إعلام إسرائيلي: مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انفجار سيارة قرب حيفا
إعلام إسرائيلي: مقتل شخص وإصابة اثنين إثر انفجار سيارة قرب حيفا
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانفجار سيارة مساء الأربعاء في مدينة كريات يام، ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة شخصين آخرين. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T23:16+0000
2026-02-04T23:16+0000
2026-02-04T23:20+0000
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست": "مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بانفجار سيارة في كريات يام... رجل في الثلاثينيات من عمره وطفل يبلغ 13 عامًا أُدخلوا المستشفى في حالة حرجة".ووفق ما نقلت الصحيفة عن ممثل مركز رامبام الطبي، وقع الحادث مساء الأربعاء، وعند وصول الطواقم الطبية إلى مكان الانفجار، عُثر على ثلاثة أشخاص ملقين بالقرب من السيارة، وكان الدخان يتصاعد منها.وأضافت الصحيفة أن المصابين نقلوا إلى المستشفى، إلا أن أحدهم، رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، توفي هناك، لافتة إلى أن سبب الانفجار لا يزال غير معلوم حتى الآن.وتحقق الشرطة الإسرائيلية في احتمال أن يكون الانفجار ناجمًا عن قنبلة وضعت بجانب السيارة، بحسب ما نقلته هيئة البث العامة الإسرائيلية (كان).
23:16 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 23:20 GMT 04.02.2026)
