مستشار ملك البحرين لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا من أحسن ما يمكن وهي قوية وخاصة... فيديو

صرح نبيل يعقوب الحمر، مستشار ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، بأن العلاقات الروسية البحرينية من أحسن ما يمكن وهي علاقة قوية وخاصة. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح في مقابلة مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، ان تلك العلاقات الثنائية قوية، وخاصة أيضا بين العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يزيد من قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين.وحول أهمية منتدى الإعلام السعودي، قال نبيل يعقوب الحمر: "أصبح لهذا المنتدى الدولي مكانة كبيرة على المستوى العالمي وهو من أكبر المنتديات الإعلامية في المنطقة العربية، ونحصل على خبرة كبيرة من مشاركتنا في مثل هذه المنتديات".وأكد أن "هناك تبادل للأفكار وتبادل للخبرات ونستفيد منها في عملنا الإعلامي وكذلك في الميزة الإعلامية المتطورة لمثل هذه المنتديات"، مضيفا: "علينا الاستقاء من تلك الخبرات والمنتديات الإعلامية نتيجة للمشاركة الواسعة من الدول العربية والعالمية".وأعرب نبيل يعقوب الحمر عن سعادته بـ"مشاركة وحضور طلاب الجامعات في المنتدى السعودي للاستفادة من هذا المنتدى للتزود بالمعلومات وهذا يبشر بالخير للجميع".وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته السادسة، تحت رعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود.ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير/ شباط الجاري، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتشارك وكالة "سبوتنيك" في جلسات المنتدى بنسخته الجديدة.فيما يشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي ياسر الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".

