وزير الصحة الروسي يشيد باهتمام كبير بالتعليم الطبي بين الأجانب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/وزير-الصحة-الروسي-يشيد-باهتمام-كبير-بالتعليم-الطبي-بين-الأجانب--1109933091.html
وزير الصحة الروسي يشيد باهتمام كبير بالتعليم الطبي بين الأجانب
وزير الصحة الروسي يشيد باهتمام كبير بالتعليم الطبي بين الأجانب
سبوتنيك عربي
كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، عن وجود اهتمام كبير جدا بالتعليم الطبي في روسيا، مشيرًا إلى وجود نحو خمسة وسبعين ألف طالب أجنبي يدرسون في... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T09:51+0000
2026-02-03T09:51+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104518/79/1045187975_0:233:2811:1814_1920x0_80_0_0_7b2b243dc6806690ca6de6fa2b0b6aa6.jpg
وناقش وزير الصحة الروسي والسفير فوق العادة المفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية كازيم جلالي قضايا التعاون الأساسية في المجال الصحية في الفترة التي تسبق الاجتماع التاسع عشر للجنة الحكومية الدولية في طهران.. وأضاف موراشكو أن ستة آلاف مواطن إيراني يدرسون في الجامعات الطبية لدى وزارة الصحة الروسية حاليا. بدوره، أشار كازيم جلالي إلى تزايد عدد المواطنين الإيرانيين الذين يختارون روسيا للدراسة، وشدد السفيرالإيراني على وجود إمكانيات كبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في هذا المجال. وأوضح جلالي أن الطلاب هم مصدر رئيسي لتطوير العلاقات الثنائية، مبيّنًا وجود 10 آلاف طالب من إيران يدرسون في روسيا. وشدد وزير الصحة الروسي على أهمية توطيد الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين. وستعزز الشركات الصيدلية الروسية والإيرانية التعاون من خلال تبادل التقنيات وإنشاء المصانع المشتركة والمشاريع العلمية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104518/79/1045187975_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_f417f8d591735763f6988ebef2d34a5e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

وزير الصحة الروسي يشيد باهتمام كبير بالتعليم الطبي بين الأجانب

09:51 GMT 03.02.2026
© Sputnik . Дмитрий Астахов / الانتقال إلى بنك الصورمن اليسار سيرغي فرولوف كبير الأطباء في مستشفى كورغان للطوارئ ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزوران مستشفى كورغان للطوارئ في كورغان في روسيا
من اليسار سيرغي فرولوف كبير الأطباء في مستشفى كورغان للطوارئ ووزير الصحة ميخائيل موراشكو ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزوران مستشفى كورغان للطوارئ في كورغان في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . Дмитрий Астахов
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم الاثنين، عن وجود اهتمام كبير جدا بالتعليم الطبي في روسيا، مشيرًا إلى وجود نحو خمسة وسبعين ألف طالب أجنبي يدرسون في البلاد.
وناقش وزير الصحة الروسي والسفير فوق العادة المفوض للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا الاتحادية كازيم جلالي قضايا التعاون الأساسية في المجال الصحية في الفترة التي تسبق الاجتماع التاسع عشر للجنة الحكومية الدولية في طهران..

وأضاف موراشكو أن ستة آلاف مواطن إيراني يدرسون في الجامعات الطبية لدى وزارة الصحة الروسية حاليا.

بدوره، أشار كازيم جلالي إلى تزايد عدد المواطنين الإيرانيين الذين يختارون روسيا للدراسة، وشدد السفيرالإيراني على وجود إمكانيات كبيرة لتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين في هذا المجال.

وأوضح جلالي أن الطلاب هم مصدر رئيسي لتطوير العلاقات الثنائية، مبيّنًا وجود 10 آلاف طالب من إيران يدرسون في روسيا.

وشدد وزير الصحة الروسي على أهمية توطيد الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين. وستعزز الشركات الصيدلية الروسية والإيرانية التعاون من خلال تبادل التقنيات وإنشاء المصانع المشتركة والمشاريع العلمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала