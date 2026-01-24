https://sarabic.ae/20260124/دراسة-رعاية-الأحفاد-بانتظام-تزيد-من-خطر-الإصابة-بالاكتئاب-1109594841.html
دراسة: رعاية الأحفاد بانتظام تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
دراسة: رعاية الأحفاد بانتظام تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
سبوتنيك عربي
رغم أن الأحفاد غالباً ما يمثلون مصدر سعادة للأجداد، إلا أن تولي رعايتهم بشكل مستمر قد ينطوي على آثار سلبية على الصحة النفسية، خاصة لدى كبار السن الأكبر عمراً،... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T17:25+0000
2026-01-24T17:25+0000
2026-01-24T17:25+0000
مجتمع
منوعات
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104285/52/1042855252_0:0:1999:1125_1920x0_80_0_0_84574c0f6459b0aa86b499661943d2cf.jpg
وكشفت النتائج أن الأجداد الذين يتولون رعاية الأطفال دون سن السادسة بشكل متكرر يصبحون أكثر عرضة للاكتئاب، بسبب الضغط البدني والجهد المالي المرتبط بالحفاظ على راحة الأطفال أثناء غياب الوالدين، بحسب ماذكرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية. وأكدت المؤسسة أن رعاية الأحفاد قد تحمل فوائد كبيرة لكبار السن، مثل تعزيز النشاط البدني والعقلي وتقليل الشعور بالوحدة، لكن الدراسة الإيرانية أظهرت أن هذه الفوائد ليست شاملة للجميع. وأرجع الباحثون ذلك إلى الضغط العاطفي والبدني المستمر، إضافة إلى العبء المالي الذي يواجهه بعض الأجداد بسبب التقاعد وانخفاض الدخل، ما يرفع من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.
https://sarabic.ae/20251017/دراسة-العلاقات-الاجتماعية-الدافئة-تعزز-صحة-كبار-السن-1106118996.html
https://sarabic.ae/20250902/دراسة-الشباب-أكثر-تعاسة-من-كبار-السن-1104426854.html
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104285/52/1042855252_0:0:1999:1499_1920x0_80_0_0_298923f8ed34573249971bb69f2ee88d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, إيران, أخبار إيران, بريطانيا
منوعات, إيران, أخبار إيران, بريطانيا
دراسة: رعاية الأحفاد بانتظام تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب
رغم أن الأحفاد غالباً ما يمثلون مصدر سعادة للأجداد، إلا أن تولي رعايتهم بشكل مستمر قد ينطوي على آثار سلبية على الصحة النفسية، خاصة لدى كبار السن الأكبر عمراً، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران.
وكشفت النتائج أن الأجداد الذين يتولون رعاية الأطفال دون سن السادسة بشكل متكرر يصبحون أكثر عرضة للاكتئاب، بسبب الضغط البدني والجهد المالي المرتبط بالحفاظ على راحة الأطفال أثناء غياب الوالدين، بحسب ماذكرت صحيفة
"دايلي ميل" البريطانية.
17 أكتوبر 2025, 11:26 GMT
وأشارت مؤسسة Age UK الخيرية البريطانية إلى أن نحو خمسة ملايين جد وجدة في المملكة المتحدة يعتنون بالأحفاد بانتظام، حيث يقوم 90% منهم برعاية الأطفال مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما يقدم نحو 10% رعاية يومية مستمرة لسنوات عديدة.
وأكدت المؤسسة أن رعاية الأحفاد قد تحمل فوائد كبيرة لكبار السن
، مثل تعزيز النشاط البدني والعقلي وتقليل الشعور بالوحدة، لكن الدراسة الإيرانية أظهرت أن هذه الفوائد ليست شاملة للجميع.
وأجرى الباحثون استبياناً شمل أكثر من 400 زوج من كبار السن، حول تكرار رعاية الأحفاد وتأثيرها على حالتهم المزاجية، فتبين أن الأجداد في الخمسينيات لم يتأثروا سلباً، بينما سجل كبار السن في الستينيات زيادة ملحوظة في أعراض الاكتئاب، خاصة عند رعاية الأطفال دون سن السادسة.
وأرجع الباحثون ذلك إلى الضغط العاطفي والبدني المستمر، إضافة إلى العبء المالي الذي يواجهه بعض الأجداد بسبب التقاعد وانخفاض الدخل، ما يرفع من مخاطر الإصابة بالاكتئاب.