عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
رئيس الوزراء الروسي يصل إلى البرازيل في 5 فبراير الجاري
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن ميشوستين سيشارك في اجتماع اللجنة الثنائية للتعاون على المستوى العالي ومنتدى الأعمال الروسي البرازيلي، وبعد ذلك سيلتقي مع رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.ونوهت إلى أن نائب الرئيس البرازيلي جيرارد ألكمين ورئيس الوزراء الروسي، سيشاركان في اجتماع اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري ميشوستين ونائب الرئيس البرازيلي مداخلتين في منتدى الأعمال الروسي البرازيلي، الذي ينظمه كل من مجلسي رجال الأعمال في روسيا والبرازيل. وفي وقت سابق، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي، الوضع في فنزويلا، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.وجاء في البيان: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".وأوضح البيان أن "الرئيسين اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة وعبر مجموعة البريكس، لتهدئة الوضع في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى".
روسيا
أعلنت الخدمة الصحفية في حكومة روسيا الاتحادية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، سيصل إلى البرازيل في الـ5 من فبراير/ شباط الجاري.
وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن ميشوستين سيشارك في اجتماع اللجنة الثنائية للتعاون على المستوى العالي ومنتدى الأعمال الروسي البرازيلي، وبعد ذلك سيلتقي مع رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ونوهت إلى أن نائب الرئيس البرازيلي جيرارد ألكمين ورئيس الوزراء الروسي، سيشاركان في اجتماع اللجنة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجري ميشوستين ونائب الرئيس البرازيلي مداخلتين في منتدى الأعمال الروسي البرازيلي، الذي ينظمه كل من مجلسي رجال الأعمال في روسيا والبرازيل.
بوتين ونظيره البرازيلي يناقشان الوضع في فنزويلا
14 يناير, 15:58 GMT
14 يناير, 15:58 GMT
وفي وقت سابق، ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي، الوضع في فنزويلا، بالإضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وجاء في البيان: "بمبادرة من الجانب البرازيلي، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جمهورية البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا".
وأضاف البيان: "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الدولية الراهنة، مع التركيز على الوضع المحيط بفنزويلا، وأكدا على المقاربات الأساسية المشتركة بين روسيا والبرازيل، فيما يتعلق بضمان سيادة الدولة والمصالح الوطنية للجمهورية البوليفارية".
وأوضح البيان أن "الرئيسين اتفقا على مواصلة تنسيق الجهود، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة وعبر مجموعة البريكس، لتهدئة الوضع في أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى".
