https://sarabic.ae/20260202/وزير-الإعلام-السعودي-يطلق-12-مبادرة-ويعلن-عن-وثيقة-الذكاء-الاصطناعي-في-الإعلام-فيديو-1109895046.html

وزير الإعلام السعودي يطلق 12 مبادرة ويعلن عن وثيقة "الذكاء الاصطناعي" في الإعلام... فيديو

أعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال افتتاحه "المنتدى السعودي للإعلام" عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

حصري

منتدى الإعلام السعودي

السعودية

الأخبار

أخبار الذكاء الاصطناعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109891059_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_23f485013b4521b1bd75f30fb68c5ede.jpg

وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته السادسة، تحت رعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير/ شباط الجاري، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتشارك وكالة "سبوتنيك" في جلسات المنتدى بنسخته الجديدة.كما أعلن عن إصدار وثيقة "مبادئ الذكاء الاصطناعي للإعلام" بالشراكة مع "سدايا"، موضحا أن المملكة تعمل على تأهيل الأجيال القادمة لمواجهة العصر الرقمي، بتهيئة بيئات إعلامية تحفظ التوازن بين التقنيات والإنسان.وتحدث سلمان الدوسري عن مواكبة منظومة الإعلام السعودية لرؤية "المملكة 2030"، حيث حقق الإعلام في المملكة نقلة نوعية ليس توسعا في الأدوات بل تأسيس وكقراءة جديدة للإعلام.فيما يشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي ياسر الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".

https://sarabic.ae/20260202/بمشاركة-سبوتنيك-انطلاق-فعاليات-المنتدى-السعودي-للإعلام-بالرياض-1109892051.html

السعودية

2026

الأخبار

