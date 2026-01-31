باحث: أوكرانيا مضطرة لتقديم تنازلات والضمانات التي تطالب فيها غير مبررة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260131/باحث-أوكرانيا-مضطرة-لتقديم-تنازلات-والضمانات-التي-تطالب-فيها-غير-مبررة-1109839169.html
باحث: أوكرانيا مضطرة لتقديم تنازلات والضمانات التي تطالب فيها غير مبررة
باحث: أوكرانيا مضطرة لتقديم تنازلات والضمانات التي تطالب فيها غير مبررة
سبوتنيك عربي
تناول المحامي والباحث الفلسطيني في الشأن السياسي الدكتور لؤي زريق، من الجليل، مسار المفاوضات الروسية الأمريكية الأوكرانية المرتقبة في أبو ظبي، معتبرًا أن... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-31T11:06+0000
2026-01-31T11:10+0000
روسيا
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_a0814fc0c6067f028cc18cd3839431a0.jpg
وأوضح زريق، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا ساهمت ببناء أوكرانيا منذ استقلالها، إلا أن الرد الأوكراني تمثل بالسعي إلى الانضمام إلى حلف الناتو ومعاداة روسيا، بتحريض واضح من الغرب والنخبة الحاكمة في أوكرانيا".ولفت الباحث في الشأن السياسي إلى أن "موافقة الجانب الروسي على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدم شنّ هجمات على أوكرانيا، حتى الأول من فبراير (شباط المقبل)، قد تشكل مؤشرًا على نجاح المفاوضات"، مرجحًا أن "رمزية هذه الخطوة قد تؤدي إلى قبول أوكرانيا بشروط روسيا".واعتبر أن "العجرفة الأوروبية تبحث عن وسائل ملتوية للتراجع من دون الاعتراف بالخطأ وضرورة تصحيحه، عبر الاستمرار في التعالي والعرقلة، في حين أثبتت روسيا قدرتها على مواجهة عنجهية الغرب"، مشيرًا إلى أن "الترويج لفكرة أن روسيا على حافة الانهيار يصطدم بالواقع، لأن حقيقة صمود روسيا ومتانة اقتصادها أكبر من كل الادعاءات".
https://sarabic.ae/20260131/القوات-الروسية-تحرر-بلدتين-جديدتين-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة--وزارة-الدفاع-1109833794.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107474058_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_52c7eb48e9baf98d5a9efdf949b1f103.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

باحث: أوكرانيا مضطرة لتقديم تنازلات والضمانات التي تطالب فيها غير مبررة

11:06 GMT 31.01.2026 (تم التحديث: 11:10 GMT 31.01.2026)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تناول المحامي والباحث الفلسطيني في الشأن السياسي الدكتور لؤي زريق، من الجليل، مسار المفاوضات الروسية الأمريكية الأوكرانية المرتقبة في أبو ظبي، معتبرًا أن "أوكرانيا تمر بأزمة شديدة بعد أن تُركت وحدها في وضع صعب جدًا وأصبحت مضطرة إلى تقديم تنازلات".
وأوضح زريق، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا ساهمت ببناء أوكرانيا منذ استقلالها، إلا أن الرد الأوكراني تمثل بالسعي إلى الانضمام إلى حلف الناتو ومعاداة روسيا، بتحريض واضح من الغرب والنخبة الحاكمة في أوكرانيا".

وأضاف أن "الضمانات الأمنية، التي تطالب بها أوكرانيا غير مبررة، لأن روسيا كانت دائمًا صديقة لها ولم تخطط يومًا لاحتلالها، واحترمت الاتفاقيات التي لم تحترمها الدول الأوروبية، ولم تطلب سوى حياد أوكرانيا، لكن التجاهل التام لمصالح روسيا دفعها إلى التحرك لحماية أمنها".

ولفت الباحث في الشأن السياسي إلى أن "موافقة الجانب الروسي على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدم شنّ هجمات على أوكرانيا، حتى الأول من فبراير (شباط المقبل)، قد تشكل مؤشرًا على نجاح المفاوضات"، مرجحًا أن "رمزية هذه الخطوة قد تؤدي إلى قبول أوكرانيا بشروط روسيا".
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدتين جديدتين في إطار العملية العسكرية الخاصة- وزارة الدفاع
09:12 GMT

وتطرق زريق إلى رفض ألمانيا شراء النفط والفحم والغاز من روسيا، معتبرًا أن "مثل هذا الموقف الأوروبي قد يعرقل المحادثات"، مشيرًا إلى أن "أوروبا لطالما كانت عائقًا أمام التوصل إلى حلول، إذ أعلنت استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لأوكرانيا لمواصلة الصراع، غير أن وضعها تغير اليوم، ولا سيما في ظل استخفاف زيلينسكي بما تقدمه من مساعدات، وصعوبة تمويلها الصراع في أوكرانيا منفردة، ما أدى إلى خلافات بين الدول الأوروبية"، مرجحًا "الاتجاه نحو الحل".

واعتبر أن "العجرفة الأوروبية تبحث عن وسائل ملتوية للتراجع من دون الاعتراف بالخطأ وضرورة تصحيحه، عبر الاستمرار في التعالي والعرقلة، في حين أثبتت روسيا قدرتها على مواجهة عنجهية الغرب"، مشيرًا إلى أن "الترويج لفكرة أن روسيا على حافة الانهيار يصطدم بالواقع، لأن حقيقة صمود روسيا ومتانة اقتصادها أكبر من كل الادعاءات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала