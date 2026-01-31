https://sarabic.ae/20260131/باحث-أوكرانيا-مضطرة-لتقديم-تنازلات-والضمانات-التي-تطالب-فيها-غير-مبررة-1109839169.html

باحث: أوكرانيا مضطرة لتقديم تنازلات والضمانات التي تطالب فيها غير مبررة

باحث: أوكرانيا مضطرة لتقديم تنازلات والضمانات التي تطالب فيها غير مبررة

تناول المحامي والباحث الفلسطيني في الشأن السياسي الدكتور لؤي زريق، من الجليل، مسار المفاوضات الروسية الأمريكية الأوكرانية المرتقبة في أبو ظبي، معتبرًا أن... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح زريق، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "روسيا ساهمت ببناء أوكرانيا منذ استقلالها، إلا أن الرد الأوكراني تمثل بالسعي إلى الانضمام إلى حلف الناتو ومعاداة روسيا، بتحريض واضح من الغرب والنخبة الحاكمة في أوكرانيا".ولفت الباحث في الشأن السياسي إلى أن "موافقة الجانب الروسي على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعدم شنّ هجمات على أوكرانيا، حتى الأول من فبراير (شباط المقبل)، قد تشكل مؤشرًا على نجاح المفاوضات"، مرجحًا أن "رمزية هذه الخطوة قد تؤدي إلى قبول أوكرانيا بشروط روسيا".واعتبر أن "العجرفة الأوروبية تبحث عن وسائل ملتوية للتراجع من دون الاعتراف بالخطأ وضرورة تصحيحه، عبر الاستمرار في التعالي والعرقلة، في حين أثبتت روسيا قدرتها على مواجهة عنجهية الغرب"، مشيرًا إلى أن "الترويج لفكرة أن روسيا على حافة الانهيار يصطدم بالواقع، لأن حقيقة صمود روسيا ومتانة اقتصادها أكبر من كل الادعاءات".

