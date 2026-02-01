https://sarabic.ae/20260201/مسوؤلون-ليبيون-يكشفون-لـسبوتنيكط-موقف-ليبيا-من-المبادرة-التونسية-1109877379.html

مسؤولون ليبيون يكشفون لـ"سبوتنيك" موقف ليبيا من المبادرة التونسية

وأعاد هذا الطرح فتح باب الجدل حول جدوى المبادرات الإقليمية وحدود تأثيرها، لا سيما مع استمرار غياب التمثيل الليبي عن بعض الاجتماعات وتعدد المسارات الدولية بين الأممية والأمريكية وسط مخاوف متزايدة من إطالة أمد الأزمة أو الانزلاق نحو سيناريوهات أكثر تعقيدا تمس وحدة البلاد واستقرارها.وأضاف الجهاني أن هذه الدعوة تشبه إلى حد كبير مبادرات سابقة وتهدف على ما يبدو إلى تحريك المياه الراكدة من خلال لقاءات تفاهمية دون تحديد واضح للأطراف المشاركة ما يجعلها حتى اللحظة أقرب إلى الطابع الإنشائي المفتوح وغير المحدد المعالم.وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية عبر وزارة الخارجية استنكرت عقد الاجتماع الثلاثي بسبب استبعاد الليبيين من المشاركة مشيرا إلى أن الدول المعنية حاولت الحفاظ على نوع من الحياد بعدم دعوة طرف ليبي دون آخر وهو ما أسفر في النهاية عن غياب أي تمثيل ليبي على طاولة النقاش.وتابع الجهاني أن دول الجوار من حقها مناقشة الشأن الليبي باعتبار أن استقرار ليبيا ينعكس بشكل مباشر على أمنها القومي، خاصة في ظل تعقد الأوضاع الإقليمية، ولا سيما ما يجري في السودان، لكنه تساءل في المقابل عن جدوى أي مبادرة لا تقوم على إشراك الأطراف الليبية الفاعلة في الشرق والغرب على حد سواء.واعتبر أن هناك مسارات أخرى أكثر فاعلية مشيرا إلى الدور الأمريكي الذي وصفه بالواقعي حيث عقدت واشنطن لقاءات مع أطراف ليبية في دول أوروبية، وطرحت خارطة طريق تضمنت مسارات اقتصادية ونفطية إلى جانب مسارات تتعلق بالاستقرار السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن ملف النفط يظل حجر الزاوية في أي حل مستدام للأزمة.وفي تقييمه للمسار الأممي وصف الجهاني الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة بأنه طويل وممل ولم يفض إلى نتائج حقيقية، مشددا على أنه لو كان هناك حل فعلي لتم التوصل إليه في السنوات الأولى للأزمة في وقت تدخل فيه ليبيا عامها الخامس عشر دون أفق سياسي واضح.وأشار إلى أن الواقع الحالي يعكس حالة من الاستقرار السلبي في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب، معربا عن قناعته بأن الفيدرالية قد تكون خيارا مطروحا إذا ما طبقت بشكل منظم، محذرا في الوقت ذاته من خطورة استمرار ما وصفه بفيدرالية الأمر الواقع دون أسس دستورية أو سياسية واضحة.وختم الجهاني تصريحاته بالتعبير عن مخاوفه من اتساع فجوة التباعد بين الأطراف الليبية، محذرا من أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى سيناريوهات التقسيم أو حتى اندلاع حرب جديدة، وأن هناك مؤشرات سياسية تستوجب الحذر والانتباه في المرحلة المقبلة.وأوضح السريري أن ليبيا وتونس يرتبطان بعلاقة مصير مشترك، مشبها ذلك بعلاقة دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بما يجري في محيطها، مؤكدا أن ما يحدث في ليبيا ينعكس بالضرورة على تونس والعكس صحيح.وأضاف أن تونس احتضنت في السابق العديد من اللقاءات والمسارات السياسية وتميزت بدور محايد، لافتا إلى مشاركته شخصيا في اجتماعات ولجان عقدت على الأراضي التونسية، حيث لمس حيادا واضحا في تعاملها مع مختلف الأطراف الليبية.وأشار إلى أن حياد الدولة المضيفة يعد عنصرا أساسيا في إنجاح أي مبادرة ويمكن أن يسهم في كسب القبول والدعم، غير أن هذه الدعوات غالبا ما تبقى في إطار التصريحات السياسية العامة ما لم ترفق بأجندة واضحة ومحددة ومشاركة ليبية فعلية مع تحديد محاور النقاش والعناصر الأساسية للحوار.واعتبر أن الدعوات العامة التي تفتقر إلى التفاصيل والأولويات الواضحة غالبا لا تؤتي ثمارها لا على المدى القريب ولا البعيد.وأكد في السياق ذاته ترحيب المجلس الأعلى للدولة بكل جهود الدول، لا سيما دول الجوار انطلاقا من أن مصالحها ومصيرها مرتبطان باستقرار ليبيا داعيا إلى مبادرات واضحة وصريحة تحدد فيها الأجندة والأطراف المشاركة وكذلك مدى قدرة الدولة المضيفة على تقديم الدعم المادي والتأثير السياسي اللازم لإنجاح هذه الجهود.وفيما يتعلق بمسار الحل رأى السريري أن الدعم الحقيقي يجب أن يتجه نحو إجراء انتخابات نزيهة وشفافة مشيرا إلى أن القوانين الانتخابية والوثيقة الدستورية بما في ذلك التعديل الدستوري الثالث عشر متوفرة سواء لانتخاب رئيس للدولة أو لاختيار سلطة تشريعية شرعية ممثلة في مجلسي الشيوخ والنواب.وأضاف أن الانتخابات الرئاسية إذا أجريت بنزاهة وشفافية وقبلت نتائجها من شأنها أن توحد البلاد، عبر اختيار رئيس يمثل رمز وحدة الدولة وسيادتها ويتولى قيادة المؤسسات السيادية ويستمد شرعيته مباشرة من الشعب دون فرض من حزب أو مدينة أو قبيلة.ولفت إلى أن هذا المسار الانتخابي لا يخلو من مخاطر أبرزها التخوف من التزوير وعدم الشفافية، ما يستوجب توفير ضمانات حقيقية من دول الجوار والمجتمع الدولي والأمم المتحدة لضمان نزاهة الانتخابات وفرض احترام نتائجها بحيث يتسلم الفائز مهامه سواء في الرئاسة أو في السلطة التشريعية.وأكد أن لدى الدول أدوات ضغط متعددة من بينها الاعتراف الدولي والتعامل الرسمي، إضافة إلى كف أيدي الدول المتدخلة في الشأن الليبي خاصة تلك التي تدعم بعض الأطراف بالسلاح أو بغيره معتبرا أن هذه الإجراءات كفيلة بتوحيد البلاد والانطلاق نحو مسارات الاستقرار والتنمية.واختتم السريري حديثه بالتأكيد على أن ليبيا ليست دولة معزولة بل جزء من محيطها الإقليمي والمغاربي والأفريقي والعربي والمتوسطي، مشددا على ضرورة تحديد أسس واضحة للحوار واللقاءات الجامعة ودعم المسارات السابقة بدل البدء من الصفر مشيرا إلى أهمية البناء على المراحل التي تم تجاوزها سابقا.كما ثمن جهود تونس ورئيسها في طرح هذه المبادرات معربا عن أمله في أن تترجم إلى خطوات عملية وتنفيذية تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.من جانبه ثمن المرشح للحكومة القادمة سلامة الغويل، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" دعوة الرئيس التونسي لعقد مؤتمر جامع يضم الأشقاء الليبيين معتبرا أنها تحمل دلالات إيجابية تعكس حرصا صادقا على دعم مسار الحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا.وأشار إلى أن الرئيس التونسي يعرف بمواقفه المتوازنة وانفتاحه على مختلف الأطراف وتمتعه بعلاقات طيبة ومقبولة، إلى جانب تاريخه السياسي واهتمامه بالشأن الليبي وإيمانه بأهمية الحل الليبي الليبي بعيدا عن أي إملاءات خارجية، معتبرا أن ذلك يعزز فرص نجاح المبادرة في جمع الليبيين على طاولة حوار جاد يفضي إلى مصالحة وطنية حقيقية تحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.

