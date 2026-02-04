https://sarabic.ae/20260204/إيطاليا-تستضيف-دورة-الألعاب-الأولمبية-الشتوية-2026-1110001856.html
إيطاليا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026
إيطاليا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026
سبوتنيك عربي
تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في إيطاليا خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، في حدث... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T21:31+0000
2026-02-04T21:31+0000
2026-02-04T21:57+0000
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1110001694_0:20:1000:583_1920x0_80_0_0_74fb665e819b3a51347c6c49726cfd77.jpg
ومن المنتظر أن تتضمن النسخة المقبلة منافسات في 16 رياضة شتوية متنوعة، تشمل التزلج على الجليد، وهوكي الجليد، والكيرلنغ، إلى جانب عدد من الرياضات الجبلية التي تُقام في أجواء طبيعية خلابة بمدينة كورتينا دامبيزو.ويُعد حفل الافتتاح، الذي يقام على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، من أبرز محطات البطولة، حيث يتضمن عروضًا فنية ضخمة بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم ماريا كاري وأندريا بوتشيلي.أما الرياضات الأساسية في البطولة فتشمل التزلج الألبي، والبياثلون، والتزلج الريفي، والكيرلنغ، وهوكي الجليد، والتزلج الفني، والتزلج الحر، والزلاجات الجماعية، والقفز التزلجي، والتزلج السريع.
https://sarabic.ae/20210604/مسؤولة-في-اللجنة-الأولمبية-اليابانية-الألعاب-فقدت-معناها-وفات-آوان-إلغائها-1049152824.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1110001694_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_0286cea6ac28bca2407327c5779fe43e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة
إيطاليا تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026
21:31 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 21:57 GMT 04.02.2026)
تنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في إيطاليا خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير/شباط الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الرياضيين من مختلف أنحاء العالم، في حدث رياضي عالمي يُعد من الأضخم على الساحة الدولية، وتستضيفه مدينتا ميلانو وكورتينا دامبيزو.
ومن المنتظر أن تتضمن النسخة المقبلة منافسات في 16 رياضة شتوية متنوعة، تشمل التزلج على الجليد، وهوكي الجليد، والكيرلنغ، إلى جانب عدد من الرياضات الجبلية التي تُقام في أجواء طبيعية خلابة بمدينة كورتينا دامبيزو.
ويشارك في الأولمبياد الشتوي نحو 3 آلاف رياضي يمثلون 90 دولة، يتنافسون على 116 ميدالية في مختلف الألعاب والمسابقات.
ويُعد حفل الافتتاح، الذي يقام على ملعب سان سيرو في مدينة ميلانو، من أبرز محطات البطولة
، حيث يتضمن عروضًا فنية ضخمة بمشاركة عدد من نجوم الموسيقى العالميين، من بينهم ماريا كاري وأندريا بوتشيلي.
وتشهد الدورة الحالية إضافة رياضة جديدة للمرة الأولى، وهي التزلج على الجبال، التي تجمع بين تسلق المرتفعات سيرا على الأقدام والتزلج السريع.
أما الرياضات الأساسية
في البطولة فتشمل التزلج الألبي، والبياثلون، والتزلج الريفي، والكيرلنغ، وهوكي الجليد، والتزلج الفني، والتزلج الحر، والزلاجات الجماعية، والقفز التزلجي، والتزلج السريع.