الجامعة العربية: الحوار بين الأديان ينشر ثقافة السلام

أكدت جامعة الدول العربية أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يمثلان ركيزة أساسية في ترسيخ ثقافة السلام والوئام بين الشعوب، ويرسخان قواعد الاحترام المتبادل.
جاء ذلك في بيان نشرته الجامعة على موقعها الرسمي، يوم الأحد، بمناسبة احتفال العالم بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، الذي يتم الاحتفال به في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط من كل عام منذ اعتماده بالجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2010.وأوضحت الجامعة أن هذه المناسبة تأتي في إطار الجهود الدولية لتعزيز قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل، باعتبار التنوع الديني والثقافي مصدر قوة وثراء للإنسانية، ووسيلة لنشر ثقافة التسامح والسلام.كما أكدت أن الوئام بين الأديان يعد خطوة محورية لبناء مستقبل قائم على السلام والتنمية، ولمواجهة التحديات المشتركة مثل الكراهية والتمييز والتعصب والعنف، داعية إلى تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وبناء جسور التفاهم لتحقيق التعايش السلمي واحترام التنوع.وشدد البيان على الدور المركزي للمؤسسات التعليمية والثقافية في ترسيخ ثقافة قبول الآخر ونشر الوعي بأهمية التنوع، مشددة على ضرورة إدماج مبادئ التسامح والاحترام المتبادل في المناهج التعليمية لتنشئة أجيال تنبذ التطرف والعنف.ودعا البيان إلى دعم المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية عبر تعاون الحكومات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال لمواجهة خطاب الكراهية.
