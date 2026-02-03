https://sarabic.ae/20260203/أبعاد-جديدة-للتعاون-العسكري-الليبي-الباكستاني-ومسار-شراكة-استراتيجية-متقدمة-1109927673.html

أبعاد جديدة للتعاون العسكري الليبي الباكستاني ومسار شراكة استراتيجية متقدمة

أبعاد جديدة للتعاون العسكري الليبي الباكستاني ومسار شراكة استراتيجية متقدمة

سبوتنيك عربي

في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز التعاون العسكري وتطوير العلاقات الدفاعية بين ليبيا والدول الصديقة، قام القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب خليفة... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T06:45+0000

2026-02-03T06:45+0000

2026-02-03T06:45+0000

أخبار ليبيا اليوم

حصري

باكستان

تقارير سبوتنيك

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/09/1063361730_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_92bfc6676ec08e1fce3b59158ed5828f.jpg

وتأتي هذه الزيارة تأكيدا على حرص الجانبين على دعم مسارات التنسيق المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية والأمنية، واستكشاف آفاق الشراكة بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.أبعاد أخرىمن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، إن هذه الزيارة تحمل أبعادًا تتجاوز إطارها البروتوكولي، ويمكن قراءتها في سياق تعزيز خيار وطني وسيادي تعمل القيادة العامة للقوات المسلحة على تكريسه خلال الفترة الأخيرة.وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن هذه الخطوة تعكس سعيًا واضحًا نحو تنويع الشراكات الدولية، وبناء علاقات تقوم على الندية وتوازن المصالح، بعيدًا عن الارتهان لمحور واحد أو الخضوع لإملاءات خارجية.ولفت إلى أن الزيارة تحمل في الوقت ذاته رسالة سياسية مفادها أن القرار الليبي يمكن إدارته بإرادة مستقلة، وأن ليبيا ليست ساحة مغلقة على خيارات محددة سلفًا، بل تمتلك هامشًا أوسع للتحرك وبناء علاقات متوازنة تخدم مصالحها الوطنية.مؤكدا على أن هذه الزيارة تعزز حضور مفهوم السيادة كخيار عملي على أرض الواقع، لا كشعار سياسي، مشددًا على أهمية توظيف هذا المسار ضمن مشروع وطني جامع يخدم وحدة ليبيا واستقرارها، وألا يتحول إلى عامل جديد قد يسهم في تعميق الانقسام الداخلي.توثيق وتعزيزفيما يرى المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد أن العلاقات الليبية الباكستانية تُعد علاقات قديمة ومتميزة، مشيرًا إلى أن القيادة العامة للجيش الليبي أدركت مبكرًا أهمية هذه العلاقات في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.وقال أن باكستان دولة محورية تمتلك موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربط بين آسيا الوسطى والشرق الأوسط، إلى جانب ما تتمتع به من قدرات عسكرية متقدمة وجيش قوي يُصنَّف ضمن أقوى الجيوش في العالم.وأضاف أحميد في حديثه لـ"سبوتنيك" أن باكستان تُعد من الدول الرائدة في مجال الصناعات العسكرية وفي عدة قطاعات حيوية أخرى، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تسير بخطى ثابتة نحو مزيد من التطور والتميز، وهو ما تعكسه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.ولفت إلى أن زيارة القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، تأتي في إطار توثيق وتعزيز التعاون العسكري بين الجانبين.وبيّن أن الزيارة فتحت آفاقًا واسعة للتعاون العسكري في مختلف المجالات، خاصة في ظل امتلاك باكستان منظومات تسليح متطورة، وتميزها اللافت في مجال سلاح الجو، إلى جانب خبراتها في الصناعات العسكرية والجوانب الأمنية والاستخباراتية.وأكد أحميد أن باكستان مرشحة للعب دور مهم في مستقبل العلاقات الليبية، متوقعًا استمرار هذه الزيارات وتطورها بما يعكس أهميتها على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن القيادة العامة للجيش الليبي تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية مع باكستان.كما أشار إلى أن زيارة أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تندرج في إطار تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، مبينًا أن هناك آفاقًا واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية وعدة قطاعات أخرى، مع ترقب تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال المرحلة المقبلة.وتأتي زيارة القائد العام إلى باكستان استكمالًا لمسار متنامٍ من التنسيق والتواصل العسكري بين البلدين، خاصة بعد الزيارة التي أجراها رئيس أركان الجيش الباكستاني إلى مدينة بنغازي الشهر الماضي، والتي شكّلت محطة بارزة في تعزيز التعاون المشترك، ورسّخت توجه الجانبين نحو بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة والتنسيق المستمر.

https://sarabic.ae/20260201/مسوؤلون-ليبيون-يكشفون-لـسبوتنيكط-موقف-ليبيا-من-المبادرة-التونسية-1109877379.html

https://sarabic.ae/20260129/الحكماء-والمشائخ-في-ليبيا-رافعة-اجتماعية-أم-ورقة-سياسية-في-زمن-الانقسام-1109765265.html

https://sarabic.ae/20251219/اتفاقيات-ما-بعد-الزيارة-هل-تعيد-باكستان-تشكيل-خيارات-ليبيا-العسكرية؟-1108342281.html

https://sarabic.ae/20260126/أزمة-مصرف-ليبيا-المركزي-بين-تخفيض-الدينار-وضغوط-الانقسام-السياسي-1109656646.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

أخبار ليبيا اليوم, حصري, باكستان, تقارير سبوتنيك, أخبار العالم الآن, العالم