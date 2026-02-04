عربي
أمساليوم
بث مباشر
إعلام إسرائيلي: مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انفجار سيارة قرب حيفا
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست": "مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بانفجار سيارة في كريات يام... رجل في الثلاثينيات من عمره وطفل يبلغ 13 عامًا أُدخلوا المستشفى في حالة حرجة".ووفق ما نقلت الصحيفة عن ممثل مركز رامبام الطبي، وقع الحادث مساء الأربعاء، وعند وصول الطواقم الطبية إلى مكان الانفجار، عُثر على ثلاثة أشخاص ملقين بالقرب من السيارة، وكان الدخان يتصاعد منها.وأضافت الصحيفة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، إلا أن أحدهم، رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، توفي هناك، لافتة إلى أن سبب الانفجار لا يزال غير معلوم حتى الآن.وتحقق الشرطة الإسرائيلية في احتمال أن يكون الانفجار ناجمًا عن قنبلة وضعت بجانب السيارة، بحسب ما نقلته هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان).
إعلام إسرائيلي: مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انفجار سيارة قرب حيفا

23:16 GMT 04.02.2026
© AP Photoآثار القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب
آثار القصف الصاروخي الإيراني على تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانفجار سيارة مساء الأربعاء في مدينة كريات يام، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست": "مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بانفجار سيارة في كريات يام... رجل في الثلاثينيات من عمره وطفل يبلغ 13 عامًا أُدخلوا المستشفى في حالة حرجة".
ووفق ما نقلت الصحيفة عن ممثل مركز رامبام الطبي، وقع الحادث مساء الأربعاء، وعند وصول الطواقم الطبية إلى مكان الانفجار، عُثر على ثلاثة أشخاص ملقين بالقرب من السيارة، وكان الدخان يتصاعد منها.
وأضافت الصحيفة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، إلا أن أحدهم، رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، توفي هناك، لافتة إلى أن سبب الانفجار لا يزال غير معلوم حتى الآن.
وتحقق الشرطة الإسرائيلية في احتمال أن يكون الانفجار ناجمًا عن قنبلة وضعت بجانب السيارة، بحسب ما نقلته هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان).
