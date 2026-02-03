وزير الصحة الروسي يشيد باهتمام كبير بالتعليم الطبي بين الأجانب
© Sputnik . Дмитрий Астахов / الانتقال إلى بنك الصورمن اليسار سيرغي فرولوف كبير الأطباء في مستشفى كورغان للطوارئ ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزوران مستشفى كورغان للطوارئ في كورغان في روسيا
© Sputnik . Дмитрий Астахов/
تابعنا عبر
كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، عن وجود اهتمام كبير جدا بالتعليم الطبي في روسيا، مشيرًا إلى وجود نحو خمسة وسبعين ألف طالب أجنبي يدرسون في البلاد.
وناقش وزير الصحة الروسي والسفير فوق العادة المفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية كازيم جلالي قضايا التعاون الأساسية في المجال الصحية في الفترة التي تسبق الاجتماع التاسع عشر للجنة الحكومية الدولية في طهران..
وأضاف موراشكو أن ستة آلاف مواطن إيراني يدرسون في الجامعات الطبية لدى وزارة الصحة الروسية حاليا.
بدوره، أشار كازيم جلالي إلى تزايد عدد المواطنين الإيرانيين الذين يختارون روسيا للدراسة، وشدد السفيرالإيراني على وجود إمكانيات كبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في هذا المجال.
وأوضح جلالي أن الطلاب هم مصدر رئيسي لتطوير العلاقات الثنائية، مبيّنًا وجود 10 آلاف طالب من إيران يدرسون في روسيا.
وشدد وزير الصحة الروسي على أهمية توطيد الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين. وستعزز الشركات الصيدلية الروسية والإيرانية التعاون من خلال تبادل التقنيات وإنشاء المصانع المشتركة والمشاريع العلمية.
وأضاف موراشكو أن ستة آلاف مواطن إيراني يدرسون في الجامعات الطبية لدى وزارة الصحة الروسية حاليا.
بدوره، أشار كازيم جلالي إلى تزايد عدد المواطنين الإيرانيين الذين يختارون روسيا للدراسة، وشدد السفيرالإيراني على وجود إمكانيات كبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في هذا المجال.
وأوضح جلالي أن الطلاب هم مصدر رئيسي لتطوير العلاقات الثنائية، مبيّنًا وجود 10 آلاف طالب من إيران يدرسون في روسيا.
وشدد وزير الصحة الروسي على أهمية توطيد الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين. وستعزز الشركات الصيدلية الروسية والإيرانية التعاون من خلال تبادل التقنيات وإنشاء المصانع المشتركة والمشاريع العلمية.