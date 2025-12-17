https://sarabic.ae/20251217/سوريا-تعلن-إحباط-محاولة-تهريب-شحنة-أسلحة-إلى-لبنان--1108272108.html
سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إحباط مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق محاولة تهريب شحنة أسلحة كبيرة كانت معدة للتهريب... 17.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-17T13:19+0000
2025-12-17T13:19+0000
2025-12-17T13:19+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104419/71/1044197146_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c44d22e7f8cef218ec45eacb98047646.jpg
وأفادت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، بأن العملية جاءت عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، حيث نفذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية، أسفر عن ضبط الشحنة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا). وأكدت الوزارة أن المضبوطات صودرت أصولاً، وتم نقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. تأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب عبر الحدود، وتعزيز الضبط الأمني، وحماية الاستقرار الوطني.وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على حسابها في تطبيق "تلغرام".وأكد العقيد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
https://sarabic.ae/20240217/سوريا-والعراق-ولبنان-والأردن-تبحث-في-عمان-الجهود-المشتركة-لمكافحة-المخدرات-1086165123.html
https://sarabic.ae/20251006/الأردن-وسوريا-يعلنان-عن-تنسيق-أمني-مشترك-لمكافحة-تهريب-المخدرات-1105663326.html
https://sarabic.ae/20250524/الأردن-يحبط-تهريب-200-ألف-حبة-مخدرة-عبر-معبر-جابر-الحدودي-مع-سوريا-1100935823.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104419/71/1044197146_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_84aaa7f7a1cce02f6714ca1654c4dba4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى لبنان
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، إحباط مديرية الأمن الداخلي في منطقة الزبداني في محافظة ريف دمشق محاولة تهريب شحنة أسلحة كبيرة كانت معدة للتهريب باتجاه لبنان.
وأفادت الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، بأن العملية جاءت عقب متابعة أمنية دقيقة لتحركات المتورطين، حيث نفذت المديرية كميناً محكماً في بلدة سرغايا الحدودية، أسفر عن ضبط الشحنة، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
17 فبراير 2024, 13:27 GMT
وتبين أن المضبوطات تضم كميات كبيرة من قذائف "آر بي جي"، كانت مخبأة بطريقة منظمة تمهيداً لنقلها عبر الحدود السورية-اللبنانية.
وأكدت الوزارة
أن المضبوطات صودرت أصولاً، وتم نقلها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة عمليات التهريب عبر الحدود، وتعزيز الضبط الأمني، وحماية الاستقرار الوطني.
وكانت مديرية الأمن الداخلي في منطقة يبرود في ريف دمشق قد أعلنت، مطلع هذا الشهر، إحباط محاولة تهريب 1250 لغما حربيا مجهزا بصواعقه، كانت معدّة للتهريب إلى "حزب الله" في لبنان، على حد قولها.
وقال مدير المديرية العقيد خالد عباس تكتوك، إن "وحدات الأمن نفّذت مداهمة محكمة في منطقة الجبّة شمال ريف دمشق
، بعد عملية تحري ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط الشحنة كاملة وتوقيف أربعة متورطين، فيما تم تحييد شخص خامس خلال اشتباك مسلح مع الدوريات"، بحسب ما ذكرت وزارة الداخلية السورية على حسابها في تطبيق "تلغرام".
وأكد العقيد تكتوك أن المضبوطات صودرت بالكامل، وأحيل الموقوفون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.