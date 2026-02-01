عربي
الكويت تشهد تعديلا وزاريا يشمل وزراء الخارجية والمالية والإعلام
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، مرسوما أميريا يقضي بإجراء تعديل وزاري شمل سبع حقائب، إلى جانب تعديل تعيين أحد الوزراء، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ونص المرسوم، الذي نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، على "تعديل تعيين عمر سعود عبدالعزيز العمر ليصبح وزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
كما تضمن المرسوم تعيين كل من أسامة خالد عبد الله بودي وزيرًا للتجارة والصناعة، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزيرًا للخارجية، والدكتورة ريم غازي سعود الفليج وزير دولة لشؤون التنمية والاستدامة، والدكتور طارق حمد ناصر الجلاهمة وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة".
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
الكويت تعلن قبولها دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
21 يناير, 19:17 GMT
كما "تم تعيين عبد العزيز ناصر عبد العزيز المرزوق وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله صبيح عبد الله بوفتين وزيرًا للإعلام والثقافة، والدكتور يعقوب السيد يوسف السيد هاشم الرفاعي وزيرًا للمالية".
وأشار المرسوم الأميري إلى أن رئيس مجلس الوزراء يتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
