"المشروع 20382".. ترسانة أسلحة عائمة تدمر أهدافها في البر والبحر والجو

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
"المشروع 20382".. ترسانة أسلحة عائمة تدمر أهدافها في البر والبحر والجو
"المشروع 20382".. ترسانة أسلحة عائمة تدمر أهدافها في البر والبحر والجو
ومن بين هذه السفن الحربية الكورفيت المعروف بـ"المشروع 20382" وهو مصمم لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية متكاملة ضد الأهداف البحرية والجوية والبرية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.ويستطيع هذا الكورفيت الاشتباك مع السفن والغواصات والأهداف الجوية، إضافة إلى ضرب أهداف ساحلية، وتنفيذ مهام مرافقة التشكيلات البحرية في عرض البحر إضافة إلى دوره تأمين الحدود والمناطق الساحلية.المواصفات الفنيةوأورد الموقع أهم المزايا العملياتية التي تتمتع بها السفينة فيما يتعلق بالتصميم والتسليح تشمل:ولفت التقرير إلى أن السفينة مصممة لتحمل ظروف بحرية صعبة ما يسمح لها بالعمل في مختلف البيئة القتالية.ويوفر الكورفيت الروسي حماية فعالة للسفن الكبيرة والقوافل من الهجمات الجوية وهجمات السفن والغواصات المعادية بما تحمله من أنظمة دفاع جوي وأنظمة صاروخية مضادة للسفن وطوربيدات مضادة للغواصات.كما يمتلك أسلحة تمكنه من تدمير منشآت برية حيوية ومواجهة سفن قتالية مزودة بأنظمة دفاع جوي قوية، فضلا عن تقديم دعم ناري فعال للقوات البرية وعمليات الإنزال الساحلي.
تواصل روسيا تطوير سفن حربية متنوعة ومنها السفن المتعددة المهام التي تمنح أسطولها العسكري مرونة عملياتية، تمكنها من تنفيذ مهام قتالية في المناطق الساحلية أو حتى في المياه المفتوحة بكفاءة عالية.
ومن بين هذه السفن الحربية الكورفيت المعروف بـ"المشروع 20382" وهو مصمم لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية متكاملة ضد الأهداف البحرية والجوية والبرية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
سفينة الإنزال الروسية المشروع 11711 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
تنقل الدبابات والمدرعات إلى سواحل العدو.. "المشروع 11711".. سفينة إنزال روسية متعددة المهام
31 أغسطس 2025, 16:35 GMT
ويستطيع هذا الكورفيت الاشتباك مع السفن والغواصات والأهداف الجوية، إضافة إلى ضرب أهداف ساحلية، وتنفيذ مهام مرافقة التشكيلات البحرية في عرض البحر إضافة إلى دوره تأمين الحدود والمناطق الساحلية.

المواصفات الفنية

الإزاحة (الوزن) بكامل الحمولة: 2430 طنا
الطول: 104.5 متر
العارضة (العرض عند سطح الماء في منتصف السفينة): 13 مترا
الغاطس (الجزء المغمور من السفينة): 3.7 متر
السرعة القصوى: 26 عقدة (نحو 48 كلم/ س)
السرعة الاقتصادية: 14 عقدة (نحو 26 كلم/ س)
المدى: 4 آلاف ميل بحري (نحو 7.4 ألف كلم)
أقصى مدة للبقاء في البحر: 30 يوما
© Photo / ROE"المشروع 20382".. كورفيت روسي متعدد المهام
المشروع 20382.. كورفيت روسي متعدد المهام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
"المشروع 20382".. كورفيت روسي متعدد المهام
© Photo / ROE
وأورد الموقع أهم المزايا العملياتية التي تتمتع بها السفينة فيما يتعلق بالتصميم والتسليح تشمل:
منصة هبوط يمكنها استقبال مروحية وزنها 12 طنا
أنابيب إطلاق طوربيدات مضادة للغواصات عيار 327 مم بمدى 20 كلم
نظام مدفعية عيار 100 مم بـ 350 طلقة ومدى 20 كلم
منصة بـ 8 صواريخ "كلوب - إن" مداها 300 كلم
نظام دفاع جوي "ريف - إم" بـ 12 صاروخا مداها 40 كلم
رادار "زاسلون - إم إف آر" متعدد القنوات بمدى رصد يتراوح بين 200 إلى 300 كلم
منظومة دفاع جوي مدفعية بمدى 5 كلم و6 آلاف قذيفة، وصاروخية بمدى 8 كلم و8 صواريخ
ولفت التقرير إلى أن السفينة مصممة لتحمل ظروف بحرية صعبة ما يسمح لها بالعمل في مختلف البيئة القتالية.
الأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر كوفروفيتس و إيفان غولوبيتس أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
بقدرات شبحية… معلومات عن كورفيت "العقرب الروسي"
25 سبتمبر 2022, 11:33 GMT
ويوفر الكورفيت الروسي حماية فعالة للسفن الكبيرة والقوافل من الهجمات الجوية وهجمات السفن والغواصات المعادية بما تحمله من أنظمة دفاع جوي وأنظمة صاروخية مضادة للسفن وطوربيدات مضادة للغواصات.
كما يمتلك أسلحة تمكنه من تدمير منشآت برية حيوية ومواجهة سفن قتالية مزودة بأنظمة دفاع جوي قوية، فضلا عن تقديم دعم ناري فعال للقوات البرية وعمليات الإنزال الساحلي.
© Sputnik"المشروع 21632".. سفينة روسية بقدرات هجومية خارقة
المشروع 21632.. سفينة روسية بقدرات هجومية خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
"المشروع 21632".. سفينة روسية بقدرات هجومية خارقة
© Sputnik
