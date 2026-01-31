https://sarabic.ae/20260131/-305-إي-صاروخ-روسي-متعدد-الأغراض-1109844997.html
يعتمد الصاروخ الروسي "305 - إي" على نظام توجيه مدمج يشمل الملاحة بالقصور الذاتي والملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى باحث بصري - كهربائي ونظام طيار آلي
ويمكن لهذا الصاروخ تدمير الأهداف الأرضية والسطحية سواء كانت فردية أو جماعية في مناطق مكشوفة أو داخل مواقع محصنة.
يعتمد الصاروخ الروسي "305 - إي" على نظام توجيه مدمج يشمل الملاحة بالقصور الذاتي والملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى باحث بصري - كهربائي ونظام طيار آلي، مع إمكانية تدخل منصة الإطلاق في المرحلة النهائية لزيادة الدقة.
ويمكن لهذا الصاروخ تدمير الأهداف الأرضية والسطحية سواء كانت فردية أو جماعية في مناطق مكشوفة أو داخل مواقع محصنة.