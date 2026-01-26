https://sarabic.ae/20260126/سوريا-والأردن-يوقعان-اتفاقية-جديدة-لتعزيز-استقرار-منظومة-الكهرباء-السورية-1109657411.html
سوريا والأردن يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز استقرار منظومة الكهرباء السورية
سوريا والأردن يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز استقرار منظومة الكهرباء السورية
سبوتنيك عربي
وقّعت سوريا والأردن، اليوم الاثنين، اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا، بهدف دعم منظومة الكهرباء السورية وتحسين استقرار الطاقة في... 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T14:04+0000
2026-01-26T14:04+0000
2026-01-26T14:04+0000
اقتصاد
أخبار سوريا اليوم
أخبار الأردن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109657252_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_798a1f0cb8203b45d6483eafd04b0555.jpg
وجاء في بيان وزارة الطاقة السورية: "وقعت الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم في مبنى وزارة الطاقة بدمشق اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي، وذلك بين الشركة السورية للبترول وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بهدف تأمين كميات من الغاز الطبيعي من خلال الأراضي الأردنية لدعم منظومة الطاقة الكهربائية في سوريا".وأضاف أنها "تسهم في تنويع مصادر الغاز ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".من جانبه، أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن "الاتفاق ينص على تزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أي ما يعادل نحو 140 مليون قدم مكعب، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء السورية".وأوضح أن "الغاز يتم ضخه عبر باخرة التغويز المستأجرة من الجانب المصري "إينيرغوز فورس" الراسية في ميناء العقبة حتى نهاية آذار/مارس المقبل".ووقّعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم، في 5 كانون الثاني/يناير الجاري، بهدف التعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز، وتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.
https://sarabic.ae/20260110/بحضور-وزاري-دمشق-تستضيف-الملتقى-الاقتصادي-المصري-السوري-ما-الأهداف-والانعكاسات-1109092983.html
https://sarabic.ae/20260115/محركات-عراقية-مبتكرة-لتوليد-الكهرباء-ثورة-طاقة-قد-تحل-أزمة-الكهرباء-خلال-6-أشهر-1109233338.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109657252_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cee383cb8d77733b445d5c69d96329e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
اقتصاد, أخبار سوريا اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
سوريا والأردن يوقعان اتفاقية جديدة لتعزيز استقرار منظومة الكهرباء السورية
وقّعت سوريا والأردن، اليوم الاثنين، اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية إلى سوريا، بهدف دعم منظومة الكهرباء السورية وتحسين استقرار الطاقة في البلاد، بكمية تصل إلى نحو 4 ملايين متر مكعب يوميا.
وجاء في بيان وزارة الطاقة السورية: "وقعت الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية اليوم في مبنى وزارة الطاقة بدمشق اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي، وذلك بين الشركة السورية للبترول وشركة الكهرباء الوطنية الأردنية بهدف تأمين كميات من الغاز الطبيعي من خلال الأراضي الأردنية لدعم منظومة الطاقة الكهربائية في سوريا".
وخلال مراسم التوقيع، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير، إن "الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز تزويد قطاع الكهرباء بالوقود اللازم وتحسين موثوقية التغذية الكهربائية، ولا سيما في ظل التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية".
وأضاف أنها "تسهم في تنويع مصادر الغاز ورفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".
من جانبه، أوضح وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن "الاتفاق ينص على تزويد سوريا بنحو 4 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، أي ما يعادل نحو 140 مليون قدم مكعب، بما يدعم استقرار منظومة الكهرباء السورية".
وأضاف الخرابشة أن "عمليات التزويد بدأت فعليا، منذ الأول من كانون الثاني /يناير الجاري، بكميات تراوحت بين 30 و90 مليون قدم مكعب يوميا".
وأوضح أن "الغاز يتم ضخه عبر باخرة التغويز المستأجرة من الجانب المصري "إينيرغوز فورس" الراسية في ميناء العقبة حتى نهاية آذار/مارس المقبل".
وأشار إلى أن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية "باشرت إجراءات استئجار باخرة تغويز عائمة جديدة لتحل محل الباخرة الحالية بما يضمن استمرارية تزويد الغاز وفق المتطلبات التشغيلية".
ووقّعت مصر وسوريا مذكرتي تفاهم، في 5 كانون الثاني/يناير الجاري، بهدف التعاون في توريد الغاز إلى سوريا عبر مصر لتوليد الكهرباء، من خلال استغلال البنية التحتية المصرية سواء سفن التغييز، أو شبكات نقل الغاز، وتلبية احتياجات سوريا من المنتجات البترولية.