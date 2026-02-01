هل الذكاء الاصطناعي يؤثر على صحتنا النفسية؟.. دراسة تكشف المفاجأة

عربي
القوات الروسية تحرر بلدتي زيلينوي في مقاطعة خاركوف وسوخيتسكي في دونيتسك- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260201/هل-الذكاء-الاصطناعي-يؤثر-على-صحتنا-النفسية؟-دراسة-تكشف-المفاجأة-1109868588.html
هل الذكاء الاصطناعي يؤثر على صحتنا النفسية؟.. دراسة تكشف المفاجأة
هل الذكاء الاصطناعي يؤثر على صحتنا النفسية؟.. دراسة تكشف المفاجأة
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة علمية جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب. 01.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-01T10:15+0000
2026-02-01T10:15+0000
مجتمع
علوم
منوعات
أخبار الذكاء الاصطناعي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109868432_0:0:1680:945_1920x0_80_0_0_10e6d0255b42d5bd773efb6183cc315f.jpg
وشملت الدراسة، التي نُشرت في يناير/ كانون الثاني 2026، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، استطلاع آراء أكثر من 20 ألف بالغ أمريكي، والذي كشف عن ارتباط بين ارتفاع مستويات استخدام تطبيقات الدردشة للذكاء الاصطناعي، وزيادة الإبلاغ عن أعراض الاكتئاب.وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت أن الذكاء الاصطناعي يُسبب الاكتئاب، وإنما تشير فقط إلى وجود صلة بين الاستخدام المتكرر لهذه التقنية ومشاكل الصحة النفسية.وقال كبير المسؤولين الطبيين في شركة "سبرينغ هيلث" الأمريكية الدكتور ميل براون، الذي ناقش نتائج الدراسة في مقابلة: "هذه هي الخلاصة الرئيسية، إذ تُظهر هذه الدراسة وجود ارتباط، وليس علاقة سببية، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الأشخاص، الذين يعانون بالفعل من مشاكل نفسية يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر، أو ما إذا كانت بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي تُسهم في ظهور هذه الأعراض".ورغم أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيدًا في جمع المعلومات أو استكشاف الأفكار، إلا أن براون حذّر من أنه "ليس مصممًا ليحل محل التواصل البشري أو الرعاية المهنية".وقال براون: "قد تكون هذه الأدوات مُفرطة في التوافق، مما يعزز المعتقدات السائدة، أحيانًا يحتاج الناس إلى التحدي أو إلى وجهات نظر مختلفة، وهو أمر لا يُجيده الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالدعم النفسي".ووجدت الدراسة أعلى معدلات أعراض الاكتئاب بين الأشخاص الذين أفادوا باستخدام الذكاء الاصطناعي لأسباب شخصية في المقام الأول، وليس للعمل أو الدراسة، وأكد براون على أهمية هذا التمييز، خاصة عندما يبدأ الناس بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي كبديل عن العلاج النفسي المباشر أو دعم الأصدقاء والعائلة.وحثّ براون الناس على النظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة مُكمّلة، مفيدة للتعرف على حالات الصحة النفسية أو تنظيم الأفكار، ولكن ليس كمصدر للمشورة أو العلاج الشخصي.وقال إنه إذا كان شخص ما يعاني، فإن أفضل خطوة هي التحدث مع العائلة أو الأصدقاء أو اختصاصي الصحة العقلية، الذي يمكنه فهم خلفيته وظروفه الخاصة.
https://sarabic.ae/20260123/أول-دولة-تسن-قانونا-شاملا-بشأن-الاستخدام-الآمن-للذكاء-الاصطناعي-1109566598.html
https://sarabic.ae/20260130/السعودية-تطلق-منهجا-وطنيا-للبيانات-والذكاء-الاصطناعي-في-جامعاتها-1109817297.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/01/1109868432_195:0:1455:945_1920x0_80_0_0_6c486261a8cdf37919f35bcd9937d980.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار
علوم, منوعات, أخبار الذكاء الاصطناعي, الأخبار

هل الذكاء الاصطناعي يؤثر على صحتنا النفسية؟.. دراسة تكشف المفاجأة

10:15 GMT 01.02.2026
© Photo / Unsplash/ Igor Omilaev الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2026
© Photo / Unsplash/ Igor Omilaev
تابعنا عبر
أظهرت دراسة علمية جديدة أن الأشخاص الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب.
وشملت الدراسة، التي نُشرت في يناير/ كانون الثاني 2026، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، استطلاع آراء أكثر من 20 ألف بالغ أمريكي، والذي كشف عن ارتباط بين ارتفاع مستويات استخدام تطبيقات الدردشة للذكاء الاصطناعي، وزيادة الإبلاغ عن أعراض الاكتئاب.
وأكد الباحثون أن النتائج لا تثبت أن الذكاء الاصطناعي يُسبب الاكتئاب، وإنما تشير فقط إلى وجود صلة بين الاستخدام المتكرر لهذه التقنية ومشاكل الصحة النفسية.
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
أول دولة تسن قانونا شاملا بشأن الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي
23 يناير, 16:27 GMT
وقال كبير المسؤولين الطبيين في شركة "سبرينغ هيلث" الأمريكية الدكتور ميل براون، الذي ناقش نتائج الدراسة في مقابلة: "هذه هي الخلاصة الرئيسية، إذ تُظهر هذه الدراسة وجود ارتباط، وليس علاقة سببية، لا نعرف حتى الآن ما إذا كان الأشخاص، الذين يعانون بالفعل من مشاكل نفسية يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر، أو ما إذا كانت بعض استخدامات الذكاء الاصطناعي تُسهم في ظهور هذه الأعراض".

وأشار براون إلى أن "استطلاعات سابقة تُظهر أن أحد أكثر الأسباب شيوعًا، التي تدفع الناس إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي هو الحصول على الدعم المتعلق بالصحة النفسية، وهو اتجاه يثير مخاوف".

ورغم أن الذكاء الاصطناعي قد يكون مفيدًا في جمع المعلومات أو استكشاف الأفكار، إلا أن براون حذّر من أنه "ليس مصممًا ليحل محل التواصل البشري أو الرعاية المهنية".
وقال براون: "قد تكون هذه الأدوات مُفرطة في التوافق، مما يعزز المعتقدات السائدة، أحيانًا يحتاج الناس إلى التحدي أو إلى وجهات نظر مختلفة، وهو أمر لا يُجيده الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالدعم النفسي".
الرياص، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
مجتمع
السعودية تطلق منهجا وطنيا للبيانات والذكاء الاصطناعي في جامعاتها
30 يناير, 17:15 GMT
ووجدت الدراسة أعلى معدلات أعراض الاكتئاب بين الأشخاص الذين أفادوا باستخدام الذكاء الاصطناعي لأسباب شخصية في المقام الأول، وليس للعمل أو الدراسة، وأكد براون على أهمية هذا التمييز، خاصة عندما يبدأ الناس بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي كبديل عن العلاج النفسي المباشر أو دعم الأصدقاء والعائلة.
وأضاف: "هذا ما يُقلقنا بشدة، إذا بدأ الذكاء الاصطناعي في إبعاد الناس عن العلاقات الحقيقية والمجتمع، فقد يُعمّق ذلك العزلة، التي نعلم أنها عامل خطر للإصابة بالاكتئاب".
وحثّ براون الناس على النظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة مُكمّلة، مفيدة للتعرف على حالات الصحة النفسية أو تنظيم الأفكار، ولكن ليس كمصدر للمشورة أو العلاج الشخصي.
وقال إنه إذا كان شخص ما يعاني، فإن أفضل خطوة هي التحدث مع العائلة أو الأصدقاء أو اختصاصي الصحة العقلية، الذي يمكنه فهم خلفيته وظروفه الخاصة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала