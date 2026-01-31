عربي
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
سبوتنيك عربي
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته التي عقدها، أمس الجمعة، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام... 31.01.2026, سبوتنيك عربي
16:23 GMT 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
حصري
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته التي عقدها، أمس الجمعة، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبحضور رئيس الحكومة القاضي نواف سلام والوزراء، معظم بنود الاتفاقية الموقّعة بين لبنان وسوريا والمتعلقة بنقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف.
وعقب انتهاء الجلسة، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، المكلّف التوقيع على الاتفاقية، أن المجلس أقرّ الاتفاق وسيتم توجيه دعوة إلى الجانب السوري للحضور إلى لبنان من أجل توقيعها، مشيرًا إلى أن عدد السجناء السوريين المشمولين بها يبلغ نحو 300 سجين.
وأوضح أن الاتفاقية تقضي بنقل السجناء السوريين المحكومين إلى سوريا لاستكمال مدة سجنهم هناك، وليس الإفراج عنهم، لافتًا إلى أن الإفراج يقتصر فقط على من أمضى أكثر من عشر سنوات في السجون اللبنانية، وذلك بتوجيه من رئيس الجمهورية، على أن يبدأ التنفيذ بعد توقيع الاتفاقية من الجانب السوري.
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات الجلسة، أن مجلس الوزراء أقرّ الاتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية حول نقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف، وقرر تفويض نائب رئيس مجلس الوزراء التوقيع عليها.
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأكد مرقص أن "همّ الحكومة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير العدل، هو العمل على هذا المطلب المحقّ، إلى جانب ملفات متوازية يجري العمل عليها، من بينها قضية المخفيين قسرًا، والحصول على معلومات بشأنهم، إضافة إلى ملف الحدود وضبطها، وغيرها من القضايا الأساسية".
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وشدد على أنه "لا توجد أي روحية تفريط، بل هاجس أساسي يتمثل في حفظ الكرامات وإعادة الحقوق، موضحًا أن الاتفاقية تأتي في إطار اتفاقات دولية خضعت لنقاش مطوّل داخل مجلس الوزراء، بعد أن كانت موضع تفاوض دولي، وهي تهدف إلى استكمال المدة السجنية لا إلى إطلاق سراح السجناء.
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأشار إلى أن لبنان سبق أن وقّع اتفاقات مماثلة مع دول أخرى، وأن الحكومة سعت خلال المفاوضات إلى التشدد والتميّز في بعض البنود بما يخدم المصلحة اللبنانية. وأضاف أن العمل جارٍ على ملف الموقوفين الذين لم تتم محاكمتهم بعد، ما يسهم في تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، لافتًا إلى أن "الاتفاقية ثنائية، ما يسمح للبنان بالاستفادة منها مستقبلًا في أي ملف مماثل، بما في ذلك التبادل مع الجانب السوري".
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وحول أوضاع الموقوفين اللبنانيين وبطء محاكماتهم، أوضح مرقص أن "هذا الموضوع طُرح خلال النقاشات، وأن البحث في الاتفاقية استغرق وقتًا طويلًا بسبب تداخل هذه القضايا مع ملفات وتفاصيل أخرى، وذلك بهدف معالجتها تباعًا وحفظ المصلحة اللبنانية، وبناء علاقات ثنائية مع سوريا قائمة على التعاون المتبادل في عدة مجالات".
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقبيل انعقاد الجلسة، نفّذ العشرات من أهالي الموقوفين اللبنانيين اعتصامًا في ساحة رياض الصلح، في ظل إضراب مفتوح عن الطعام داخل سجن رومية، وتقدّم المفاوضات اللبنانية السورية الهادفة إلى معالجة أوضاع الموقوفين والمحكومين السوريين.
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وخلال الاعتصام، أُلقيت كلمات دعت رئيس الحكومة نواف سلام ووزير العدل عادل نصار إلى تحمّل مسؤولياتهما، مطالبة بتخفيف السنة السجنية إلى ستة أشهر أو إصدار عفو عام، إضافة إلى تحسين أوضاع السجناء، كما حمّل المشاركون النواب مسؤولية ما وصفوه بـ"المظلومية" التي يتعرض لها السجناء نتيجة عدم تحركهم لرفع الغبن عنهم.
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وقالت إحدى أهالي الموقوفين: "نناشد رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير العدل إقرار عفو عام شامل لا يستثني أحدًا من السجناء والمطلوبين، وننشد السلام". وأضافت أخرى: "جئنا من بعلبك إلى هنا لنطلب من فخامة الرئيس أن ينظر في حالنا، ولدينا أمل كبير برحابة صدره لفتح صفحة جديدة في العهد الجديد عبر عفو عام شامل يشمل الجميع".
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
بحضور عون وسلام... مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاقية ثنائية مع سوريا لتنظيم نقل المحكومين
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بدوره، اعتبر المحامي أشرف الموسوي أن الاتفاقية القضائية الأمنية بين لبنان وسوريا مقبولة، إلا أن الجهد المضاعف الذي بُذل لإنتاجها يستوجب، أسوة بها، التوصل إلى تسوية شاملة لأوضاع الموقوفين اللبنانيين، لا سيما عبر تسريع المحاكمات وإجراءاتها. وحذّر من أن الموقوفين يعيشون حالة غضب متزايدة قد تؤدي إلى تحركات داخل السجون، داعيًا إلى إنصافهم باعتبار أن استمرار توقيفهم بات يشكّل عبئًا على الدولة اللبنانية.
