"المشروع 20382".. ترسانة أسلحة عائمة تدمر أهدافها في البر والبحر والجو
15:32 GMT 01.02.2026 (تم التحديث: 15:33 GMT 01.02.2026)
"المشروع 20382".. كورفيت روسي متعدد المهام
© Photo / ROE
تواصل روسيا تطوير سفن حربية متنوعة ومنها السفن المتعددة المهام التي تمنح أسطولها العسكري مرونة عملياتية، تمكنها من تنفيذ مهام قتالية في المناطق الساحلية أو حتى في المياه المفتوحة بكفاءة عالية.
ومن بين هذه السفن الحربية الكورفيت المعروف بـ"المشروع 20382" وهو مصمم لتنفيذ مهام هجومية ودفاعية متكاملة ضد الأهداف البحرية والجوية والبرية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورن إكسبورت" الروسي.
ويستطيع هذا الكورفيت الاشتباك مع السفن والغواصات والأهداف الجوية، إضافة إلى ضرب أهداف ساحلية، وتنفيذ مهام مرافقة التشكيلات البحرية في عرض البحر إضافة إلى دوره تأمين الحدود والمناطق الساحلية.
المواصفات الفنية
الإزاحة (الوزن) بكامل الحمولة: 2430 طنا
الطول: 104.5 متر
العارضة (العرض عند سطح الماء في منتصف السفينة): 13 مترا
الغاطس (الجزء المغمور من السفينة): 3.7 متر
السرعة القصوى: 26 عقدة (نحو 48 كلم/ س)
السرعة الاقتصادية: 14 عقدة (نحو 26 كلم/ س)
المدى: 4 آلاف ميل بحري (نحو 7.4 ألف كلم)
أقصى مدة للبقاء في البحر: 30 يوما
وأورد الموقع أهم المزايا العملياتية التي تتمتع بها السفينة فيما يتعلق بالتصميم والتسليح تشمل:
منصة هبوط يمكنها استقبال مروحية وزنها 12 طنا
أنابيب إطلاق طوربيدات مضادة للغواصات عيار 327 مم بمدى 20 كلم
نظام مدفعية عيار 100 مم بـ 350 طلقة ومدى 20 كلم
منصة بـ 8 صواريخ "كلوب - إن" مداها 300 كلم
نظام دفاع جوي "ريف - إم" بـ 12 صاروخا مداها 40 كلم
رادار "زاسلون - إم إف آر" متعدد القنوات بمدى رصد يتراوح بين 200 إلى 300 كلم
منظومة دفاع جوي مدفعية بمدى 5 كلم و6 آلاف قذيفة، وصاروخية بمدى 8 كلم و8 صواريخ
ولفت التقرير إلى أن السفينة مصممة لتحمل ظروف بحرية صعبة ما يسمح لها بالعمل في مختلف البيئة القتالية.
ويوفر الكورفيت الروسي حماية فعالة للسفن الكبيرة والقوافل من الهجمات الجوية وهجمات السفن والغواصات المعادية بما تحمله من أنظمة دفاع جوي وأنظمة صاروخية مضادة للسفن وطوربيدات مضادة للغواصات.
كما يمتلك أسلحة تمكنه من تدمير منشآت برية حيوية ومواجهة سفن قتالية مزودة بأنظمة دفاع جوي قوية، فضلا عن تقديم دعم ناري فعال للقوات البرية وعمليات الإنزال الساحلي.
