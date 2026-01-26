عربي
الإمارات تؤكد عدم سماحها باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية ضد إيران
سوريا والأردن يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز استقرار منظومة الكهرباء السورية
سوريا والأردن يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز استقرار منظومة الكهرباء السورية
وقّعت سوريا والأردن، اليوم الاثنين، اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا، بهدف دعم منظومة الكهرباء السورية وتحسين استقرار الطاقة في... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الطاقة السورية: "وقعت الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم في مبنى وزارة الطاقة بدمشق اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي، وذلك بين الشركة السورية للبترول وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بهدف تأمين كميات من الغاز الطبيعي من خلال الأراضي الأردنية لدعم منظومة الطاقة الكهربائية في سوريا".وأضاف أنها "تسهم في تنويع مصادر الغاز ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".من جانبه، أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن "الاتفاق ينص على تزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أي ما يعادل نحو 140 مليون قدم مكعب، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء السورية".وأوضح أن "الغاز يتم ضخه عبر باخرة التغويز المستأجرة من الجانب المصري "إينيرغوز فورس" الراسية في ميناء العقبة حتى نهاية آذار/مارس المقبل".ووقّعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم، في 5 كانون الثاني/يناير الجاري، بهدف التعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز، وتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.
سوريا والأردن يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز استقرار منظومة الكهرباء السورية

14:04 GMT 26.01.2026
وقّعت سوريا والأردن، اليوم الاثنين، اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا، بهدف دعم منظومة الكهرباء السورية وتحسين استقرار الطاقة في البلاد، بكمية تصل إلى نحو 4 ملايين متر مكعب يوميا.
وجاء في بيان وزارة الطاقة السورية: "وقعت الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم في مبنى وزارة الطاقة بدمشق اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي، وذلك بين الشركة السورية للبترول وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بهدف تأمين كميات من الغاز الطبيعي من خلال الأراضي الأردنية لدعم منظومة الطاقة الكهربائية في سوريا".

وخلال مراسم التوقيع، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن "الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تزويد قطاع الكهرباء بالوقود اللازم وتحسين موثوقية التغذية الكهربائية، ولا سيما في ظل التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية".

وأضاف أنها "تسهم في تنويع مصادر الغاز ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
بحضور وزاري.. دمشق تستضيف "الملتقى الاقتصادي المصري السوري"... ما الأهداف والانعكاسات
10 يناير, 15:26 GMT
من جانبه، أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن "الاتفاق ينص على تزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أي ما يعادل نحو 140 مليون قدم مكعب، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء السورية".

وأضاف الخرابشة أن "عمليات التزويد بدأت فعليا، منذ الأول من كانون الثاني /يناير الجاري، بكميات تراوحت بين 30 و90 مليون قدم مكعب يوميا".

محركات عراقية مبتكرة لتوليد الكهرباء.. ثورة طاقة قد تحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
محركات عراقية مبتكرة لتوليد الكهرباء... ثورة طاقة قد تحل أزمة الكهرباء خلال 6 أشهر
15 يناير, 11:00 GMT
وأوضح أن "الغاز يتم ضخه عبر باخرة التغويز المستأجرة من الجانب المصري "إينيرغوز فورس" الراسية في ميناء العقبة حتى نهاية آذار/مارس المقبل".

وأشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية "باشرت إجراءات استئجار باخرة تغويز عائمة جديدة لتحل محل الباخرة الحالية بما يضمن استمرارية تزويد الغاز وفق المتطلبات التشغيلية".

ووقّعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم، في 5 كانون الثاني/يناير الجاري، بهدف التعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز، وتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.
