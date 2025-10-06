الأردن وسوريا يعلنان عن تنسيق أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:16 GMT
31 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:03 GMT
8 د
مساحة حرة
إغلاق الحكومة الأمريكية.. لماذا يعد الأخطر هذه المرة؟
09:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:41 GMT
19 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:03 GMT
15 د
ملفات ساخنة
ما هي ملامح خطة إيران لمواجهة آلية الزناد
11:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:30 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إسرائيل وافقت على خط الانسحاب الأولي، "تل أبيب أبلغت واشنطن اعتزامها البقاء في 3 مواقع داخل غزة لسنوات"
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: التحالف بين تركيا وباكستان يركز على الإنتاج المشترك للأسلحة التقليدية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:21 GMT
9 د
مرايا العلوم
بدانة الأشجار في غابات الأمازون، وحش كوني أكبر من الشمس، كيف تقرأ الكلاب تعبيراتنا وهلوسة الذكاء الاصطناعي العنيدة
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
10:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
المصري خالد العناني ينافس المرشح الكونغولي إدوارد ماتوكو على رئاسة اليونسكو
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سيرغي يسينين شاعر الحب والطبيعة والحزن الروسي الجميل
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
16:29 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251006/الأردن-وسوريا-يعلنان-عن-تنسيق-أمني-مشترك-لمكافحة-تهريب-المخدرات-1105663326.html
الأردن وسوريا يعلنان عن تنسيق أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات
الأردن وسوريا يعلنان عن تنسيق أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا عن تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين لمواجهة آفة المخدرات والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-06T05:26+0000
2025-10-06T05:26+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461657_0:1:1080:609_1920x0_80_0_0_1e8e71caaaa3217c50c4b74e5c8c5481.jpg
جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم الأحد، ونشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، التي أشارت إلى تأكيد البيان على أهمية التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين الطرفين.ولفت البيان إلى أن التنسيق المشترك أسفر عن إحباط 7 محاولات تهريب، وضبط نحو مليون حبة مخدرة كانت معدة للترويج غير المشروع في دول المنطقة".وبحسب البيان، فإن التعاون بين الإدارتين أدى إلى تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في تهريب المواد المخدرة والاتجار الإقليمي بها، وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في البلدين.وأكد البيان أن هذه الجهود تمثل نموذجا عمليا للتعاون الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية، والتزام البلدين بمواصلة التنسيق لمكافحة التهريب وحماية المجتمعات من أخطار المخدرات، التي يجب ألا تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تشمل مسؤولية إنسانية ومجتمعية وأخلاقية تستوجب تعاونا إقليميا ودوليا أوسع.
https://sarabic.ae/20250524/الأردن-يحبط-تهريب-200-ألف-حبة-مخدرة-عبر-معبر-جابر-الحدودي-مع-سوريا-1100935823.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064461657_134:0:946:609_1920x0_80_0_0_a39943ad7ccca20d2ce749cf4d4a6f54.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن

الأردن وسوريا يعلنان عن تنسيق أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات

05:26 GMT 06.10.2025
© Sputnik . Firas Al Ahmadأجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن
أجهزة الأمن السورية تضبط شحنة مخدرات كانت في طريقها إلى الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
© Sputnik . Firas Al Ahmad
تابعنا عبر
أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا عن تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين لمواجهة آفة المخدرات والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم الأحد، ونشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، التي أشارت إلى تأكيد البيان على أهمية التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين الطرفين.
ولفت البيان إلى أن التنسيق المشترك أسفر عن إحباط 7 محاولات تهريب، وضبط نحو مليون حبة مخدرة كانت معدة للترويج غير المشروع في دول المنطقة".
الجيش الأردني يقوم بدورية قرب الحدود الشرقية الأردنية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
الأردن يحبط تهريب 200 ألف حبة مخدرة عبر معبر جابر الحدودي مع سوريا
24 مايو, 16:54 GMT
وبحسب البيان، فإن التعاون بين الإدارتين أدى إلى تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في تهريب المواد المخدرة والاتجار الإقليمي بها، وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في البلدين.
وأكد البيان أن هذه الجهود تمثل نموذجا عمليا للتعاون الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية، والتزام البلدين بمواصلة التنسيق لمكافحة التهريب وحماية المجتمعات من أخطار المخدرات، التي يجب ألا تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تشمل مسؤولية إنسانية ومجتمعية وأخلاقية تستوجب تعاونا إقليميا ودوليا أوسع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала