ترامب: نتفاوض مع المسؤولين في كوبا للتوصل إلى اتفاق
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كوبا في حالة "تدهور"، لكن الولايات المتحدة تتفاوض مع السلطات في هذا البلد للتوصل إلى اتفاق. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن كوبا في حالة "تدهور"، لكن الولايات المتحدة تتفاوض مع السلطات في هذا البلد للتوصل إلى اتفاق.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين، اليوم الأحد: "كوبا في حالة تدهور.. نحن نجري مناقشات مع أشخاص من كوبا، مع الأشخاص من أعلى المستويات في كوبا.. لذلك سنرى ما سيحدث".
ولفت ترامب إلى أنه عقب المناقشات الجارية ستتمكن واشنطن وهافانا من التوصل إلى اتفاق.
وأدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بيرموديز، يوم أمس السبت، الأمر التنفيذي الجديد الصادر عن الحكومة الأمريكية، الذي يقضي بـ"فرض رسوم جمركية على الدول التي تتاجر بالنفط مع هافانا"، معتبرًا أنه يمثل "محاولة جديدة لخنق الاقتصاد الكوبي".
وقال دياز كانيل، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "تحت ذريعة كاذبة لا أساس لها من الصحة، يروّج لها من يستغلون معاناة شعبنا لتحقيق مكاسب سياسية، يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خنق الاقتصاد الكوبي بفرض رسوم جمركية على الدول، التي تتاجر بالنفط مع كوبا، بشكل سيادي".
ورأى دياز كانيل، في هذا الإجراء، "دليلًا إضافيًا على الحصار المحكم المفروض على كوبا"، وتساءل عن إنكار أمريكا المتكرر لوجوده، قائلا: "ألم يزعم وزير الخارجية الأمريكي (ماركو روبيو) وأتباعه أن الحصار غير موجود؟ أين هم أولئك الذين يصرون على الرواية الكاذبة بأنه مجرد حظر تجاري ثنائي؟"، وفقا لبيان رسمي.
وتشهد كوبا أزمة حادة تتمثل في انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة، ونقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، وتلقي السلطات الكوبية باللوم في هذا الوضع على العقوبات الاقتصادية الأمريكية، التي لا تزال سارية المفعول منذ أكثر من 6 عقود رغم الإدانة الدولية الواسعة النطاق.