عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
الداخلية السورية تعلن تفكيك "خلية المزة" وضبط مسيرات وصواريخ مصدرها "حزب الله" اللبناني

09:53 GMT 01.02.2026
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ينتشرون في الطبقة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© REUTERS / Orhan Qereman
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن "وحدات الأمن الداخلي في ريف دمشق، نفذت عمليات أمنية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية متورطة في تنفيذ اعتداءات استهدفت منطقة المزة، ومطارها العسكري عدة مرات".
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "الوحدات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية الإرهابية"، مشيرة إلى أن "التحقيقات الأولية كشفت أن مصدر الصواريخ والطائرات المسيّرة، التي استخدمتها الخلية يعود إلى "حزب الله" اللبناني"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأضاف البيان أن "المقبوض عليهم أقروا خلال التحقيقات بتحضيرهم لتنفيذ اعتداءات جديدة باستخدام الطائرات المسيّرة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إحباط مخططاتهم".
وأكدت وزارة الداخلية السورية أنه "جرى مصادرة جميع المضبوطات المرتبطة بالخلية، وإحالة المقبوض عليهم إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، الأسبوع الماضي، "إحباط مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق، محاولة تهريب شحنة أسلحة كبيرة كانت معدة للتهريب باتجاه لبنان".

وأفادت الوزارة، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، بأن "العملية جاءت عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، حيث نفذت المديرية كمينًا محكمًا في بلدة سرغايا الحدودية، أسفر عن ضبط الشحنة"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وبحسب البيان، تبيّن أن المضبوطات تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي"، كانت مخبأة بطريقة منظمة تمهيدًا لنقلها عبر الحدود السورية - اللبنانية. وأكدت الوزارة أن "المضبوطات صودرت أصولًا، وتم نقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة".
وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود في ريف دمشق، أعلنت مطلع الشهر الماضي، "إحباط محاولة تهريب 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعقه، كانت معدّة للتهريب إلى "حزب الله" في لبنان"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام".
وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
وأكد تكتوك أن "المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".
