الأردن وسوريا يعلنان عن تنسيق أمني مشترك لمكافحة تهريب المخدرات
أعلنت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا عن تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين لمواجهة آفة المخدرات والتصدي لعمليات التهريب عبر الحدود... 06.10.2025, سبوتنيك عربي
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
جاء ذلك في بيان مشترك صدر يوم الأحد، ونشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، التي أشارت إلى تأكيد البيان على أهمية التنسيق الميداني وتبادل المعلومات بين الطرفين.ولفت البيان إلى أن التنسيق المشترك أسفر عن إحباط 7 محاولات تهريب، وضبط نحو مليون حبة مخدرة كانت معدة للترويج غير المشروع في دول المنطقة".وبحسب البيان، فإن التعاون بين الإدارتين أدى إلى تفكيك شبكات إجرامية منظمة تنشط في تهريب المواد المخدرة والاتجار الإقليمي بها، وإلقاء القبض على عدد من المتورطين في البلدين.وأكد البيان أن هذه الجهود تمثل نموذجا عمليا للتعاون الثنائي في مواجهة التحديات الأمنية، والتزام البلدين بمواصلة التنسيق لمكافحة التهريب وحماية المجتمعات من أخطار المخدرات، التي يجب ألا تقتصر على الجانب الأمني فقط، وإنما تشمل مسؤولية إنسانية ومجتمعية وأخلاقية تستوجب تعاونا إقليميا ودوليا أوسع.
