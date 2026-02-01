https://sarabic.ae/20260201/حزب-الله-اللبناني-ردا-على-دمشق-ليس-لنا-أي-تواجد-على-الأراضي-السورية-1109878224.html

"حزب الله" اللبناني ردا على دمشق: ليس لنا أي تواجد على الأراضي السورية

"حزب الله" اللبناني ردا على دمشق: ليس لنا أي تواجد على الأراضي السورية

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أنه ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة مع أي طرف في سوريا ولا وجود له على الأراضي السورية.

وقال بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في "حزب الله": "تعليقاً على التهم التي أطلقتها وزارة الداخلية السورية اليوم وزج اسم حزب الله فيها جزافًا، تؤكد العلاقات ‏الإعلامية في حزب الله مجدداً الموقف المعلن السابق، أن حزب الله ليس لديه أي نشاط أو ارتباط أو علاقة ‏مع أي طرف في سوريا، وليس له أي تواجد على الأراضي السورية، وهو حريص كل الحرص على وحدة ‏سوريا وأمن شعبها".‏وذكرت الوزارة، في بيان: "نفّذت وحداتنا الأمنية في محافظة ريف دمشق، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، سلسلةً من العمليات الدقيقة والمحكمة، استهدفت خليةً إرهابية متورطة في تنفيذ عدة اعتداءات طالت منطقة المزّة ومطارها العسكري، وأسفرت هذه العمليات عن تفكيك الخلية بالكامل وإلقاء القبض على جميع أفرادها".وأضاف البيان: "وجاءت هذه العمليات عقب رصدٍ وتتبعٍ ميدانيَّين مستمرَّين لمناطق انطلاق الصواريخ في كلٍّ من منطقتي داريا وكفرسوسة، حيث أفضت الجهود الأمنية إلى تحديد هوية أحد منفذي الاعتداءات الإرهابية ومراقبته بدقة، وصولًا إلى الكشف عن باقي أفراد الخلية".واختتم البيان: "أقر المتهمون بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، إلا أن إلقاء القبض عليهم أحبط مخططهم الإرهابي قبل تنفيذه. صودرت جميع المضبوطات، وأُحيل المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات اللازمة".

