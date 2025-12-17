عربي
https://sarabic.ae/20251217/سوريا-تعلن-إحباط-محاولة-تهريب-شحنة-أسلحة-إلى-لبنان--1108272108.html
سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إحباط مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق محاولة تهريب شحنة أسلحة كبيرة كانت معدة للتهريب... 17.12.2025
2025-12-17T13:19+0000
2025-12-17T13:19+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104419/71/1044197146_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c44d22e7f8cef218ec45eacb98047646.jpg
وأفادت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، بأن العملية جاءت عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، حيث نفذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية، أسفر عن ضبط الشحنة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). وأكدت الوزارة أن المضبوطات صودرت أصولاً، وتم نقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب عبر الحدود، وتعزيز الضبط الأمني، وحماية الاستقرار الوطني.وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على حسابها في تطبيق "تلغرام".وأكد العقيد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان

13:19 GMT 17.12.2025
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إحباط مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق محاولة تهريب شحنة أسلحة كبيرة كانت معدة للتهريب باتجاه لبنان.
وأفادت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، بأن العملية جاءت عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، حيث نفذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية، أسفر عن ضبط الشحنة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
وتبين أن المضبوطات تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي"، كانت مخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لنقلها عبر الحدود السورية-اللبنانية.
وأكدت الوزارة أن المضبوطات صودرت أصولاً، وتم نقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب عبر الحدود، وتعزيز الضبط الأمني، وحماية الاستقرار الوطني.
وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود في ريف دمشق قد أعلنت، مطلع هذا الشهر، إحباط محاولة تهريب 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعقه، كانت معدّة للتهريب إلى "حزب الله" في لبنان، على حد قولها.
وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على حسابها في تطبيق "تلغرام".
وأكد العقيد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
