https://sarabic.ae/20260203/على-مساحة-12-ألف-متر-مربع-معرض-فومكس-منصة-سعودية-لتعزيز-الاستثمار-في-مجال-الإعلام-1109932702.html

على مساحة 12 ألف متر مربع... معرض "فومكس" منصة سعودية لتعزيز الاستثمار في مجال الإعلام

على مساحة 12 ألف متر مربع... معرض "فومكس" منصة سعودية لتعزيز الاستثمار في مجال الإعلام

سبوتنيك عربي

على مساحة تتخطى 12 ألف متر مربع، يمتد معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، متزامنا مع المنتدى السعودي للإعلام 2026. 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T09:12+0000

2026-02-03T09:12+0000

2026-02-03T09:12+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109930487_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7052fe14696b0bc9fff75b5e9e4416ad.jpg

ويهدف المعرض، الذي حضرته "سبوتنيك"، إلى خلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الإعلامي داخل المملكة عبر توسيع المشاركة، وتكثيف الشراكات، وربط التقنيات الجديدة بعوائد اقتصادية.ويعرض "فومكس" أحدث الابتكارات والتقنيات الإعلامية، مع التركيز على إبرام شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الإعلام المستقبلية، كما يقدم "مسرح فومكس" داخل المعرض رؤى شاملة عبر جلسات النقاش والحوار وورش العمل، بحضور متحدثين محليين ودوليين، مع مساحة تتيح توقيع اتفاقيات التعاون والشراكات.ويبرز معرض "فومكس" كمنصة تجمع السوق في مكان واحد: شركات، ومؤسسات، ومبتكرون، ومشترون محتملون، وشركاء يبحثون عن حلول قابلة للتطبيق.وبحسب المنظمين، يعد المعرض منصة متخصصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في خطوة تستهدف دعم اقتصاد الإعلام وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، وتحويل الإطلاقات التقنية الدولية إلى فرص تعاون واستثمار مباشرة داخل القطاع.ويحتضن المعرض أكثر من 250 شركة محلية وإقليمية وعالمية، فيما تزيد المشاركة الدولية على 75% من إجمالي العارضين، إضافة إلى حضور واسع لشركات متخصصة في حلول البث الرقمي، وأنظمة الإنتاج المتطورة، وتقنيات الصوت الاحترافي، والكاميرات عالية الأداء، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين العرض والتوقيع والتنفيذ في موقع واحد.وتتوقع المملكة أن تنعكس الاتفاقيات المرتقبة على زيادة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

https://sarabic.ae/20260203/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-للمنتدى-السعودي-للإعلام-وجلسة-مهمة-لـسبوتنيك-1109928699.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري