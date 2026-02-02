وزير الإعلام السعودي يطلق 12 مبادرة ويعلن عن وثيقة "الذكاء الاصطناعي" في الإعلام... فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/وزير-الإعلام-السعودي-يطلق-12-مبادرة-ويعلن-عن-وثيقة-الذكاء-الاصطناعي-في-الإعلام-فيديو-1109895046.html
وزير الإعلام السعودي يطلق 12 مبادرة ويعلن عن وثيقة "الذكاء الاصطناعي" في الإعلام... فيديو
وزير الإعلام السعودي يطلق 12 مبادرة ويعلن عن وثيقة "الذكاء الاصطناعي" في الإعلام... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال افتتاحه "المنتدى السعودي للإعلام" عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية...
2026-02-02T07:59+0000
2026-02-02T07:59+0000
حصري
منتدى الإعلام السعودي
السعودية
الأخبار
أخبار الذكاء الاصطناعي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109891059_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_23f485013b4521b1bd75f30fb68c5ede.jpg
وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته السادسة، تحت رعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير/ شباط الجاري، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتشارك وكالة "سبوتنيك" في جلسات المنتدى بنسخته الجديدة.كما أعلن عن إصدار وثيقة "مبادئ الذكاء الاصطناعي للإعلام" بالشراكة مع "سدايا"، موضحا أن المملكة تعمل على تأهيل الأجيال القادمة لمواجهة العصر الرقمي، بتهيئة بيئات إعلامية تحفظ التوازن بين التقنيات والإنسان.وتحدث سلمان الدوسري عن مواكبة منظومة الإعلام السعودية لرؤية "المملكة 2030"، حيث حقق الإعلام في المملكة نقلة نوعية ليس توسعا في الأدوات بل تأسيس وكقراءة جديدة للإعلام.فيما يشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي ياسر الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".
https://sarabic.ae/20260202/بمشاركة-سبوتنيك-انطلاق-فعاليات-المنتدى-السعودي-للإعلام-بالرياض-1109892051.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109891059_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee753533ef9b986bc743c78fdf89a976.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, منتدى الإعلام السعودي, السعودية, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي
حصري, منتدى الإعلام السعودي, السعودية, الأخبار, أخبار الذكاء الاصطناعي

وزير الإعلام السعودي يطلق 12 مبادرة ويعلن عن وثيقة "الذكاء الاصطناعي" في الإعلام... فيديو

07:59 GMT 02.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
المنتدى السعودي للإعلام بالرياض
المنتدى السعودي للإعلام بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أعلن وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري، خلال افتتاحه "المنتدى السعودي للإعلام" عن إطلاق 12 مبادرة إعلامية نوعية، منها معسكر الابتكار الإعلامي، ومبادرات نوعية أخرى مثل مبادرة تمكين لدعم الأفكار الناشئة.
وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات منتدى الإعلام السعودي في نسخته السادسة، تحت رعاية الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات المنتدى خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير/ شباط الجاري، ويعقد تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وتشارك وكالة "سبوتنيك" في جلسات المنتدى بنسخته الجديدة.
المنتدى السعودي للإعلام بالرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
بمشاركة "سبوتنيك".. انطلاق فعاليات المنتدى السعودي للإعلام بالرياض
06:33 GMT
كما أعلن عن إصدار وثيقة "مبادئ الذكاء الاصطناعي للإعلام" بالشراكة مع "سدايا"، موضحا أن المملكة تعمل على تأهيل الأجيال القادمة لمواجهة العصر الرقمي، بتهيئة بيئات إعلامية تحفظ التوازن بين التقنيات والإنسان.
وتحدث سلمان الدوسري عن مواكبة منظومة الإعلام السعودية لرؤية "المملكة 2030"، حيث حقق الإعلام في المملكة نقلة نوعية ليس توسعا في الأدوات بل تأسيس وكقراءة جديدة للإعلام.
فيما يشارك في المنتدى أكثر من 300 مشارك من الإعلاميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين محليًا ودوليًا، يتحدثون في أكثر من 150 جلسة حوارية حول التحديات والفرص، التي تسهم في تطوير الصناعة الإعلامية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، يسلط المنتدى الضوء على قضايا مهمة أبرزها الذكاء الاصطناعي وتأثيره على إنتاج المحتوى، وتنظيم المنصات الرقمية، ومواجهة التحديات الأمنية السيبرانية، إلى جانب دور الإعلام في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.
ومن جانبه، أوضح وزير الإعلام السعودي ياسر الدوسري، أن "انعقاد المنتدى في فبراير 2026، يكتسب رمزية استثنائية تزامنًا مع ذكرى مرور 10 أعوام على إطلاق "رؤية المملكة 2030"، حيث أسهمت الرؤية في نقل الإعلام السعودي نقلة نوعية، فلم يعد مجرد ناقل للحدث، بل بات صانعًا للتأثير".
