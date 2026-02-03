على مساحة 12 ألف متر مربع... معرض "فومكس" منصة سعودية لتعزيز الاستثمار في مجال الإعلام

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
على مساحة 12 ألف متر مربع... معرض "فومكس" منصة سعودية لتعزيز الاستثمار في مجال الإعلام
على مساحة 12 ألف متر مربع... معرض "فومكس" منصة سعودية لتعزيز الاستثمار في مجال الإعلام
على مساحة تتخطى 12 ألف متر مربع، يمتد معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، متزامنا مع المنتدى السعودي للإعلام 2026. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
ويهدف المعرض، الذي حضرته "سبوتنيك"، إلى خلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الإعلامي داخل المملكة عبر توسيع المشاركة، وتكثيف الشراكات، وربط التقنيات الجديدة بعوائد اقتصادية.ويعرض "فومكس" أحدث الابتكارات والتقنيات الإعلامية، مع التركيز على إبرام شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الإعلام المستقبلية، كما يقدم "مسرح فومكس" داخل المعرض رؤى شاملة عبر جلسات النقاش والحوار وورش العمل، بحضور متحدثين محليين ودوليين، مع مساحة تتيح توقيع اتفاقيات التعاون والشراكات.ويبرز معرض "فومكس" كمنصة تجمع السوق في مكان واحد: شركات، ومؤسسات، ومبتكرون، ومشترون محتملون، وشركاء يبحثون عن حلول قابلة للتطبيق.وبحسب المنظمين، يعد المعرض منصة متخصصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في خطوة تستهدف دعم اقتصاد الإعلام وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، وتحويل الإطلاقات التقنية الدولية إلى فرص تعاون واستثمار مباشرة داخل القطاع.ويحتضن المعرض أكثر من 250 شركة محلية وإقليمية وعالمية، فيما تزيد المشاركة الدولية على 75% من إجمالي العارضين، إضافة إلى حضور واسع لشركات متخصصة في حلول البث الرقمي، وأنظمة الإنتاج المتطورة، وتقنيات الصوت الاحترافي، والكاميرات عالية الأداء، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين العرض والتوقيع والتنفيذ في موقع واحد.وتتوقع المملكة أن تنعكس الاتفاقيات المرتقبة على زيادة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
09:12 GMT 03.02.2026
حصري
على مساحة تتخطى 12 ألف متر مربع، يمتد معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، متزامنا مع المنتدى السعودي للإعلام 2026.
ويهدف المعرض، الذي حضرته "سبوتنيك"، إلى خلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الإعلامي داخل المملكة عبر توسيع المشاركة، وتكثيف الشراكات، وربط التقنيات الجديدة بعوائد اقتصادية.
ويعرض "فومكس" أحدث الابتكارات والتقنيات الإعلامية، مع التركيز على إبرام شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الإعلام المستقبلية، كما يقدم "مسرح فومكس" داخل المعرض رؤى شاملة عبر جلسات النقاش والحوار وورش العمل، بحضور متحدثين محليين ودوليين، مع مساحة تتيح توقيع اتفاقيات التعاون والشراكات.
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي للإعلام... وجلسة مهمة لـ"سبوتنيك"
07:40 GMT
ويبرز معرض "فومكس" كمنصة تجمع السوق في مكان واحد: شركات، ومؤسسات، ومبتكرون، ومشترون محتملون، وشركاء يبحثون عن حلول قابلة للتطبيق.
وبحسب المنظمين، يعد المعرض منصة متخصصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في خطوة تستهدف دعم اقتصاد الإعلام وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، وتحويل الإطلاقات التقنية الدولية إلى فرص تعاون واستثمار مباشرة داخل القطاع.
ويحتضن المعرض أكثر من 250 شركة محلية وإقليمية وعالمية، فيما تزيد المشاركة الدولية على 75% من إجمالي العارضين، إضافة إلى حضور واسع لشركات متخصصة في حلول البث الرقمي، وأنظمة الإنتاج المتطورة، وتقنيات الصوت الاحترافي، والكاميرات عالية الأداء، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين العرض والتوقيع والتنفيذ في موقع واحد.
وتتوقع المملكة أن تنعكس الاتفاقيات المرتقبة على زيادة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
