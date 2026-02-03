https://sarabic.ae/20260203/على-مساحة-12-ألف-متر-مربع-معرض-فومكس-منصة-سعودية-لتعزيز-الاستثمار-في-مجال-الإعلام-1109932702.html
على مساحة 12 ألف متر مربع... معرض "فومكس" منصة سعودية لتعزيز الاستثمار في مجال الإعلام
على مساحة 12 ألف متر مربع... معرض "فومكس" منصة سعودية لتعزيز الاستثمار في مجال الإعلام
سبوتنيك عربي
على مساحة تتخطى 12 ألف متر مربع، يمتد معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، متزامنا مع المنتدى السعودي للإعلام 2026. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T09:12+0000
2026-02-03T09:12+0000
2026-02-03T09:12+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109930487_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7052fe14696b0bc9fff75b5e9e4416ad.jpg
ويهدف المعرض، الذي حضرته "سبوتنيك"، إلى خلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الإعلامي داخل المملكة عبر توسيع المشاركة، وتكثيف الشراكات، وربط التقنيات الجديدة بعوائد اقتصادية.ويعرض "فومكس" أحدث الابتكارات والتقنيات الإعلامية، مع التركيز على إبرام شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الإعلام المستقبلية، كما يقدم "مسرح فومكس" داخل المعرض رؤى شاملة عبر جلسات النقاش والحوار وورش العمل، بحضور متحدثين محليين ودوليين، مع مساحة تتيح توقيع اتفاقيات التعاون والشراكات.ويبرز معرض "فومكس" كمنصة تجمع السوق في مكان واحد: شركات، ومؤسسات، ومبتكرون، ومشترون محتملون، وشركاء يبحثون عن حلول قابلة للتطبيق.وبحسب المنظمين، يعد المعرض منصة متخصصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في خطوة تستهدف دعم اقتصاد الإعلام وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، وتحويل الإطلاقات التقنية الدولية إلى فرص تعاون واستثمار مباشرة داخل القطاع.ويحتضن المعرض أكثر من 250 شركة محلية وإقليمية وعالمية، فيما تزيد المشاركة الدولية على 75% من إجمالي العارضين، إضافة إلى حضور واسع لشركات متخصصة في حلول البث الرقمي، وأنظمة الإنتاج المتطورة، وتقنيات الصوت الاحترافي، والكاميرات عالية الأداء، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين العرض والتوقيع والتنفيذ في موقع واحد.وتتوقع المملكة أن تنعكس الاتفاقيات المرتقبة على زيادة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
https://sarabic.ae/20260203/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-للمنتدى-السعودي-للإعلام-وجلسة-مهمة-لـسبوتنيك-1109928699.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109930487_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_39fa921326fad145af5047fd171a4aeb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حصري
على مساحة 12 ألف متر مربع... معرض "فومكس" منصة سعودية لتعزيز الاستثمار في مجال الإعلام
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
على مساحة تتخطى 12 ألف متر مربع، يمتد معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، متزامنا مع المنتدى السعودي للإعلام 2026.
ويهدف المعرض، الذي حضرته "سبوتنيك
"، إلى خلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الإعلامي داخل المملكة عبر توسيع المشاركة، وتكثيف الشراكات، وربط التقنيات الجديدة بعوائد اقتصادية.
ويعرض "فومكس" أحدث الابتكارات والتقنيات الإعلامية، مع التركيز على إبرام شراكات استراتيجية تسهم في تطوير منظومة الإعلام المستقبلية، كما يقدم "مسرح فومكس" داخل المعرض رؤى شاملة عبر جلسات النقاش والحوار وورش العمل، بحضور متحدثين محليين ودوليين، مع مساحة تتيح توقيع اتفاقيات التعاون والشراكات.
ويبرز معرض "فومكس" كمنصة تجمع السوق في مكان واحد: شركات، ومؤسسات، ومبتكرون، ومشترون محتملون، وشركاء يبحثون عن حلول قابلة للتطبيق.
وبحسب المنظمين، يعد المعرض منصة متخصصة لتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، في خطوة تستهدف دعم اقتصاد الإعلام وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، وتحويل الإطلاقات التقنية الدولية إلى فرص تعاون واستثمار مباشرة داخل القطاع.
ويحتضن المعرض أكثر من 250 شركة محلية وإقليمية وعالمية، فيما تزيد المشاركة الدولية على 75% من إجمالي العارضين، إضافة إلى حضور واسع لشركات متخصصة في حلول البث الرقمي، وأنظمة الإنتاج المتطورة، وتقنيات الصوت الاحترافي، والكاميرات عالية الأداء، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين العرض والتوقيع والتنفيذ في موقع واحد.
وتتوقع المملكة أن تنعكس الاتفاقيات المرتقبة على زيادة مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.