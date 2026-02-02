https://sarabic.ae/20260202/وزير-الاتصال-الحكومي-الأردني-علاقاتنا-مع-روسيا-إيجابية-وتحظى-باحترام-متبادل-بين-الطرفين-1109900213.html

وزير الاتصال الحكومي الأردني: علاقاتنا مع روسيا إيجابية وتحظى باحترام متبادل بين الطرفين

وزير الاتصال الحكومي الأردني: علاقاتنا مع روسيا إيجابية وتحظى باحترام متبادل بين الطرفين

سبوتنيك عربي

صرح محمد المومني، وزير الاتصال الحكومي والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، بأن علاقات المملكة مع روسيا الاتحادية، إيجابية وتحظى باحترام متبادل بين الطرفين. 02.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-02T11:02+0000

2026-02-02T11:02+0000

2026-02-02T11:03+0000

حصري

الأخبار

منتدى الإعلام السعودي

روسيا

السعودية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109900007_0:46:1280:766_1920x0_80_0_0_66cb9e51a49da106f32b3f3fff9b3842.jpg

وأكد المومني، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الإعلام السعودي، أن "العلاقات بين روسيا والأردن، شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الماضية، وستشهد تعزيزًا في المستقبل أيضًا".وقال الوزير الأردني: "إننا نستمر بالعمل مع موسكو على ملفات مختلفة كان آخرها إلغاء الفيزا للمواطنين الروسيين القادمين إلى الأردن، وبالتالي دائما نتعاون ونتخذ القرارات التي من شأنها أن تعزز العلاقات المشتركة بين البلدين".وحول مشاركة الأردن في منتدى الإعلام السعودي، قال الوزير الأردني: "تشرفنا بتلقي دعوة من أشقائنا في المملكة العربية السعودية لحضور المنتدى وهذه مناسبة سنوية تجمع الخبراء والممارسين للمهنة والمسؤولين للحديث عن أهم التحديات التي تواجه الإعلام".وأشار وزير الاتصال الحكومي والمتحدث باسم الحكومة الأردنية، بالقول: "إننا جميعًا معنيون بتمكين القطاع الإعلامي ومعنيين بأن هذا القطاع يقوم بدوره بطريقة فعالة ومهنية وحيوية وبالتالي هي فرصة للقاء وزراء الإعلام العرب من مختلف الدول الشقيقة لتبادل الرأي والمشورة حول التحديات وكيفية مواجهتها".ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير/ شباط الجاري، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتشارك وكالة "سبوتنيك" في جلسات المنتدى بنسخته الجديدة.فيما يشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي ياسر الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".

https://sarabic.ae/20260202/وزير-الإعلام-السعودي-يطلق-12-مبادرة-ويعلن-عن-وثيقة-الذكاء-الاصطناعي-في-الإعلام-فيديو-1109895046.html

https://sarabic.ae/20260202/بمشاركة-سبوتنيك-انطلاق-فعاليات-المنتدى-السعودي-للإعلام-بالرياض-1109892051.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

حصري, الأخبار, منتدى الإعلام السعودي, روسيا, السعودية