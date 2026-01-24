دراسة: رعاية الأحفاد بانتظام تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260124/دراسة-رعاية-الأحفاد-بانتظام-تزيد-من-خطر-الإصابة-بالاكتئاب-1109594841.html
دراسة: رعاية الأحفاد بانتظام تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
دراسة: رعاية الأحفاد بانتظام تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
سبوتنيك عربي
رغم أن الأحفاد غالباً ما يمثلون مصدر سعادة للأجداد، إلا أن تولي رعايتهم بشكل مستمر قد ينطوي على آثار سلبية على الصحة النفسية، خاصة لدى كبار السن الأكبر عمراً،... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T17:25+0000
2026-01-24T17:25+0000
مجتمع
منوعات
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104285/52/1042855252_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_84574c0f6459b0aa86b499661943d2cf.jpg
وكشفت النتائج أن الأجداد الذين يتولون رعاية الأطفال دون سن السادسة بشكل متكرر يصبحون أكثر عرضة للاكتئاب، بسبب الضغط البدني والجهد المالي المرتبط بالحفاظ على راحة الأطفال أثناء غياب الوالدين، بحسب ماذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية. وأكدت المؤسسة أن رعاية الأحفاد قد تحمل فوائد كبيرة لكبار السن، مثل تعزيز النشاط البدني والعقلي وتقليل الشعور بالوحدة، لكن الدراسة الإيرانية أظهرت أن هذه الفوائد ليست شاملة للجميع. وأرجع الباحثون ذلك إلى الضغط العاطفي والبدني المستمر، إضافة إلى العبء المالي الذي يواجهه بعض الأجداد بسبب التقاعد وانخفاض الدخل، ما يرفع من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.
https://sarabic.ae/20251017/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-الدافئة-تعزز-صحة-كبار-السن-1106118996.html
https://sarabic.ae/20250902/دراسة-الشباب-أكثر-تعاسة-من-كبار-السن-1104426854.html
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104285/52/1042855252_0:0:1999:1499_1920x0_80_0_0_298923f8ed34573249971bb69f2ee88d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, إيران, أخبار إيران, بريطانيا
منوعات, إيران, أخبار إيران, بريطانيا

دراسة: رعاية الأحفاد بانتظام تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

17:25 GMT 24.01.2026
© Depositphotos.com / Monkeybusinessكبار في السن
كبار في السن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Depositphotos.com / Monkeybusiness
تابعنا عبر
رغم أن الأحفاد غالباً ما يمثلون مصدر سعادة للأجداد، إلا أن تولي رعايتهم بشكل مستمر قد ينطوي على آثار سلبية على الصحة النفسية، خاصة لدى كبار السن الأكبر عمراً، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران.
وكشفت النتائج أن الأجداد الذين يتولون رعاية الأطفال دون سن السادسة بشكل متكرر يصبحون أكثر عرضة للاكتئاب، بسبب الضغط البدني والجهد المالي المرتبط بالحفاظ على راحة الأطفال أثناء غياب الوالدين، بحسب ماذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.
كبار سن يأكلون أكل صحي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
مجتمع
دراسة: العلاقات الاجتماعية الدافئة تعزز صحة كبار السن
17 أكتوبر 2025, 11:26 GMT
وأشارت مؤسسة Age UK الخيرية البريطانية إلى أن نحو خمسة ملايين جد وجدة في المملكة المتحدة يعتنون بالأحفاد بانتظام، حيث يقوم 90% منهم برعاية الأطفال مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما يقدم نحو 10% رعاية يومية مستمرة لسنوات عديدة.
وأكدت المؤسسة أن رعاية الأحفاد قد تحمل فوائد كبيرة لكبار السن، مثل تعزيز النشاط البدني والعقلي وتقليل الشعور بالوحدة، لكن الدراسة الإيرانية أظهرت أن هذه الفوائد ليست شاملة للجميع.
السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
مجتمع
دراسة: الشباب أكثر تعاسة من كبار السن
2 سبتمبر 2025, 14:55 GMT
وأجرى الباحثون استبياناً شمل أكثر من 400 زوج من كبار السن، حول تكرار رعاية الأحفاد وتأثيرها على حالتهم المزاجية، فتبين أن الأجداد في الخمسينيات لم يتأثروا سلباً، بينما سجل كبار السن في الستينيات زيادة ملحوظة في أعراض الاكتئاب، خاصة عند رعاية الأطفال دون سن السادسة.
وأرجع الباحثون ذلك إلى الضغط العاطفي والبدني المستمر، إضافة إلى العبء المالي الذي يواجهه بعض الأجداد بسبب التقاعد وانخفاض الدخل، ما يرفع من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала