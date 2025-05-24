https://sarabic.ae/20250524/الأردن-يحبط-تهريب-200-ألف-حبة-مخدرة-عبر-معبر-جابر-الحدودي-مع-سوريا-1100935823.html
الأردن يحبط تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا
الأردن يحبط تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا
سبوتنيك عربي
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T16:54+0000
2025-05-24T16:54+0000
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وأوضح المتحدث الإعلامي باسم المديرية، أن معلومات وردت عن محاولة شخص من جنسية عربية، بالتنسيق مع شركاء داخل الأردن، إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة باستخدام شاحنة.وبعد متابعة دقيقة، تم تحديد المركبة والمتورطين، إذ جرى ضبط الشاحنة فور وصولها إلى المعبر، وعُثر داخل أحد إطاراتها على 200 ألف حبة مخدرة، كما أُلقي القبض على شخصين كانا سيستلمان الشحنة داخل الأردن، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وفي قضية منفصلة، داهمت قوة أمنية أردنية مزرعة في البادية الوسطى، استخدمها تاجر مخدرات من جنسية عربية لتخزين وترويج المخدرات، وتم القبض عليه، إذ عُثر في المكان على 18 ألف حبة مخدرة، و5 أسلحة نارية، أحدها أوتوماتيكي، إضافة إلى كميات من الذخيرة الحية.وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.وقالت حينها مصادر لوكالة "سبوتنيك"، إن "الغارات الجوية الأردنية أتت بعد عملية استطلاع كثيفة في المنطقة، تم من خلالها تحديد 3 مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في البلدة، والمسؤول عن عملية نقلها وتهريبها إلى الأراضي الأردنية".وأكدت المصادر أن "المواقع المستهدفة تُستخدم لتخزين المخدرات، وتم تمويهها باستخدام بعض الحيوانات مثل الأغنام، حيث لم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بهذه الغارات حتى اللحظة".وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
https://sarabic.ae/20250107/الأردن-الإدارة-السورية-الجديدة-لا-تتحمل-المسؤولية-عن-تهريب-المخدرات-عبر-الحدود-الذي-حصل-قبل-أيام-1096556498.html
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أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الأردن يحبط تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا
أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، اليوم السبت، إحباط محاولة تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر "جابر" الحدودي مع سوريا، وذلك بالتعاون مع الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية.
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم المديرية، أن معلومات وردت عن محاولة شخص من جنسية عربية، بالتنسيق مع شركاء داخل الأردن، إدخال كميات كبيرة من الحبوب المخدرة باستخدام شاحنة.
وبعد متابعة دقيقة، تم تحديد المركبة والمتورطين، إذ جرى ضبط الشاحنة فور وصولها إلى المعبر، وعُثر داخل أحد إطاراتها على 200 ألف حبة مخدرة، كما أُلقي القبض على شخصين كانا سيستلمان الشحنة داخل الأردن، وفقا لقناة
"المملكة" الأردنية.
وفي قضية منفصلة، داهمت قوة أمنية أردنية مزرعة في البادية الوسطى، استخدمها تاجر مخدرات من جنسية عربية لتخزين وترويج المخدرات، وتم القبض عليه، إذ عُثر في المكان على 18 ألف حبة مخدرة، و5 أسلحة نارية، أحدها أوتوماتيكي، إضافة إلى كميات من الذخيرة الحية.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، شهدت بادية محافظة السويداء جنوبي سوريا، غارات جوية من قبل سلاح الطيران الأردني، استهدفت مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في بلدة الشعاب.
وقالت حينها مصادر لوكالة "سبوتنيك
"، إن "الغارات الجوية الأردنية أتت بعد عملية استطلاع كثيفة في المنطقة، تم من خلالها تحديد 3 مواقع تابعة لأحد تجار المخدرات في البلدة، والمسؤول عن عملية نقلها وتهريبها إلى الأراضي الأردنية".
وأكدت المصادر أن "المواقع المستهدفة تُستخدم لتخزين المخدرات، وتم تمويهها باستخدام بعض الحيوانات مثل الأغنام، حيث لم ترد أي معلومات عن تسجيل إصابات بهذه الغارات حتى اللحظة".
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة
لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.