الدولية يصوّر وضعًا أقل بكثير مما يعانيه المواطنون اليمنيون على الأرض من أوضاع كارثية.

وأضاف أن ذلك نتيجة طبيعية لتفاقم الصراع الداخلي والضربات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة، مما أدى إلى تعطل ميناء الحديدة الذي تعتمد عليه اليمن في استيراد المواد الأساسية لأكثر من سبعين في المائة من السكان.
وأشار المساجدي إلى أن التطورات الأخيرة في المناطق الجنوبية والشرقية وما أعقبها من موجات نزوح، ضاعفت من كارثية الأوضاع الإنسانية، مما أدى إلى عجز المنظمات الأممية العاملة عن مواجهة هذه الأوضاع.
