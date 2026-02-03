عربي
أمساليوم
أمساليوم
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي للإعلام... وجلسة مهمة لـ"سبوتنيك"
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي للإعلام... وجلسة مهمة لـ"سبوتنيك"
سبوتنيك عربي
تستمر فعاليات وجلسات المنتدى السعودي للإعلام، لليوم الثاني بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T07:40+0000
2026-02-03T07:40+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109928506_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f13bfe847c035b29f7ebacd3872a6916.jpg
ويتواصل المنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين، حتى الرابع من فبراير/ شباط 2026، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".ومن المقرر، أن تشارك كارينا مهنا القائم بأعمال مدير القسم العربي في وكالة وإذاعة "سبوتنيك" في جلسة بعنوان "الجمهور من متلق إلى صانع المحتوى". وأعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال افتتاحه المنتدى السعودي للإعلام عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية أخرى مثل مبادرة تمكين لدعم الأفكار الناشئة. وأوضح الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمنتدى السعودي للإعلام... وجلسة مهمة لـ"سبوتنيك"

حصري
تستمر فعاليات وجلسات المنتدى السعودي للإعلام، لليوم الثاني بالعاصمة السعودية الرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ويتواصل المنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس الإثنين، حتى الرابع من فبراير/ شباط 2026، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل".
ومن المقرر، أن تشارك كارينا مهنا القائم بأعمال مدير القسم العربي في وكالة وإذاعة "سبوتنيك" في جلسة بعنوان "الجمهور من متلق إلى صانع المحتوى".
وأعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال افتتاحه المنتدى السعودي للإعلام عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية أخرى مثل مبادرة تمكين لدعم الأفكار الناشئة.
وأوضح الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".
ويشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
