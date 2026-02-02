https://sarabic.ae/20260202/لحظة-انفجار-أسطوانة-غاز-وسط-منطقة-سكنية-في-مصر-فيديو-1109907439.html
لحظة انفجار أسطوانة غاز وسط منطقة سكنية في مصر... فيديو
اندلع حريق ضخم، أمس الأحد، داخل عقار سكني من 6 طوابق في شبرا الخيمة، وذلك عقب انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع لإنتاج حلوى "العسلية" في العقار، ما أدى إلى احتراق
وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للعقارات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، رغم الخسائر المادية، وفقا لوسائل إعلام مصرية.ودفعت الأجهزة المختصة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لتأمين الموقع، فيما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحادث وحصر التلفيات.
اندلع حريق ضخم، أمس الأحد، داخل عقار سكني من 6 طوابق في شبرا الخيمة، وذلك عقب انفجار أسطوانة غاز داخل مصنع لإنتاج حلوى "العسلية" في العقار، ما أدى إلى احتراق المصنع وثلاث شقق سكنية.
وتمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للعقارات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، رغم الخسائر المادية، وفقا لوسائل
إعلام مصرية.
ودفعت الأجهزة المختصة بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف لتأمين الموقع، فيما باشرت النيابة العامة المصرية التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحادث وحصر التلفيات.