https://sarabic.ae/20260201/حزب-الله-اللبناني-ردا-على-دمشق-ليس-لنا-أي-تواجد-على-الأراضي-السورية-1109878224.html
"حزب الله" اللبناني ردا على دمشق: ليس لنا أي تواجد على الأراضي السورية
"حزب الله" اللبناني ردا على دمشق: ليس لنا أي تواجد على الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا ولا وجود له على الأراضي السورية. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T16:29+0000
2026-02-01T16:29+0000
2026-02-01T16:29+0000
العالم العربي
العالم
أخبار سوريا اليوم
لبنان
أخبار حزب الله
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098086683_0:0:1047:589_1920x0_80_0_0_274b7761843c8f6de02d9c03b1113d3c.jpg
وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله": "تعليقاً على التهم التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية اليوم وزج اسم حزب الله فيها جزافًا، تؤكد العلاقات الإعلامية في حزب الله مجدداً الموقف المعلن السابق، أن حزب الله ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على وحدة سوريا وأمن شعبها".وذكرت الوزارة، في بيان: "نفّذت وحداتنا الأمنية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المزّة ومطارها العسكري، وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها".وأضاف البيان: "وجاءت هذه العمليات عقب رصدٍ وتتبعٍ ميدانيَّين مستمرَّين لمناطق انطلاق الصواريخ في كلٍّ من منطقتي داريا وكفرسوسة، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولًا إلى الكشف عن باقي أفراد الخلية".واختتم البيان: "أقر المتهمون بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه. صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة".
https://sarabic.ae/20260201/الداخلية-السورية-تعلن-تفكيك-خلية-المزة-وضبط-مسيرات-وصواريخ-مصدرها-حزب-الله-اللبناني-1109867992.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/17/1098086683_2:0:933:698_1920x0_80_0_0_28bf206d75cce0c0d21b48d207f73473.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
العالم العربي, العالم, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
"حزب الله" اللبناني ردا على دمشق: ليس لنا أي تواجد على الأراضي السورية
أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا ولا وجود له على الأراضي السورية.
وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله": "تعليقاً على التهم التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية اليوم وزج اسم حزب الله فيها جزافًا، تؤكد العلاقات الإعلامية في حزب الله مجدداً الموقف المعلن السابق، أن حزب الله ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على وحدة سوريا وأمن شعبها".
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، تنفيذ سلسة عمليات أمنية في ريف دمشق، استهدفت خلية إرهابية مرتبطة بجهات خارجية، استخدمت طائرات مسيرة قالت إنها تعود لـ"حزب الله" اللبناني.
وذكرت الوزارة، في بيان: "نفّذت وحداتنا الأمنية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المزّة ومطارها العسكري، وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها".
وأضاف البيان: "وجاءت هذه العمليات عقب رصدٍ وتتبعٍ ميدانيَّين مستمرَّين لمناطق انطلاق الصواريخ في كلٍّ من منطقتي داريا وكفرسوسة، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولًا إلى الكشف عن باقي أفراد الخلية".
وتابع البيان: "التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم، تبيّن ارتباطهم بجهات خارجية، وأن مصدر الصواريخ ومنصات الإطلاق التي استخدموها في تنفيذ الاعتداءات، إضافةً إلى الطائرات المسيّرة التي ضُبطت، تعود إلى حزب الله اللبناني".
واختتم البيان: "أقر المتهمون بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه. صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة".